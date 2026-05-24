  • Флик об 1:3 от «Валенсии»: «Барса» допускала ошибки. Они были более мотивированы на победу»
Флик об 1:3 от «Валенсии»: «Барса» допускала ошибки. Они были более мотивированы на победу»

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил поражение от «Валенсии» (1:3) в заключительном туре Ла Лиги.

«Заслуженная победа «Валенсии». Мы допускали ошибки. Они были более мотивированы на победу, было видно, что у них на кону стояло больше, чем у нас.

В целом я доволен уровнем игры команды на протяжении сезона. Сейчас все хотят играть на чемпионате мира, поэтому неудивительно, что их мысли заняты другим. Этот матч — хорошая возможность начать анализ», – сказал Флик.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
Главное, Лева забил. Хотелось, чтобы он отметился перед уходом.
Да, эспарт, конечно не покащал, что достоин первой команды. Привёз два гола детскими ошибками, думаю флик сделал выводы
тренер дипломатично ответил, а я скажу честно: играл почти полностью второй состав, все закономерно
Ну как минимум 6 человек из первого состава
и что? они не из барсы?
А что такого у "Валенсии" на кону стояло? Никчемное 9-е место?
У них был шанс попасть в Лигу Конференций, если бы Хетафе проиграл, при условии собственной победы. Ну и обыграть «Барселону» пусть абсолютно не мотивированную и не основной состав для любого клуба достижение и огромная мотивация. Для «Барсы» главные итоги этого матча: Левандовски вошел в топ-10 лучших бомбардиров «Барселоны», никто не получил травму, Флик посмотрел ближайший резерв.
Ну да... если бы Хетафе проиграл... если бы Райо проиграл... Слишком много "если" - эфемерный шанс. Главный итог: ближайший резерв Барсы - ущербный. Могли набрать нарядные 100 очков и отметиться у Флика. Но слишком хромоногие и туповатые - не уровень Барсы.
Естественно всегда хочется, чтоб твоя команда выигрывала, что в принципе Барса и сделала за сезон. Прошлый матч был мотивирован, беспроигрышной серии в домашних матчах, потому и состав другой был и играли в отдачу. А вот эти два матча ничего не значили, как товарищеские. Конечно команда хотело выиграть, но расслабление берёт своё. Обычно так бывает, когда заранее становишься. чемпионом. Но ничего страшного не произошло. Большинство из них будут играть за сборную на ЧМ и никому не хочется столкнутся со случайностью. Вон есть наглядный и печальный пример Фермина. Молодцы ребята, хороший сезон провели. Были конечно ошибки и промахи, но это даст им силы исправить эти ошибки и стать сильнее. Очень желательно, чтоб все вернулись без травм и естественно с кубком ЧМ. Желаю им всем везения и удачи. В последних двух сезонах, мы болельщики Барсы, получили достаточное удовольствие. Вот вчера ещё наши бесценные девушки принесли радость…. Так что все нормально - идём дальше….
Барселона играла не тем составом, да и без желания, главное перед чемпионатом мира в этом матче никто не получил травму
Да уж успокойся, Флик лучший тренер, Барса ПО праву Чемпион, Перес уйдет, любитель работать с судьишками, Барса окрепнет🔥🔥🔥🎉
Проиграли . Ну и ладно . Главное что , чемпионы !
