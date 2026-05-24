  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Захарян провел 21 матч за «Сосьедад» в этом сезоне. У Арсена один гол и ни одного ассиста
0

Захарян провел 21 матч за «Сосьедад» в этом сезоне. У Арсена один гол и ни одного ассиста

Захарян совершил одно голевое действие в этом сезоне.

Арсен Захарян отметился всего одним результативным действием в этом сезоне.

Полузащитник принял участие в 21 матче «Сосьедада»: 17 – в Ла Лиге, 4 – в Кубке Испании. Он отметился одним голом (в ворота «Негрейры») и не отдал ни одной результативной передачи.

В последнем матче сезона, с «Эспаньолом», он на поле не вышел.

Подробно со статистикой Захаряна можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАрсен Захарян
logoСборная России по футболу
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
17 матчей в ЛаЛиге и в среднем 26 минут на поле. Мда.
ОтветЕвгений Сидоров
17 матчей в ЛаЛиге и в среднем 26 минут на поле. Мда.
Ну зачем эти подробности,матч так матч
ОтветЕвгений Сидоров
17 матчей в ЛаЛиге и в среднем 26 минут на поле. Мда.
Покурил Европу, так сказать...
Не будь дураком, просись в Динамо к Шварцу. Может получится с тренером, который дал путевку в футбол перезапустить карьеру
ОтветГуго Оберштейн
Не будь дураком, просись в Динамо к Шварцу. Может получится с тренером, который дал путевку в футбол перезапустить карьеру
Дураками будут динамовцы, если возьмут его обратно. По крайней мере если кроме как бесплатно.
Матч со старта он провёл один.
ОтветPertinax Gandi
Матч со старта он провёл один.
4
Реал должен полюбому его купить.
Присунул Негрейре как никак.
"21 матч" ,как красиво звучит,в среднем по 30 минут на каждый из 21,и не одного полного вроде
21 матч?) По 3 минуты в каждом)
Зато в тепличных условиях в Испании проживает всем своим табором считай легально))а футбол второстепенно
Ошеломляющая статистика😵‍💫
По рейтингу, кстати, 10 игроков клуба хуже Захаряна. И ещё трое чуть лучше.
Будет стабильнее играть, и оценки повыше будут, и в стартовый состав возможно попадать будет.
Ключевое для него меньше ломаться.
Марин из клуба такого же возраста и цена такая же, испанский паспорт, но рейтинг говно.
В Сосьедаде вообще что-то игроки ломаются, прямо сейчас несколько сломаны.
Так что шансы у Захаряна есть пока конкуренты сломаны.
Смешно, что Захарян получает шансы из-за травм))
700 минут там без малого в Ла Лиге и Кубке Испании у Захаряна. Понятно что хотелось бы больше играть и понятно что травмы мешали, но к 23 годам это хороший результат. Играл в ЛЧ за Сосьедад, играет в Ла Лиге, выиграл Кубок Испании. Нормально всё, один полностью здоровый сезон нужен Арсену.
ОтветMoffo
700 минут там без малого в Ла Лиге и Кубке Испании у Захаряна. Понятно что хотелось бы больше играть и понятно что травмы мешали, но к 23 годам это хороший результат. Играл в ЛЧ за Сосьедад, играет в Ла Лиге, выиграл Кубок Испании. Нормально всё, один полностью здоровый сезон нужен Арсену.
700 минут за сезон во всех турнирах, играя левого нападающего со статистикой 1+0 (и то гол команде 4 дивизиона) — отвратительный результат.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сосьедад» о готовности продать Захаряна: «Это лишь слухи»
21 мая, 09:18
«Сосьедад» готов рассмотреть продажу Захаряна летом, но не дешевле 14 млн евро. Если таких предложений не будет, хавбек останется в клубе («СЭ»)
20 мая, 22:48
У Захаряна ни одного удара и желтая карточка за 57 минут с «Валенсией». Россиянин сыграл впервые с марта
17 мая, 18:53
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
19 минут назадВидео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
43 минуты назад
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
58 минут назад
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
59 минут назад
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
сегодня, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
сегодня, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
сегодня, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
сегодня, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
сегодня, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
сегодня, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
45 минут назад
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
сегодня, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
сегодня, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
сегодня, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
сегодня, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
сегодня, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
сегодня, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
сегодня, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
сегодня, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
сегодня, 20:17Видео
Рекомендуем