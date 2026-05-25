«Ювентус» стал 6-м, упустив победу над «Торино» – 2:2. Влахович сделал дубль в дерби, Адамс сравнял на 84-й
«Ювентус» в гостях сыграл вничью в дерби с «Торино» (2:2) в заключительном туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Олимпико ди Торино». Старт игры задержали на час из-за беспорядков с участием фанатов у стадиона.
На 24-й минуте счет открыл Душан Влахович. На 54-й серб сделал дубль. На 60-й Чезаре Казадеи отыграл один мяч. На 84-й Че Адамс сравнял счет.
«Ювентус» занял 6-е место и сыграет в Лиге Европы. «Торино» завершил сезон на 12-й строчке.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Этот состав и ЛЕ не потянет. Хотя Эмери этот сезон пропускает, можно было бы зацепить трофей)
Отдельно хочется поздравить Рому, надеюсь Дибала сможет себя проявить без травм.
А тут и Юве пропускает 2ой гол от Торино… да уж.
Элкан, я надеюсь, позволит купить достойных игроков, пора устраивать реальное обновление состава. Просто нет слов.
Если Юве в этом году реально не усилит серьезно состав, желания постоянно смотреть на это просто пропадает. Одни разговоры, дожили, за 32 летним Силвой гоняемся как угорелые, да пусть идет с миром куда он там хочет. Платите за игроков по типу Нико Паса, привезите нормальных игроков наконец. Заберите Лоботку с Наполи и избавьтесь наконец от Коопмейнерса, расчет на которого Спал не делает.
Просто ужас. Такого ощущения не было со времен Дель Нери - просто надоело. При чем сейчас вроде состав собирают, но все приобретения практически мимо.
Менеджмент уже какой год мимо.
Пустые авансы и все. По факту все покупки наощупь. Нудно дать возможность тренеру согласовывать реальные нужды в игроках. А не покупать всех подряд.
Может получится вернуть Аньелли… но это вряд ли конечно..
Одно только - не хочется видеть Конте ни при каких раскладах.
Комо проиграли дважды… там люди первый сезон толком друг с другом играют и они обули нас в лапти.
Наполи вообще ничего не показав квалифицировался в ЛЧ, Рома с кучей проблем вышла, Малена мы брать не стали… посчитали что это дорого.
1. Заменить Комолли однозначно, убрать непонятные нефутбольные фигуры с менеджмента наконец, всяких финансистов и бухгалтеров которых Элкан привел. Дать мощнее роль Кьеллини и возможно привести кого то типа Дель Пьеро
2. Распродать всех неугодных тренеру игроков и вложить средства в тех кого согласует Спалетти.
3. Продлить всех лидеров и ужержать любой ценой. Особенно молодняк наш, Шико, Кенан..
Ну и вновь как и последние годы разочарование в конце сезона…
Он сидит в СБС США и СКАЙ ИТАЛИЯ
нахер ему Юве?
быть как Ферреро без полномочий?
Пока Элканн не продаст клуб или не свалит так и будет это дичь продолжатся
«Вернувшись на трибуны, ультрас «Ювентуса» пригрозили выбежать на поле, если матч начнётся , и, находясь в большом количестве у боковой линии, продолжали скандировать «Приостановите матч».
Кароч технарь дадут и дело с концом. Конечно же это настоящие фаны Юве =_=