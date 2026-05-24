Хенесс заявил, что Кейн не уйдет из «Баварии»: «Это наш лучший трансфер. У «Барселоны» все равно нет денег»
– Харри Кейн – лучший трансфер из всех, что мы совершали.
– Говорят, в нем заинтересована «Барселона».
– «Бавария» – клуб, который не продает, а покупает.
– Можете ли вы однозначно заявить, что он остается?
– Да. И у «Барселоны» все равно нет денег, – сказал почетный президент «Баварии» в разговоре с Das Erste.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
Проблема именно в регистрации, а не в том чтобы за кого-то выложить 100 млн
Так что это не совсем верно