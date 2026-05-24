Пеп об уходе из «Ман Сити»: «Я заслуживаю отдыха. Если бы у меня были силы, я бы остался»

Пеп об уходе из «Ман Сити»: я заслуживаю отдыха.

Тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола объяснил усталостью свой уход из клуба по окончании сезона.

Контракт испанца с «горожанами» был рассчитан до июня 2027 года.

«Какое-то время не буду тренировать. Это точно. Уверяю, если бы у меня были силы, я бы остался с ними [с командой]. Будь по-другому, я бы все еще был здесь.

Честно говоря, я заслуживаю отдыха», – сказал Гвардиола.

Сегодня «Ман Сити» проведет последний матч под руководством Гвардиолы – против «Астон Виллы» в АПЛ . Пеп возглавляет «горожан» с 2016 года.