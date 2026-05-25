«Ювентус» стал 6-м, упустив победу над «Торино» – 2:2. Влахович сделал дубль в дерби, Адамс сравнял на 84-й

«Ювентус» сыграл 2:2 с «Торино».

«Ювентус » в гостях сыграл вничью в дерби с «Торино » (2:2) в заключительном туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Олимпико ди Торино». Старт игры задержали на час из-за беспорядков с участием фанатов у стадиона.

На 24-й минуте счет открыл Душан Влахович . На 54-й серб сделал дубль. На 60-й Чезаре Казадеи отыграл один мяч. На 84-й Че Адамс сравнял счет.

«Ювентус» занял 6-е место и сыграет в Лиге Европы. «Торино» завершил сезон на 12-й строчке.

