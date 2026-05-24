«Реал» не стал общаться с прессой и проигнорировал пресс-конференцию после матча с «Атлетиком»

«Реал» не пришел на пресс-конференцию.

Представители «Реала » не захотели общаться с журналистами после заключительного тура Ла Лиги .

Команда Альваро Арбелоа в последнем матче сезона одержала победу над «Атлетиком » – 4:2.

Как сообщает Marca, ни игроки, ни главный тренер не стали разговаривать с прессой после игры. В том числе была проигнорирована традиционная пресс-конференция.

«Реал» завершил сезон без трофеев. Ожидается, что Арбелоа в ближайшее время сменит Жозе Моуринью.