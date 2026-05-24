Гасилин об отмене гола «Ротора»: «Это не по‑футбольному, ВАР должен помогать, а не вредить. Больше похоже на нырок игрока «Акрона»

Гасилин об отмене гола «Ротора»: больше похоже на нырок игрока «Акрона».

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин не согласен с отменой второго гола «Ротора» «Акрону » (1:0) в переходном матче.

«Система ВАР должна помогать, а не вредить. В наших переходных матчах было совершено преступление два раза, голы фантомы, какая‑то школа балета, когда отменили второй гол. Так нельзя, в этих матчах решаются стратегии клубов, бюджеты, трансферы. Селихов правильно высказался после первого матча.

Если у вас нет явных таких доказательств, то как вы можете засчитывать этот гол? Отменять гол «Ротора » было не по‑футбольному, здесь больше похоже на нырок, игрок «Акрона» просто рисует», – сказал Гасилин.