  • «Атлетико» занял 4-е место, влетев «Вильярреалу» – 1:5! У Переса 2+1, у Пепе 2 ассиста, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе забили
«Атлетико» разгромлен «Вильярреалом».

«Атлетико» в гостях крупно проиграл «Вильярреалу» (1:5) в заключительном туре Ла Лиги.

Матч проходил на «Эстадио де ла Серамика».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 30-й минуте счет открыл 37-летний хавбек хозяев Даниэль Парехо – он реализовал пенальти. На 34-й отличился Айосе Перес. На 40-й Жорж Микаутадзе довел счет до разгромного – с паса Переса. На 43-й защитник Марк Пубиль отыграл один мяч. На 45-й Пап Гуйе снова восстановил разницу в счете в три гола. На 54-й Перес сделал дубль – второй пас в матче отдал Николя Пепе.

«Атлетико» было достаточно сыграть вничью, чтобы финишировать третьим в таблице – мадридцы имели преимущество перед «Вильярреалом» за счет личных встреч. Но в итоге команда Диего Симеоне завершила сезон на 4-м месте.

Ла Лига Испания. 38 тур
24 мая 19:00, Эстадио де ла Серамика
Вильярреал
5 - 1
2.8xG1.58
Атлетико
Микаутадзе   Масиа
89’
Айосе Перес   Кабанес
75’
Гуйе   Коста
75’
Педраса   С. Кардона
67’
Парехо   Диатта
66’
61’
Алекс Баэна   Морсильо
61’
Лукман   Боньяр
  Айосе Перес
54’
46’
Ганцко   Пурич
46’
Симеоне   Серлот
46’
Пубиль   Руджери
2тайм
Перерыв
  Гуйе
45’
43’
  Пубиль
  Микаутадзе
40’
  Айосе Перес
34’
  Парехо
30’
27’
Симеоне
Вильярреал
Тенас, Педраса, Марин, Наварро, Моуриньо, Молейро, Парехо, Гуйе, Пепе, Микаутадзе, Айосе Перес
Запасные: Парехо, Гуйе, Гонсалес, Микаутадзе, Жуниор, Камбвала, Вейга, Бьюкенен, Фриман, Олувасейи, Педраса, Айосе Перес
1тайм
Атлетико:
Муссо, Ганцко, Лангле, Пубиль, Льоренте, Варгас, Коке, Алекс Баэна, Лукман, Гризманн, Симеоне
Запасные: Облак, Диас дель Ромо, Пубиль, Симеоне, Сьерра, Лукман, Белаид, Ганцко, Алекс Баэна, Эскивель, Miguel Llorente Cubo
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
С одной стороны полуфинал лч и финал кубка короля, с другой 4 место, 0 трофеев и огромная ЗП физрука. Ну такое
ОтветEvgen_Hazard
и много денег на трансферы
С одной стороны 10 место в АПЛ, 0 трофеев и 3 тренера за сезон. А с другой - Алонсо. Ну, тоже нефигово.
Там Депортиво и Расинг вернулись в Ла лигу
Там ещё Спортинг проиграл пердивному клубу Кубок Португалии
Бебето и Бесчастных вернулись.
Могу ошибаться, но пока кажется что Атлетико не займет 3 место.
Ну что вы такой скептик! При 1-5 все еще шансы есть🤣
Да, хорошо же в целом играют. Просто немного не везёт )
После этого есть те,кто защищает Симеоне. Он конечно легенда,сделал Атлетико топом. Но команда уже пять лет в застое. Игры нет,вся задача на сезон умереть против Барсы и Реала. Деньги есть,игроки хорошие есть,а они так и будут занимать третье место вылетал на ранних стадиях кубка и ЛЧ от более слабых или равных соперников без шансов. Так проводить Гризманна,это конечно позор.
Не 5, чуть поменьше-4. С 2022 года команда неуклонно деградирует. Даже игра в защите, главный козырь Атлетико долгие годы, теперь полный отстой: раньше по 25 за сезон пропускали, теперь 40+.
Вас не поймешь. То вам автобус не нравится. Теперь защита плохая. С Симеоне Атлетико стабильно в топ-3 (пару раз 4 место) играет в ЛЧ и является единственной хоть какой-то стабильной силой после Реала и Барсы.
символичный итог карьеры малютки Гризмана в Атлетико - пролёт во всех турнирах, слив финала и разгромное поражение в последнем матче. Теперь пора в бургерлигу, поближе к родственной душе- Марко Ройсу.
Заголовок конечно...

"Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4"
Автор заголовка явно что-то знал :))
Достойно провожают свою легенду, клоуны )
Ну правильно, это ж не Барса или Реал, чё тут напрягаться
Реал обыгрывали? Да, разгромно!
Барсу выбивали? Даже 2 раза!

Ну все, сезон успешен. + 5 млн к зп симеоне
Считайте чаще свои деньги. Может быть прилипнет на 5 тысяч больше.
У переса 2+1 и это в 79 лет
Пепе тоже неплох в свои почти 50
Проводы Симеоне. Новым владельцам такое не понравится.
Блин, до сих пор обидно, что Флик слил вот этим вот атлетам аж 2 турнира.
