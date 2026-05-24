Шикунов о Дзюбе: «Помог бы «Спартаку» выиграть РПЛ, возможно. В этом клубе он вырос, было бы красиво закончить карьеру здесь»
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов выразил мнение, что Артем Дзюба мог бы принести пользу «Спартаку» и помочь выиграть Мир РПЛ.
– Возможно, какие‑то варианты у него есть, но только Артем может это сказать. Мне кажется, еще год как минимум он может играть.
– В «Спартаке»?
– Было бы красиво. В этом клубе он вырос, прошел серьезный путь в других командах и может закончить карьеру в родном «Спартаке».
Возможно, он помог бы выиграть чемпионат. Это была бы интересная история, – сказал Шикунов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
