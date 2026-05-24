Флик об 1:3 от «Валенсии»: «Барса» допускала ошибки. Они были более мотивированы на победу»

Флик об 1:3: «Барса» допускала ошибки, «Валенсия» была более мотивирована.

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил поражение от «Валенсии» (1:3) в заключительном туре Ла Лиги .

«Заслуженная победа «Валенсии». Мы допускали ошибки. Они были более мотивированы на победу, было видно, что у них на кону стояло больше, чем у нас.

В целом я доволен уровнем игры команды на протяжении сезона. Сейчас все хотят играть на чемпионате мира, поэтому неудивительно, что их мысли заняты другим. Этот матч — хорошая возможность начать анализ», – сказал Флик.