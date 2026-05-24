«Наполи» занял 2-е место, победив «Удинезе» – 1:0. Хейлунд забил с паса де Брюйне, Кабаселе удалили на 64-й

«Наполи» обыграл «Удинезе».

«Наполи» дома победил «Удинезе» (1:0) в заключительном туре Серии А.

Матч проходил на «Стадио Диего Армандо Марадона».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 24-й счет открыл форвард хозяев Расмус Хейлунд – с паса Кевина де Брюйне. На 64-й судья после просмотра повтора удалил защитника гостей Кристиана Кабаселе.

«Наполи» финишировал вторым в таблице.

Серия А Италия. 38 тур
24 мая 16:00, Стадио Диего Армандо Марадона
Наполи
1 - 0
1.56xG0.52
Удинезе
90’
Миллер
81’
Букса
80’
Дэвис   Саррага
80’
Земура   Млачич
Политано   Маццокки
80’
Мерет   Контини-Барановский
80’
64’
Кабаселе
59’
Карлстрем   Букса
59’
Кристенсен   Бертола
54’
Петровски   Гуйе
51’
Карлстрем
Оливера   Жезус
46’
2тайм
Перерыв
Лоботка   Гилмор
37’
  Хейлунд
24’
Сантос   де Брюйне
10’
Наполи
Мерет, Оливера, Ррахмани, Ди Лоренцо, Мигель Гутьеррес, Мактоминей, Лоботка, Политано, Сантос, Элмаз, Хейлунд
Запасные: Жиоване, Политано, Вергара, Замбо-Ангисса, Оливера, Лоботка, Мерет, Сантос, Милинкович-Савич, Бекема
1тайм
Удинезе:
Окойе, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Атта, Петровски, Земура, Миллер, Карлстрем, Эхизибуэ, Дэвис
Запасные: Петровски, Дэвис, Камара, Нунцианте, Байо, Кристенсен, Паделли, Земура, Карлстрем, Сава
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Хорош, Контыч. Во внутреннем чемпионате держит марку
Ну и отлично. На пике эпидемии травм была поганая мыслишка, что с небольшой вероятностью, но команда может повалиться и проскочить мимо еврокубков. Но Антошик наглядно показал, что в Цезаре сомневаться не нужно, ни при каких обстоятельствах. По итогу - его Наполи вперёд себя вообще никого не пропустил, а находящийся выше Милан, наоборот, обогнал. Если бы ещё не кутерьма с отставкой Рейтуз и крайне настойчивым "предложением" возглавить сборную, когда клуб начал работать под, как понимаю, новую стратегию и нового тренера, а сам Антон оказался на правах уже покидающего коллектив, то, возможно, что и с Интером могли бы пободаться за титул.
