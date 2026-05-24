Бруну – болельщикам «МЮ» после признания игроком сезона в АПЛ: «Это не моя награда, а ваша. Благодарны за любовь и поддержку»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш обратился к болельщикам манкунианцев после того, как его признали лучшим игроком сезона АПЛ.

«Это не моя [награда]. Это ваша. Это наша.

Это от всех игроков, тренерского штаба и всех, кто связан с клубом – вам, ребята, болевшим за нас каждый день сезона. Благодарны за вашу любовь и поддержку», – написал португалец.