  • «Ювентус» стал 6-м, упустив победу над «Торино» – 2:2. Влахович сделал дубль в дерби, Адамс сравнял на 84-й
«Ювентус» сыграл 2:2 с «Торино».

«Ювентус» в гостях сыграл вничью в дерби с «Торино» (2:2) в заключительном туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Олимпико ди Торино». Старт игры задержали на час из-за беспорядков с участием фанатов у стадиона.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 24-й минуте счет открыл Душан Влахович. На 54-й серб сделал дубль. На 60-й Чезаре Казадеи отыграл один мяч. На 84-й Че Адамс сравнял счет.

«Ювентус» занял 6-е место и сыграет в Лиге Европы. «Торино» завершил сезон на 12-й строчке.

Серия А Италия. 38 тур
24 мая 19:45, Олимпико ди Торино
Торино
2 - 2
0.95xG2.53
Ювентус
Эбосс
88’
88’
Жегрова
  Адамс
84’
78’
Бога   Жегрова
70’
Франсишку Консейсау   Миретти
70’
К. Тюрам   Копмейнерс
Педерсен   Прати
69’
64’
Калулу
Обрадор   Нкунку
63’
Илкхан   Нджи
63’
63’
Камбьязо   Хольм
62’
Влахович   Дэвид
  Казадеи
60’
Сапата   Адамс
56’
54’
  Влахович
Гинейтис   Казадеи
46’
2тайм
Перерыв
24’
  Влахович
Торино
Палеари, Эбосс, Исмайли, Коко, Влашич, Обрадор, Гинейтис, Илкхан, Педерсен, Сапата, Симеоне
Запасные: Пеллини, Илич, Педерсен, Сапата, Куленович, Габеллини, Обрадор, Лазаро, Тамез, Гинейтис, Илкхан, Исраэль, Сивьеро, Бираги
1тайм
Ювентус:
Перин, Келли, Гатти, Калулу, Бога, Франсишку Консейсау, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Влахович
Запасные: К. Тюрам, Ди Грегорио, Йылдыз, Опенда, Влахович, Костич, Франсишку Консейсау, Милик, Бога, Камбьязо, Пинсольо, Кабаль, Аджич
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Ювентус. Милан. Позор.
Всё таки время показало: набирая в начале сезона Дэвида, Опенда, Жегрову (кто там ещё пришел, я уж забыл) и нет топового вратаря, то в ЛЧ делать нечего.
Этот состав и ЛЕ не потянет. Хотя Эмери этот сезон пропускает, можно было бы зацепить трофей)
Да и знаешь, с тудором начинать это было утопично изначально
Если честно, про него я тоже забыл, как будто это было в прошлом сезоне. Будто не могли все эти люди собраться в одной команде в одно время. А оказалось могли
Щас кароч скажут, что это Юве не захотел вовремя выходить из подтрибунки, и дадут -10 очков
На следующий сезон
Я бы назвал эпичным этот пролет мимо ЛЧ, но Милан не дает. У них вообще люто получилось
Эти куски каловых масс даже пятое место не смогли удержать при провалившем матч с "Кальяри" "Милане"... Просто слов нет. Безвольный сброд, не достойный носить эту футболку. Стыдно. Итальянский стыд.
Какая разница 5 или 6?
ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!
Смотришь на таблицу и понимаешь, как можно было слить столько матчей… не попасть в такие топ-4 это больно.
Отдельно хочется поздравить Рому, надеюсь Дибала сможет себя проявить без травм.
А тут и Юве пропускает 2ой гол от Торино… да уж.
Элкан, я надеюсь, позволит купить достойных игроков, пора устраивать реальное обновление состава. Просто нет слов.
Если Юве в этом году реально не усилит серьезно состав, желания постоянно смотреть на это просто пропадает. Одни разговоры, дожили, за 32 летним Силвой гоняемся как угорелые, да пусть идет с миром куда он там хочет. Платите за игроков по типу Нико Паса, привезите нормальных игроков наконец. Заберите Лоботку с Наполи и избавьтесь наконец от Коопмейнерса, расчет на которого Спал не делает.
Просто ужас. Такого ощущения не было со времен Дель Нери - просто надоело. При чем сейчас вроде состав собирают, но все приобретения практически мимо.
Менеджмент уже какой год мимо.
Пустые авансы и все. По факту все покупки наощупь. Нудно дать возможность тренеру согласовывать реальные нужды в игроках. А не покупать всех подряд.
Может получится вернуть Аньелли… но это вряд ли конечно..
Одно только - не хочется видеть Конте ни при каких раскладах.
Комо проиграли дважды… там люди первый сезон толком друг с другом играют и они обули нас в лапти.
Наполи вообще ничего не показав квалифицировался в ЛЧ, Рома с кучей проблем вышла, Малена мы брать не стали… посчитали что это дорого.
1. Заменить Комолли однозначно, убрать непонятные нефутбольные фигуры с менеджмента наконец, всяких финансистов и бухгалтеров которых Элкан привел. Дать мощнее роль Кьеллини и возможно привести кого то типа Дель Пьеро
2. Распродать всех неугодных тренеру игроков и вложить средства в тех кого согласует Спалетти.
3. Продлить всех лидеров и ужержать любой ценой. Особенно молодняк наш, Шико, Кенан..
Ну и вновь как и последние годы разочарование в конце сезона…
Да я бы не сказал,что разочарование в конце сезона. Оно уже перманентно...
какой Дель Пьеро

Он сидит в СБС США и СКАЙ ИТАЛИЯ
нахер ему Юве?

быть как Ферреро без полномочий?

Пока Элканн не продаст клуб или не свалит так и будет это дичь продолжатся
Почему с убогой Фиорентиной так было не сыграть? Такое ощущение, что игроки Юве просто плывут под давлением, зато когда результат уже не беспокоит, внезапно и комбинации проходят, и моменты реализуются. Над психологией ещё работать и работать.
так и тут ведь проср*ли
Tut prosto vtoroy taym ne imel uje smısla, Spal vıpustil rezervasyon, kotorıe prosto slili iqru. Esli nado bılo bı vıiqrali
Хех. Оттуда же:
«Вернувшись на трибуны, ультрас «Ювентуса» пригрозили выбежать на поле, если матч начнётся , и, находясь в большом количестве у боковой линии, продолжали скандировать «Приостановите матч».

Кароч технарь дадут и дело с концом. Конечно же это настоящие фаны Юве =⁠_⁠=
ну это будет логичный конец сезона ) все через задницу
