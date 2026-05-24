Мостовой об уходе Дзюбы из «Акрона»: «В РПЛ он сможет спокойно играть до 40 лет»
Накануне 37-летний форвард объявил об уходе из «Акрона».
«Ну а что здесь такого? Спокойно отношусь к его уходу. В «Акроне» за ним особо не следил.
Думаю, в нашем чемпионате играть он сможет до 40 лет спокойно. Еще годик-два поиграет», — сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ошибок море просто 😎
для 40 лет у него не такое здоровье, как я понял, из-за роста есть проблемы со спиной
максимум 1 год, чтобы не навредить здоровью
Не там копаете. Архипов за это не отвечает, поэтому он с удовольствием отвечал так, как вы и поняли. Архипов где то даже это и оговорил, что не он решать будет.
Поинтересуйтесь мнением Зинина, спортивного директора, который как раз за это отвечает. А вот ответы Зинина очень туманны. Судя по ним, мое мнение - переговоры обязательно будут.
Если вы привычно думаете, что генеральный директор клуба "Родина" главнее и может приказывать спортивному директору или даже уволить - то, если коротко, сильно ошибаетесь. Каждый отвечает за своё.
Царь реально на другом уровне по сравнению со всеми остальными людьми.