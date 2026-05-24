Мостовой об уходе Дзюбы из «Акрона»: «В РПЛ он сможет спокойно играть до 40 лет»

Александр Мостовой считает, что Артем Дзюба сможет выступать в Мир РПЛ до 40 лет.

Накануне 37-летний форвард объявил об уходе из «Акрона ».

«Ну а что здесь такого? Спокойно отношусь к его уходу. В «Акроне» за ним особо не следил.

Думаю, в нашем чемпионате играть он сможет до 40 лет спокойно. Еще годик-два поиграет», — сказал бывший полузащитник сборной России.