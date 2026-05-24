«Атлетико» занял 4-е место, влетев «Вильярреалу» – 1:5! У Переса 2+1, у Пепе 2 ассиста, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе забили
«Атлетико» в гостях крупно проиграл «Вильярреалу» (1:5) в заключительном туре Ла Лиги.
Матч проходил на «Эстадио де ла Серамика».
На 30-й минуте счет открыл 37-летний хавбек хозяев Даниэль Парехо – он реализовал пенальти. На 34-й отличился Айосе Перес. На 40-й Жорж Микаутадзе довел счет до разгромного – с паса Переса. На 43-й защитник Марк Пубиль отыграл один мяч. На 45-й Пап Гуйе снова восстановил разницу в счете в три гола. На 54-й Перес сделал дубль – второй пас в матче отдал Николя Пепе.
«Атлетико» было достаточно сыграть вничью, чтобы финишировать третьим в таблице – мадридцы имели преимущество перед «Вильярреалом» за счет личных встреч. Но в итоге команда Диего Симеоне завершила сезон на 4-м месте.
"Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4"
Реал обыгрывали? Да, разгромно!
Барсу выбивали? Даже 2 раза!
Ну все, сезон успешен. + 5 млн к зп симеоне
Блин, до сих пор обидно, что Флик слил вот этим вот атлетам аж 2 турнира.