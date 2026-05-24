«Атлетико» занял 4-е место, влетев «Вильярреалу» – 1:5! У Переса 2+1, у Пепе 2 ассиста, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе забили

«Атлетико» разгромлен «Вильярреалом».

«Атлетико» в гостях крупно проиграл «Вильярреалу » (1:5) в заключительном туре Ла Лиги.

Матч проходил на «Эстадио де ла Серамика».

На 30-й минуте счет открыл 37-летний хавбек хозяев Даниэль Парехо – он реализовал пенальти. На 34-й отличился Айосе Перес . На 40-й Жорж Микаутадзе довел счет до разгромного – с паса Переса. На 43-й защитник Марк Пубиль отыграл один мяч. На 45-й Пап Гуйе снова восстановил разницу в счете в три гола. На 54-й Перес сделал дубль – второй пас в матче отдал Николя Пепе .

«Атлетико » было достаточно сыграть вничью, чтобы финишировать третьим в таблице – мадридцы имели преимущество перед «Вильярреалом » за счет личных встреч. Но в итоге команда Диего Симеоне завершила сезон на 4-м месте.

