Пеп об уходе из «Ман Сити»: «Я заслуживаю отдыха. Если бы у меня были силы, я бы остался»
Пеп об уходе из «Ман Сити»: я заслуживаю отдыха.
Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола объяснил усталостью свой уход из клуба по окончании сезона.
Контракт испанца с «горожанами» был рассчитан до июня 2027 года.
«Какое-то время не буду тренировать. Это точно. Уверяю, если бы у меня были силы, я бы остался с ними [с командой]. Будь по-другому, я бы все еще был здесь.
Честно говоря, я заслуживаю отдыха», – сказал Гвардиола.
Сегодня «Ман Сити» проведет последний матч под руководством Гвардиолы – против «Астон Виллы» в АПЛ. Пеп возглавляет «горожан» с 2016 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Хотя как по мне вот где интересно было бы посмотреть на тренерскую работу.
А все эти гранды с мешком денег...
В ПСЖ после Энрике идеально наверное.
А Юве нищий клуб, врядли себе позволят Пепа, да и сам Хосеп играть Влаховичами и Калюлю не захочет
Не обесценивай труд ни одних, ни других такими комментариями, это наивно.
Вот было бы противостояние....