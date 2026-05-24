  • Гасилин об отмене гола «Ротора»: «Это не по‑футбольному, ВАР должен помогать, а не вредить. Больше похоже на нырок игрока «Акрона»
Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин не согласен с отменой второго гола «Ротора» «Акрону» (1:0) в переходном матче.

«Система ВАР должна помогать, а не вредить. В наших переходных матчах было совершено преступление два раза, голы фантомы, какая‑то школа балета, когда отменили второй гол. Так нельзя, в этих матчах решаются стратегии клубов, бюджеты, трансферы. Селихов правильно высказался после первого матча.

Если у вас нет явных таких доказательств, то как вы можете засчитывать этот гол? Отменять гол «Ротора» было не по‑футбольному, здесь больше похоже на нырок, игрок «Акрона» просто рисует», – сказал Гасилин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии

Чистый гол отменили. Это не нарушение. Что за судьи?
Гоблины со свистками!
Очень обидно за Ротор.
К сожалению лично моё мнение в нашем футболе всё решают именно бабки. Кто выйдет или вылетит в примьер лигу, кто станет чемпионом Зенит со второй попытки допладил за чемпионство. Это лично моё мнение
Но у Акрона бабок меньше, чем у Ротора...
И что там было саажите мне?????
Там было то что Ротор не нужен примьер лиге смешно конечно. Опять позор судейству
Позорище, нагло убили Ротор😎
не, надо признать, толчок всё же был игрока в полёте
