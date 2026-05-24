  • Шикунов о Дзюбе: «Помог бы «Спартаку» выиграть РПЛ, возможно. В этом клубе он вырос, было бы красиво закончить карьеру здесь»
Шикунов о Дзюбе: «Помог бы «Спартаку» выиграть РПЛ, возможно. В этом клубе он вырос, было бы красиво закончить карьеру здесь»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов выразил мнение, что Артем Дзюба мог бы принести пользу «Спартаку» и помочь выиграть Мир РПЛ

– Возможно, какие‑то варианты у него есть, но только Артем может это сказать. Мне кажется, еще год как минимум он может играть.

– В «Спартаке»?

– Было бы красиво. В этом клубе он вырос, прошел серьезный путь в других командах и может закончить карьеру в родном «Спартаке».

Возможно, он помог бы выиграть чемпионат. Это была бы интересная история, – сказал Шикунов. 

Шикунов о Дзюбе: «Это наша легенда, таких нападающих 3-4 в истории российского футбола – Кержаков, Веретенников, Павлюченко и он. «Акрон» выжил за счет Артема»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Артем Дзюба
Александр Шикунов
премьер-лига Россия
Акрон
Спартак
Матч ТВ

Комментарии

Поржать захотелось? Он же с короной на башке, его близко нельзя к команде подпускать, начнёт там опять про тренеришку рассказывать, это не так то не так. Яркий пример это Олень, он там то же тренера слил.
ОтветTIMOXA1979 TIMOXIN
Тем временем тренеришка уже 5 раз лигу Европы взял)
Был бы тренером взял бы ЛЧ))))
Дзюба это легенда зенита, в котором он выиграл все свои трофеи, ещё 1 был в Ростове. Там он и должен завершить карьеру.
У Спартака только все хорошо стало
Пускай "Томи" поможет. Тоже будет красиво.
Если бы в жизни все было красиво и справедливо, это была бы совсем другая жизнь
Жизнь Милонова?
Зачем Спартаку Дзюба когда у них супер форвард Угальде, который с пасов супер игрока Барко забивает кучу голов!
Шикунову помог бы интенсивный курс таблеток
Он потерял все шансы на возвращение после того, как потоптался на шарфе Спартака
Дзюба сбитый лётчик.Пенсионеры быстрей ходят,как он бегает.
в дубль. пускай карьеру там заканчивает, справедливей будет . там он тоже начинал. А Шикунову мозгов побольше!
Шикунов о Дзюбе: «Это наша легенда, таких нападающих 3-4 в истории российского футбола – Кержаков, Веретенников, Павлюченко и он. «Акрон» выжил за счет Артема»
23 мая, 18:31
Дзюба заявил, что покидает «Акрон». Форвард ответил журналисту сразу после игры с «Ротором» в стыках: «Рад, что остались в РПЛ, как будто чемпионами стали, #####»
23 мая, 17:49
Лучшие игроки сезона в каждой команде РПЛ
21 мая, 17:40
