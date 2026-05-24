  • «При Шварце «Динамо» показывало самый сбалансированный футбол. Но самый хороший – при Личке: была надежда, что станут чемпионами». Гришин о бело-голубых
«При Шварце «Динамо» показывало самый сбалансированный футбол. Но самый хороший – при Личке: была надежда, что станут чемпионами». Гришин о бело-голубых

Александр Гришин оценил возвращение Сандро Шварца на пост тренера «Динамо».

Немец возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год.

«При Шварце «Динамо» показывало самый сбалансированный футбол. Но самый хороший был при Личке. У них был перекос в атаку, но люди любят голы. При нем у команды была надежда, что они станут чемпионами», — сказал бывший футболист ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Ну всё, теперь жизнь наладится с приходом Шварца.
Ответ
Забьет ключом.
Ответ
Гаечным.
Нужен хотя бы один сильный полузащитник.
Ответ
Будет. В начале от полуживого Фомина избавится надо.
Ответ
Захарян уже чемоданы пакует. Вернуть бы Шиму и Колю)))
Вопрос что теперь с карпинским нелеквидом делать. Мостового жду в Динамо, он помню.во времена первого пришествия Шварца очень хотел в Динамо, надеюсь сейчас договоряться
Ответ
Из мира фантастики, но футболист такого уровня почему то не востребован тренером.
И это нам говорит футбольный человек, вроде как эксперт. Что Шварц, что Личка - у обоих в игре был явный крен в сторону атаки. Оборона у обоих была дырявой. О какой сбалансированности игры при Шварце речь? Любая команда, с поставленным контролем мяча легко разбивала прессинг Шварца и убегала в контратаки, а при должной реализации со стороны соперника они могли накидать Динамо целую авоську - Крылья Осинькина или Сочи Федотова как яркие примеры. Не говоря уж про Спартак Ваноли и уж тем более Зенит. Сбалансированности игре Динамо пытался на первых порах придать Йоканович - когда после назначения пытался наладить игру в обороне. Но потом и он плюнул на это дело. Сейчас первые, робкие ростки баланса стали проклевываться в игре Динамо при Гусеве. Но продолжить начатое ему не дали. Теперь опять Динамо будет пытаться лететь вперед, высоко прессинговать и получать авоськи голов на контратаках. Это даже не учитывая, что от шпиль интенсива игроки будут сдыхать уже после 60-й минуты. Всё это уже было, типичные танцы на граблях.
Ответ
Я вот сейчас крамолу скажу, но Динамо не нужны никакие медали, кроме золота – настолько долгое ожидание чуда. И Личка уже был обречен после того трусливого матча за золото, достаточно было в следующем сезоне показать, что команда уже не тянет эту гонку и «наелась». То же самое с Гусевым, только на его «ростки» с трансформациями из 2:0 в 2:2 насмотрелись буквально за весну.
Естественно, такая стратегия обречена на провал без ежегодной подпитки качественными игроками, а взять их в нынешних условиях негде. Так что и Шварц, скорее всего (и к сожалению), не смогёт.
Ответ
И что Вы предлагаете, что бы Динамо стало чемпионом? Поделитесь своим опытом.
Каждый очередной аналитик поёт дифирамбы по прошлому Шварца и Лички а как оно пойдет сейчас ещё не известно 24 июля начнется очередной ЧР и тогда будем посмотреть что из себя представляет сегодняшний Шварц...тем более после ухода из Динамо Москва успехами он не блистал...
Ответ
ну объективно далеко не каждый. негатива сейчас гораздо больше
