«Байер» претендует на Ираолу. Тренером «Борнмута» интересовался «Челси»

Ираола может возглавить «Байер».

«Байер» вступил в борьбу за тренера «Борнмута » Андони Ираолу , на которого претендует и «Кристал Пэлас », сообщает The Telegraph со ссылкой на немецкие источники.

«Аспириновые» рассматривают 43-летнего испанца как потенциальную замену Касперу Юлманду , который, вероятно, будет уволен из-за того, что в прошедшем сезоне Бундеслиги «Байер » занял лишь 6-е место.

Ираола уже объявил, что покинет «Борнмут» по окончании сезона, в котором «вишни» все еще претендуют на выход в Лигу чемпионов. Ранее испанец входил в шорт-лист «Челси», но «синие» в итоге назначили Хаби Алонсо.