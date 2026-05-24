«Байер» претендует на Ираолу. Тренером «Борнмута» интересовался «Челси»

Ираола может возглавить «Байер».

«Байер» вступил в борьбу за тренера «Борнмута» Андони Ираолу, на которого претендует и «Кристал Пэлас», сообщает The Telegraph со ссылкой на немецкие источники.

«Аспириновые» рассматривают 43-летнего испанца как потенциальную замену Касперу Юлманду, который, вероятно, будет уволен из-за того, что в прошедшем сезоне Бундеслиги «Байер» занял лишь 6-е место.

Ираола уже объявил, что покинет «Борнмут» по окончании сезона, в котором «вишни» все еще претендуют на выход в Лигу чемпионов. Ранее испанец входил в шорт-лист «Челси», но «синие» в итоге назначили Хаби Алонсо.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Telegraph
Писали что он заменит Слота в Ливерпуле
Almaz KENZHEBEKOV
Это написал один какой-то непонятный журналист с пометкой эксклюзив и все подхватили
arsena1
До этого была новость, что Слота уволят в конце сезона, так игроки основы разочарованы Слотом и не верят в него
