Компани о 3:0 в Кубке: «Штутгарт» силен, первый тайм был равным. «Бавария» сделала все, чтобы выиграть. Я горжусь своими ребятами»
Компани высказался о победе «Баварии» над «Штутгартом» в финале Кубка Германии.
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Штутгартом» (3:0) в финале Кубка Германии.
«Это замечательно. Сегодня мы встречались с очень сильным соперником, и первый тайм получился абсолютно равным. Эта команда всегда умеет поднимать уровень игры в решающие моменты. Мы были надежны в обороне – это был практически идеальный кубковый финал.
После перерыва мы почувствовали, что можем прибавить. Мы сделали все необходимое, чтобы победить. Я горжусь своими ребятами», – заявил Компани.
Компани выиграл 4 трофея за два сезона в «Баварии». До этого была лишь победа в Чемпионшипе с «Бернли»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Mia San Mia
