  • Пеп об уходе из «Ман Сити»: «Я заслуживаю отдыха. Если бы у меня были силы, я бы остался»
Пеп об уходе из «Ман Сити»: «Я заслуживаю отдыха. Если бы у меня были силы, я бы остался»

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола объяснил усталостью свой уход из клуба по окончании сезона.

Контракт испанца с «горожанами» был рассчитан до июня 2027 года. 

«Какое-то время не буду тренировать. Это точно. Уверяю, если бы у меня были силы, я бы остался с ними [с командой]. Будь по-другому, я бы все еще был здесь.

Честно говоря, я заслуживаю отдыха», – сказал Гвардиола.

Сегодня «Ман Сити» проведет последний матч под руководством Гвардиолы – против «Астон Виллы» в АПЛ. Пеп возглавляет «горожан» с 2016 года.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
После Барсы тоже брал перерыв
ОтветХлынов
Изобретал новое. Думаю и сейчас все повторится. Пеп новатор, хоть я и не поклонник его работы, но не признавать это как минимум глупо.
ОтветJamesBulger7
Пеп, фундаментальная личность. У него есть аура новатора, но тики такую Барса начала играть до него, он лишь довёл её до системного совершенства. Потом был неудачный заход со своими идеями в Баварию, где до этого был строго вертикальный футбол, причем результативный. Великая команда Хайнкеса. Потом было переосмысление в Мансити, где Пеп искал новую идентичность и он соответственно сам подчёркивает, что соперничество с Клоппом вывело его на новый уровень. Именно в ман сити он понял что тики така - не универсальна и что нужно колаборировать с другими стилями. Именно с цифровыми гиками типа Артеты он начал искать варианты эффективного контроля мяча и его футбол стал не романтичным, а прагматичным. Помню, как вчера, насколько сити стал быстро проходить середину поля в 2-3 паса, что бы создать преимущество на чужой половине поля. К чему я это всё: Пеп не новатор вовсе, он блестящий менеджер, который аккумулирует вокруг и внутри команды грамотную ауру, подход, настрой и привычки.
Всё верно, мужик выгорел, надо взять перерыв, но обязательно возвращаться. Вопрос только, в какой клуб, а сборную брать не вариант.
ОтветМашина Мощная
Ну не в Эспаньол он вернётся)
Хотя как по мне вот где интересно было бы посмотреть на тренерскую работу.
А все эти гранды с мешком денег...
ОтветМашина Мощная
Мне кажется , в Италию поедет , так как и играл там и тепло к ней относится . Да и более менее логичный вариант , поднимать итальянский футбол. Было бы интересно . Но тут другой вопрос : у кого-то из итальянских клубов хватит ли финансов на приглашение Пепа и потом закупку под него.
Пеп может осознать, что выгорел и уйти на отдых. А Семак не может. Хотя в том же состоянии находится, и явно нуждается в отдыхе и перерыве
ОтветLoveGreguar
Пеп во-первых заработал явно побольше. И во-вторых, его точно залутают сразу же когда он решит возобновить карьеру. Семак же просто нахер никому больше не сдался. Разве что в Акрон какой-нибудь позовут, но это для него будет равносильно унижению
ОтветM a y h e M
Ну, Семака по-любому и в сборной и в ЦСКА будут готовы принять после Зенита
Идет по стопам Клоппа
ОтветРавид Амирасланов
И всегда уважают друг друга
ОтветРавид Амирасланов
Это было легендарное противостояние. АПЛ много потеряет с их уходом
Теперь только ПСЖ или Ювентус остаются.
В ПСЖ после Энрике идеально наверное.
А Юве нищий клуб, врядли себе позволят Пепа, да и сам Хосеп играть Влаховичами и Калюлю не захочет
Ответмохнатка
Как раз в ПСЖ совсем не идеально. Повторить эти результаты будет очень сложно, а улучшить вообще невозможно. Будет история, как с Баварией. Гвардиола отлично отработал, команда классно играла, но не смог взять ЛЧ. В итоге многие фаны Баварии его чуть ли не проклинали, как будто он вылетал не из полуфиналов ЛЧ, а из Бундеслиги.
ОтветVinnipukh Vinni
Тогда некуда идти Пепу 🙁
Как говорил один миллиардер я готов отчитаться за каждый миллион кроме первого
Ответvallabaza
Нет понимания, да, что такое физическая усталость и что такое ментальная усталость?
Не обесценивай труд ни одних, ни других такими комментариями, это наивно.
Ответvallabaza
Умственный труд сложнее физического. От физичкского ты отдыхаешь на диване с банкой пива, а от умственного ты не отдыхаешь, работа и стресс преследуют тебя и после окончания рабочего дня, и перед сном, и вместо сна, и в транспорте утром перед работой. А он еще и медийная личность, его могут снимать чуть ли не каждый поход в магазин за молоком.
Гвардиола в Барсе - Клопп в Реале
Вот было бы противостояние....
В Барсу через год.
ОтветPamir88
Ханси Флик не собирается уходить через год и все им довольны. Он будет с большой вероятностью до 28-29 года, если вовсе не до 30, если всё хорошо пройдёт без чп. А после него есть и Сеск, и Нагельсман и даже Клопп, если тот захочет вернуться.
ОтветInf1nity
Если Флик опять облажается в ЛЧ, то Лапортыч его запросто вышвырнет, тем более с Пепом они кореша. Лапорта Лео кинул, Хави кинул и кто такой Флик для него?
Можно и в Ред Булл на одно вскоре вакантное место устроиться
