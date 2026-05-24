Ямаль и Торрес стали лучшими бомбардирами «Барселоны» в Ла Лиге – у них по 16 голов
Ферран Торрес и Ламин Ямаль стали лучшими бомбардирами «Барселоны» в чемпионате Испании.
Оба футболиста забили по 16 мячей, однако на счету 26-летнего игрока 33 игры, на счету 18-летнего – 28.
Третьим в списке стал 37-летний Роберт Левандовски – у него 14 голов.
В предыдущий раз у лучшего бомбардира «Барселоны» в чемпионате было меньше 17 голов в сезоне-2021/22 – тогда Мемфис Депай забил 12 мячей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
