Владелец «Акрона» Морозов об уходе Дзюбы: «Хотим уйти от футбола, который сосредоточен на одном форварде. Хотим показывать быстрый, современный, атакующий футбол»

Владелец «Акрона» Морозов об уходе Дзюбы: хотим показывать современный футбол.

– Есть ли у вас понимание, что уход Артема Дзюбы из «Акрона» – это даже к лучшему? Потому что слишком уж на нем была заточена игра, а хотелось бы видеть более разнообразный футбол.

– Конечно, так и есть. Все комбинации наигрывались на него, с учетом его сильных качеств. Вся игра была через Артема. Я это не отрицаю и даже признаю. Когда он получил травму в игре с «Краснодаром», мы столкнулись с тем, что не знаем, как действовать без него. По привычке посылали мяч вперед, где его уже некому принимать.

Сейчас Артем уходит. И это совпадает с тем, что мы хотим уйти от футбола, который был слишком сосредоточен на фигуре одного форварда. Мы хотим найти нового главного тренера, который поставит «Акрону» более целостный, разнообразный и комбинационный футбол. Хотим перестроить нашу игру, показывать быстрый, современный, атакующий футбол, больше играть через пас, комбинировать и играть от себя, – сказал Морозов.

