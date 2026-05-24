  • Компани о 3:0 в Кубке: «Штутгарт» силен, первый тайм был равным. «Бавария» сделала все, чтобы выиграть. Я горжусь своими ребятами»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Штутгартом» (3:0) в финале Кубка Германии. 

«Это замечательно. Сегодня мы встречались с очень сильным соперником, и первый тайм получился абсолютно равным. Эта команда всегда умеет поднимать уровень игры в решающие моменты. Мы были надежны в обороне – это был практически идеальный кубковый финал.

После перерыва мы почувствовали, что можем прибавить. Мы сделали все необходимое, чтобы победить. Я горжусь своими ребятами», – заявил Компани.

Компани выиграл 4 трофея за два сезона в «Баварии». До этого была лишь победа в Чемпионшипе с «Бернли»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Mia San Mia
Штутгарт первые пол часа страшен, прессингует, бежит, моменты создает. Потом резко становится. Третий матч в сезоне и одно и то же.
Компани люто залетел в Баварию. Наверное врядли кто то ожидал такого результата. Надеюсь дальше продолжит в таком духе, и ещё будет прогрессировать. Чем больше классных тренеров, тем лучше
ОтветИхарь Окенфэйлов
Я думаю за предсезонку укрепит защиту и в следующем году возьмём ушастого
