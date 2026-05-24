Тер Стеген выиграл Ла Лигу с «Барсой» и вылетел в Сегунду с «Жироной» в один сезон. Сине-гранатовые отдали вратаря в аренду зимой
Марк-Андре тер Стеген стал чемпионом Испании и вылетел в Сегунду с двумя разными клубами в один сезон.
Первую половину чемпионата немецкий вратарь провел в составе «Барселоны», завоевавшей золотые медали Ла Лиги.
Зимой «Жирона» арендовала голкипера у сине-гранатовых. Команда заняла 19-е место и вылетела в Сегунду.
Тер Стеген провел за «Жирону» два матча в январе и потом выбыл до конца сезона из-за травмы.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Лео Баптистао в 2013-14 хоть не из одного региона клубах был)
АТМ и Бетис