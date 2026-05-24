  • «Милан» не вышел в ЛЧ, проиграв дома «Кальяри» с 14-го места – 1:2. Салемакерс открыл счет, Боррелли и Камехо забили в ответ
«Милан» уступил «Кальяри» и лишился ЛЧ.

«Милан» дома проиграл «Кальяри» (1:2) в заключительном туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 2-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Алексис Салемакерс. На 20-й минуте отличился нападающий гостей Дженнаро Боррелли. На 57-й защитник Хуан Родригес Камехо вывел сардинцев вперед.

«Милан» не смог пробиться в Лигу чемпионов – команда завершила сезон вне топ-4.

Серия А Италия. 38 тур
24 мая 18:45, Сан-Сиро
Милан
1 - 2
1.76xG3.44
Кальяри
90’
+6’
Сулемана
90’
+5’
Эспозито   Феличи
74’
Дейола   Сулемана
74’
Боррелли   Менди
Фофана   Рафаэл Леау
68’
63’
Зе Педру   Палестра
62’
Камехо   Доссена
Яшари   Модрич
62’
Нкунку   Фюллькруг
61’
Томори   Атекаме
61’
Меньян
58’
57’
  Камехо
Павлович
56’
Хименес   Пулишич
46’
2тайм
Перерыв
20’
  Боррелли
  Салемакерс
2’
2’
Зе Педру
Милан
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Яшари, Фофана, Салемакерс, Нкунку, Хименес
Запасные: Нкунку, Питтарелла, Владимиров, Томори, Эступиньян, Одогу, Риччи, Балентьен, Фофана, Хименес, де Винтер, Лофтус-Чик, Яшари, Торрьяни, Сардо
Кальяри:
Каприле, Камехо, Мина, Зе Педру, Оберт, Дейола, Гаэтано, Адопо, Дзаппа, Эспозито, Боррелли
Запасные: Маццителли, Сулев, Белотти, Шерри, Гранду, Камехо, Дейола, Боррелли, Чоччи, Alessandro Sabino Russo, Трепи, Зе Педру, Ратеринк, Альбаррасин, Эспозито
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии

Милан 37 туров тужился-тужился и в 38 наконец жидко просерился
Если следили весь сезон то видели, что Милан очки перебирал. Это худший Милан в плане игры с 2004-го года, что я слежу за клубом.
Для меня Милан всегда будет командой, которая хочет отделаться малой кровью. Могут взять хорошего тренера, но не начать покупать под него состав, могут понабрать не самых плохих игроков, но на этом всё - ждут результата. В десятых годах как набирал всяких стариков в состав, так теперь и отложилось в голове, что это команда для пенсионеров. Хотя когда-то звездные легенды итальянского футбола феерили в клубе.
Аллегри пиши по собственному это просто позорище..
Есть и хорошая новость, высока вероятность его отставки. Весь сезон провели без игры, на огромном фарте. Должны были 10-12 места занимать по игре. Так что ещё высоко залезли.
Так он и так хотел уйти. Вот и возможность появилась. Теперь будет тренировать сборную Италии.
Да не нужен Милан в лч,Комо интереснее
Позор итальянского футбола
Аллегри
То почему Милан проигрывает Кальяри, полностью вина Аллегри. Да руководство клуба хреновое, но извините, у Милана состав на голову сильнее и кого нужно купить Максу, чтоб команда могла выиграть?
Он так и в Ювентусе тренировал, перед заходом в Милан
Если бы Милан выиграл и попал в ЛЧ то контракт Аллегри бы автоматически продлился. А он этого похоже не очень желал. Он хочет уйти в сборную Италии.
Минусуйте , я за " Комо " с начало этого чемпионата и довольно много матчей посмотрел. Играеют в классный футбол. Тот , что мне нравится. Надеюсь Фабригас будет в " Барселоне" после Флика.
Пока Сеск нужен здесь,пусть развивает этот проект....
Ну так Флик ещё и не уходит. Я только за, пусть тренирует Сеск " Комо". Даже если Нико Паз уйдет в " Мадрид" , найдут кого то другого, а аргентинец может и пожалеть , если уйдет.
Калегри сначала утопил Ювентус, теперь взялся за Милан
Увольте уже наконец этого физрука🤡
Кальяри играет гораздо симпатичнее
точнее так, кальяри просто играет, Милан хз что хочет исполнить
Как больно смотреть за «игрой» своего клуба, неужели и сейчас не понятно что дело в тренере , пол сезона отскакивали , под конец все встало на свои места
