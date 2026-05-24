«Ахмат» подписал опорника Мали и «Генгама» Сидибе свободным агентом («Чемпионат»)
«Ахмат» подписал контракт с бывшим опорным полузащитником «Генгама» из Лиги 2 Калиду Сидибе, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
27-летний футболист перешел в грозненский клуб на правах свободного агента.
31 марта Сидибе дебютировал за сборную Мали в товарищеском матче с национальной командой России (0:0).
В 29 матчах минувшего сезона Лиги 2 на счету хавбека 2 гола и 2 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
3 мульта, а перспективы на 13.
Помнится даже сам возмущался «полузащитнику Нидерландов» и подобным перлам. Слово «сборная» нынче не в моде у местных