«Милан» не вышел в ЛЧ, проиграв дома «Кальяри» с 14-го места – 1:2. Салемакерс открыл счет, Боррелли и Камехо забили в ответ
«Милан» дома проиграл «Кальяри» (1:2) в заключительном туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».
Уже на 2-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Алексис Салемакерс. На 20-й минуте отличился нападающий гостей Дженнаро Боррелли. На 57-й защитник Хуан Родригес Камехо вывел сардинцев вперед.
«Милан» не смог пробиться в Лигу чемпионов – команда завершила сезон вне топ-4.
точнее так, кальяри просто играет, Милан хз что хочет исполнить