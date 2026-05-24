Хенесс заявил, что Кейн не уйдет из «Баварии»: «Это наш лучший трансфер. У «Барселоны» все равно нет денег»

Ули Хенесс: не отпустим Кейна в «Барселону».

– Харри Кейн – лучший трансфер из всех, что мы совершали.

– Говорят, в нем заинтересована «Барселона».

– «Бавария » – клуб, который не продает, а покупает.

– Можете ли вы однозначно заявить, что он остается?

– Да. И у «Барселоны» все равно нет денег, – сказал почетный президент «Баварии» в разговоре с Das Erste.