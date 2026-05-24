Фонбет Кубок России. Суперфинал. «Спартак» победил «Краснодар» по пенальти – 4:3

«Спартак» победил «Краснодар» в Суперфинале Кубка России.

«Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти – 4:3) в Суперфинале Фонбет Кубка России в Москве.

Матч проходил на стадионе «Лужники».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 36-й минуте счет открыл вингер москвичей Пабло Солари. На 57-й отличился хавбек «быков» Дуглас Аугусто.

Основное время завершилось вничью. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Спартака» – 4:3.

Фонбет Кубок России

Суперфинал

FONBET Кубок России. Финал
24 мая 15:00,
Спартак
1 - 1
2.19xG1.04
Счет в серии пенальти 4 - 3
Краснодар
Счет в серии пенальти4 : 3
Помазун
Ленини
Барко
Боселли
Помазун
Ву
Кривцов
Умяров
Оласа
Дмитриев
Сперцян
Пен
Перерыв
Максименко   Помазун
90’
+4’
Зобнин   Дмитриев
90’
+4’
Денисов
90’
+2’
82’
Дж. Гонсалес   Пальцев
80’
Сперцян
75’
Кордоба   Кобнан Дэвид
73’
Дуглас   Боселли
66’
Дуглас
Угальде   Гарсия
65’
Солари   Денисов
65’
Умяров
59’
57’
  Дуглас
52’
Диего Коста
52’
Батчи
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Оласа
45’
+2’
Тормена
Мартинс Перейра
45’
Джику   Мартинс Перейра
45’
  Солари
36’
Спартак
Максименко, Жедсон Фернандеш, Ву, Джику, Зобнин, Умяров, Литвинов, Барко, Солари, Угальде, Маркиньос
Запасные: Помазун, Дмитриев, Денисов, Пальцев, Кобнан Дэвид, Боселли, Гарсия, Зорин, Заболотный, Массалыга, Довбня
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Дж. Гонсалес, Тормена, Диего Коста, Оласа, Ленини, Дуглас, Батчи, Сперцян, Кордоба, Кривцов
Запасные: Карпенко, Жубал, Виктор Са, Стежко, Корякин, Хмарин, Петров
Победитель суперфинала, сыграет в мегаультрафинале
С победителем пути автономных округов)
Фонбет Мегаультрафинале нижней сетки верхнего весеннего этапа Пути РПЛ Кубка России
Комментаторы - полный провал. Включения с бровки - шняга.
Шнякин шняжный
полный кошмар, слушать невозможно!
Кто придумал эту чушь с интервью по ходу матча?)
Думаю, что Гитлер. Хороший человек бы такого не сделал.
Тот же, кто назначал Тину Канделаки
Кадышева - это вообще полный аут.
Того, кто это придумал, надо лечить.
Вообще не футбольная тема.
Таскают бабку по всем мероприятиям. Осталось ее на разогрев UFC пригласить.
Все таки идиотизм наш - это буквально что-то национальное (((((
Дурость российская неистребима
А какая тема футбольная?
За Спартак 👋👋👋
О, пошел типичный Краснодар, грубияны и хамы. У Сперцяна на глазах партнёр сопернику чуть ногу не оторвал - но Эдичка и тут с судьёй спорит
Почему ЧУТЬ , Он же оторвал ногу....
Исторически Лужники это источник силы Спартака. Здесь ковались и Еврокубовые победы, и победы во внутреннем первенстве. То, что чаша стадиона будет заполнена энергией болельщиков Спартака это огромный импульс. Искренне желаю, чтобы удача встала на сторону Спартака и в этом легендарном месте принесла ему успех
Постеснялись бы. Честный финал обычно проводят на нейтральном поле, а не как тут.
Так это и есть нейтральное поле, на главной арене страны, причем чисто футбольной.
Когда и что там проводить если не финал кубка?!
В Англии никто не ноет, что все финалы на Уэмбли, в случае участия в них команд из Лондона.
Если бы Довбня дал сверху кулаком по башке Журавелю, это было бы его лучшим действием за Спартак и одно из лучших действий в истории российской журналистики
и Шнякину по инерции можно
жжош

бгг
Показательно,что после свистка на перерыв бычки побежали плакаться судье.Жалкое зрелище,чего уж там
Болельщики Краснодара проделали трудный и опасный путь в Москву.. Млять, они что линию фронта переходили? Шнякин, сцуко, что ты несёшь ..
Он сказал «рисковый»
И что? Чем они рисковали?
