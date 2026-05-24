Фонбет Кубок России. Суперфинал. «Спартак» победил «Краснодар» по пенальти – 4:3

«Спартак» победил «Краснодар» в Суперфинале Кубка России.
«Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти – 4:3) в Суперфинале Фонбет Кубка России в Москве.
Матч проходил на стадионе «Лужники».
На 36-й минуте счет открыл вингер москвичей Пабло Солари. На 57-й отличился хавбек «быков» Дуглас Аугусто.
Основное время завершилось вничью. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Спартака» – 4:3.
Спартак
Максименко, Жедсон Фернандеш, Ву, Джику, Зобнин, Умяров, Литвинов, Барко, Солари, Угальде, Маркиньос
Запасные: Саусь, Джику, Солари, Рябчук, Максименко, Самошников, Зорин, Заболотный, Зобнин, Массалыга, Угальде, Довбня
Краснодар:
Агкацев, Дж. Гонсалес, Тормена, Диего Коста, Оласа, Ленини, Дуглас, Батчи, Сперцян, Кордоба, Кривцов
Запасные: Кордоба, Карпенко, Жубал, Виктор Са, Стежко, Дж. Гонсалес, Корякин, Хмарин, Дуглас, Петров
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Того, кто это придумал, надо лечить.
Вообще не футбольная тема.
Таскают бабку по всем мероприятиям. Осталось ее на разогрев UFC пригласить.
Все таки идиотизм наш - это буквально что-то национальное (((((
Когда и что там проводить если не финал кубка?!
В Англии никто не ноет, что все финалы на Уэмбли, в случае участия в них команд из Лондона.
бгг