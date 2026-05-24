  • Карвахаль об уходе из «Реала»: «Не могу не вспомнить нашу золотую эпоху: четыре ЛЧ за пять лет, Десима, три победы подряд, Роналду, Рамос, Анчелотти, Зидан. Они привели нас на вершину»
Карвахаль произнес прощальную речь, покидая «Реал».

Даниэль Карвахаль высказался об уходе из «Реала». 

Защитник провел последний матч за мадридский клуб – против «Атлетика» (4:2) в 38-м туре Ла Лиги

«Добрый вечер, мадридисты. Мне сейчас нелегко говорить, потому что я сильно тронут этим изумительным прощанием. Прежде всего хочу поблагодарить нашего президента – дона Флорентино [Переса]. Именно он вернул меня из Германии, и вместе мы выиграли много титулов Лиги чемпионов. Но если мне нужно выделить что-то одно, то это то, что спустя даже не 24 часа после моей травмы колена он без колебаний продлил со мной контракт.

Затем я хочу поблагодарить своих партнеров по команде. У нас были не самые легкие два сезона, но я уверен, что мы снова будем побеждать. Это «Реал», и мы должны снова подняться, как того требует наша история.

Я не могу не вспоминать нашу золотую эпоху. Не могу не вспоминать тот золотой период, который мы пережили. Подходит к концу великолепная эра: четыре Лиги чемпионов за пять лет, та Десима, три победы подряд, Криштиану Роналду, Серхио Рамос, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан... Бесчисленное количество имен, которые высоко несли эту эмблему. Они сделали нас великими и привели на самую вершину», – сказал Карвахаль. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
2017: Пепе
2018: Криштиану Роналду
2021: Рамос, Варан, Зидан
2022: Марсело, Каземиро, Бэйл, Иско
2023: Бензема
2024: Кроос, Начо
2025: Модрич, Васкес, Анчелотти
2026: Карвахаль

Ушла эпоха, спасибо за все легендам!
ОтветПапа Футбола
Почему про Наваса все забывают. Легендарный вратарь Реала 2016-2018 годов
Из полевых и тренеров. Есть еще Куртуа, который тащил Реал после 2018. Его заслуга в чашках ЛЧ грандиозная.
Вообще вратари в Реале всегда были важнейшей частью побед клуба.
Карвахаль своим личным примером и в позднюю эпоху наравне с Модричем и Кроосом две ЛЧ принес, особенно с голом в финале. Последняя легенда Реала того чемпионского, монументального состава. Жаль, этот сезон получился скомканным и неоднозначным.
Дортмунду
Легендарное поколение
Это было выдающееся время в истории клуба
Удачи и спасибо!
Еще раз повторюсь, Карвахаль легенда, особенно сезон 23/24 когда он разносил правый фланг, выиграли Ла Лигу, ЛЧ, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и еще и Чемпионат Европы. В том году вроде Карвахаль занял 5 место на ЗМ, что вполне заслуженно
легенда клуба.
один из лучших на своей позиции. огромный вклад в те упомянутые им ЛЧ.

ну вот и предпоследний с того состава...
Величайшая эпоха просто. Спасибо большое величайшему крайнему защитнику в истории футбола, легендарному игроку Реала и капитану Реала за великую карьеру. Ушла эпоха.
Великолепная эпоха, шикарная карьера, в этот раз отлично попрощались с легендой. Удачи на следующем этапе.
Честно говоря, так и не понял решение Реала. Он как Модрич. Вполне мог еще отыграть как минимум 4 сезона на высоком уровне. Тем более он игрок сборной Испании. Жаль.
Ставка на Трента, а Дани не смог принять роль дублёра.
Все "решения Реала" - это решения лично Переса. А он раб своих "хотелок": достиг определенного возраста - свободен! А есть ли достойная замена или нет - в его единственную извилину такой вариант не внесли, поэтому у него мысль в этом направлении "зависает". Что интересно - в отношении себя, любимого, он никаких возрастных ограничений не установил. Прям Кащей Бессмертный, мать его. Взять пример с хозяев той же Баварии, видимо, жаба давит. Отсюда и шарахание Реала "вверх-вниз". "Где же выход из этого исхода?" (с). Поглядим!
Трент хрустальный, можно было подождать. Дани реально покруче.
Сaballero del honor...
defendiendo tu color
