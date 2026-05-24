Бирюков о «Зените»: «Самое тяжелое чемпионство для меня. В последнем туре все зависело только от нас — это накладывало большую ответственность»

Бирюков о «Зените»: самое тяжелое чемпионство для меня.

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков назвал нынешнее чемпионство клуба в Мир РПЛ самым тяжелым для себя.

— В эмоциональном плане новое чемпионство сильно выделяется на фоне предыдущих?

— Мне кажется, это самое тяжелое чемпионство из всех.

— Даже если считать с вашим вратарским чемпионством?

— Я думаю, да. Думаю, что это самое тяжелое чемпионство «Зенита ». Во всяком случае, для меня.

— В чем его сложность?

— Все было достаточно плотно до последнего тура. Хотя и в прошлые два чемпионата борьба шла до конца. Год назад «Краснодар» стал чемпионом, два года назад чемпионами стали мы, но перед последним туром лидировали не мы, и поднялся «Зенит» на первое место не только за счет своей победы над «Ростовом», но и потому, что «Динамо» проиграло «Краснодару».

А сейчас в последнем туре все зависело только от нас — надо было выиграть у «Ростова», и тогда мы – чемпионы. Это накладывало большую ответственность на команду. И я рад, что в итоге мы выиграли, – сказал Бирюков.