Ямаль и Торрес стали лучшими бомбардирами «Барселоны» в Ла Лиге – у них по 16 голов

Торрес и Ямаль разделили первое место по голам за «Барсу» в Ла Лиге.

Оба футболиста забили по 16 мячей, однако на счету 26-летнего игрока 33 игры, на счету 18-летнего – 28.

Третьим в списке стал 37-летний Роберт Левандовски – у него 14 голов.

В предыдущий раз у лучшего бомбардира «Барселоны» в чемпионате было меньше 17 голов в сезоне-2021/22 – тогда Мемфис Депай забил 12 мячей.