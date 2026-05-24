Владелец «Акрона» Морозов об уходе Дзюбы: «Хотим уйти от футбола, который сосредоточен на одном форварде. Хотим показывать быстрый, современный, атакующий футбол»
Владелец «Акрона» Павел Морозов высказался об уходе Артема Дзюбы из команды.
– Есть ли у вас понимание, что уход Артема Дзюбы из «Акрона» – это даже к лучшему? Потому что слишком уж на нем была заточена игра, а хотелось бы видеть более разнообразный футбол.
– Конечно, так и есть. Все комбинации наигрывались на него, с учетом его сильных качеств. Вся игра была через Артема. Я это не отрицаю и даже признаю. Когда он получил травму в игре с «Краснодаром», мы столкнулись с тем, что не знаем, как действовать без него. По привычке посылали мяч вперед, где его уже некому принимать.
Сейчас Артем уходит. И это совпадает с тем, что мы хотим уйти от футбола, который был слишком сосредоточен на фигуре одного форварда. Мы хотим найти нового главного тренера, который поставит «Акрону» более целостный, разнообразный и комбинационный футбол. Хотим перестроить нашу игру, показывать быстрый, современный, атакующий футбол, больше играть через пас, комбинировать и играть от себя, – сказал Морозов.
Ну твори, чё
Просто Дзюба верховую борьбу хорошо ведет, поэтому используют, а так можно в позиционном нападении и без этого обходится, просто защитников держать в напряжении как бы угрозой навеса на Дзюбу.
Дибала. Там у некоторых зарплата не особо и большая))
После ухода Клаудиньо, который хоть как-то тянул это понятие, вместо "современного футбола" получили привозы у своих ворот и "Семакоболл" - это когда лихорадочно пихаются игроки на разные "мерда позишенс" в надежде, что сработает, как в фифе: Кассьерра слева, Педро в глубине, Глушенков десятка, Жерсон опорник, Энрике - форвард, а Лусиано гнобить на лавке, и прочие фантазии...
Для Акрона отказ от Дзюбы - это путь на вылет в следующем сезоне.
Быстрый комбинационный футбол человечек захотел... ну-ну. Хотеть не вредно, как говорится. Вот только состав тогда другой нужен. Тренер другой. И есть большие подозрения, что и хозяин тогда другой понадобится - с иными возможностями и более реалистичным взглядом на местный ногомяч.