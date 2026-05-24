«Сельта» сыграет в ЛЕ, «Хетафе» – в квалификации ЛК
Определились почти все испанские клубы, которые в следующем сезоне сыграют в еврокубках.
В Лиге чемпионов примут участие «Барселона», «Реал», «Вильярреал», «Атлетико» и «Бетис».
«Сельта» и «Реал Сосьедад» выступят в Лиге Европы, а «Хетафе» сыграет в квалификации Лиги конференций.
Также сыграть в еврокубках в следующем сезоне еще может «Райо Вальекано». Для этого в финале ЛК нужно обыграть «Кристал Пэлас» – тогда мадридский клуб попадет в Лигу Европы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Бордалас и Иньиго лучшие тренеры Ла Лиги по цене качество.
В целом у Хетафе будет хороший шанс в ЛК дойти до полуфинала-финала. Они в еврокубках, когда играли, то играли хорошо, а вылетали от мировых грандов - Баварии (с отскоком драндулета) и Интера в ковидный сезон.