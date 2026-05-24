«Сельта» сыграет в ЛЕ, «Хетафе» – в квалификации ЛК.

Определились почти все испанские клубы, которые в следующем сезоне сыграют в еврокубках.

В Лиге чемпионов примут участие «Барселона », «Реал», «Вильярреал », «Атлетико » и «Бетис».

«Сельта» и «Реал Сосьедад » выступят в Лиге Европы , а «Хетафе» сыграет в квалификации Лиги конференций.

Также сыграть в еврокубках в следующем сезоне еще может «Райо Вальекано». Для этого в финале ЛК нужно обыграть «Кристал Пэлас» – тогда мадридский клуб попадет в Лигу Европы.