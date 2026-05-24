  Хенесс заявил, что Кейн не уйдет из «Баварии»: «Это наш лучший трансфер. У «Барселоны» все равно нет денег»
Хенесс заявил, что Кейн не уйдет из «Баварии»: «Это наш лучший трансфер. У «Барселоны» все равно нет денег»

Ули Хенесс: не отпустим Кейна в «Барселону».

Ули Хенесс сообщил, что Харри Кейна в «Барселону» не отпустят.

– Харри Кейн – лучший трансфер из всех, что мы совершали.

– Говорят, в нем заинтересована «Барселона».

– «Бавария» – клуб, который не продает, а покупает.

– Можете ли вы однозначно заявить, что он остается?

– Да. И у «Барселоны» все равно нет денег, – сказал почетный президент «Баварии» в разговоре с Das Erste.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
Ну а что , верно же
Гарсию купили за 25, за Нико готовы был выплатить отступные 60+ млн (но их не потратили, к слову)

Проблема именно в регистрации, а не в том чтобы за кого-то выложить 100 млн

Так что это не совсем верно
барсе надо не позорится а искать среди свободных агентов там у них больше шансов
Там вроде Кокорин освободился)
Чё? Вторую ходку зафиналил?
Опять бы стали просить не забивать, чтобы не выплачивать бонус?
ну давайте заминусуйте Ули !
Деньги есть? А если найду:)? Есть спрос, есть цена. С удовольствием бы посмотрел Кейна в Ла Лиге. А с другой стороны, его и здесь неплохо кормят.
Барса может Дзюбу взять, как раз свободный агент ))
Трансфер отличный, но как-будто Нойер, Рибери и Киммих намного более значимые были в истории клуба.
Харри ещё легко два сезона вытянет на том же уровне, но выкупать его за крупную сумму уже поздно, нужно было выкладывать до его перехода в Баварию, потому что ему всё-равно какое то время потребуется на адаптацию в новом клубе к новому чемпионату, глядишь полсезона пройдёт
Кейн прирождённый бомбардир, ему время на раскачку не нужно. Таких игроков можно определить по матчам за сборную, там вообще нет времени на раскачку, нужно выходить здесь и сейчас, и показывать результат. И Кейн это показывает постоянно. Да и перейдя в Баварию он забивать начал с первых же матчей. Но уходить из сегодняшней Баварии ему явно нет никакого смысла.
Ну результатза сборную как бы и нет) ведь ни ЧМ ни Евро Кейн не выиграл.
