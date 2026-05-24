«Ахмат» подписал опорника Мали и «Генгама» Сидибе свободным агентом («Чемпионат»)

«Ахмат» подписал опорного хавбека сборной Мали Сидибе.

«Ахмат » подписал контракт с бывшим опорным полузащитником «Генгама » из Лиги 2 Калиду Сидибе , сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

27-летний футболист перешел в грозненский клуб на правах свободного агента.

31 марта Сидибе дебютировал за сборную Мали в товарищеском матче с национальной командой России (0:0).

В 29 матчах минувшего сезона Лиги 2 на счету хавбека 2 гола и 2 ассиста.