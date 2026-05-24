«Ахмат» подписал опорника Мали и «Генгама» Сидибе свободным агентом («Чемпионат»)

«Ахмат» подписал опорного хавбека сборной Мали Сидибе.

«Ахмат» подписал контракт с бывшим опорным полузащитником «Генгама» из Лиги 2 Калиду Сидибе, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

27-летний футболист перешел в грозненский клуб на правах свободного агента.

31 марта Сидибе дебютировал за сборную Мали в товарищеском матче с национальной командой России (0:0).

В 29 матчах минувшего сезона Лиги 2 на счету хавбека 2 гола и 2 ассиста.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
2 метра, выносливый, во французской ФНЛ постоянно играл - неплохое усиление тем более за бесплатно.
Гауссу Диаките из Сборной Мали тоже подпишите в РПЛ куда-нибудь, прикольный футболист.
3 мульта, а перспективы на 13.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
А спортс ещё с прошлого года взял курс на минимализм в заголовках, теперь не только логический.
Помнится даже сам возмущался «полузащитнику Нидерландов» и подобным перлам. Слово «сборная» нынче не в моде у местных
Сейчес модные словечки вайб и стафф.
