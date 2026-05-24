  Владелец «Акрона» Морозов об уходе Дзюбы: «Хотим уйти от футбола, который сосредоточен на одном форварде. Хотим показывать быстрый, современный, атакующий футбол»
Владелец «Акрона» Морозов об уходе Дзюбы: «Хотим уйти от футбола, который сосредоточен на одном форварде. Хотим показывать быстрый, современный, атакующий футбол»

Владелец «Акрона» Павел Морозов высказался об уходе Артема Дзюбы из команды.

Есть ли у вас понимание, что уход Артема Дзюбы из «Акрона» – это даже к лучшему? Потому что слишком уж на нем была заточена игра, а хотелось бы видеть более разнообразный футбол.

– Конечно, так и есть. Все комбинации наигрывались на него, с учетом его сильных качеств. Вся игра была через Артема. Я это не отрицаю и даже признаю. Когда он получил травму в игре с «Краснодаром», мы столкнулись с тем, что не знаем, как действовать без него. По привычке посылали мяч вперед, где его уже некому принимать.

Сейчас Артем уходит. И это совпадает с тем, что мы хотим уйти от футбола, который был слишком сосредоточен на фигуре одного форварда. Мы хотим найти нового главного тренера, который поставит «Акрону» более целостный, разнообразный и комбинационный футбол. Хотим перестроить нашу игру, показывать быстрый, современный, атакующий футбол, больше играть через пас, комбинировать и играть от себя, – сказал Морозов.

«Акрон» объявил об уходе Дзюбы: «Контракт продлен не будет. Команде нужны новые герои, благодарим Артема за неимоверный вклад в результаты команды»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Акрон
Артем Дзюба
премьер-лига Россия
Павел Морозов

Скоро товарищ Морозов услышит много интересного о себе от Дзюбы, а сам Артём будет боготворить владельца «Родины» ещё год-два ;)
ОтветФарид Харисов
Ну хоть Родину не предаст))
ОтветРустам Мусаев_1116188171
Ой, не факт))) 😁
Обычно после таких заявлений вылетают в пердив...
Один Дзюба тебе, самородку, мешал построить великое. Не твои импульсивные решения, неспособность обеспечить тренерскому штабу условия работы, не то, что у Акрона худшая селекционная служба в РПЛ, а прям вот лучший бомбардир команды, который тянул твой фнльный состав.

Ну твори, чё
ОтветАртем Хачатурян
Эх щас бы на самый бедный клуб РПЛ набросить...)
Кому нужен ваш акрон без Дзюбы, горемыка?
Когда я говорю, что без Дзюбы Акрон играет лучше, некоторые меня минусуют. Но это же очевидно! Когда он на поле, то все в атаке ищу его и пытаются навесить ему в штрафную. Игнорируешь - он же пеной там изойдет, "звезда" хренова! Так что заявление владельца Акрона вполне себе логичное.
ОтветZ-7478
Вообще неверно. В штрафной Дзюба на себя внимание защитников собирает и своим пространство создает. Очень хорошо играет в пас, и перед штрафной, и в штрафной, решения принимает очень быстро, мяч не передерживает, видит партнеров. С ним перед штрафной и в штрафной игрокам играть одно удовольствие.
Просто Дзюба верховую борьбу хорошо ведет, поэтому используют, а так можно в позиционном нападении и без этого обходится, просто защитников держать в напряжении как бы угрозой навеса на Дзюбу.
ОтветKarel
Он - минус один игрок у Акрона на поле.
тогда вам нужны Каземиро, Влахович, Рюдигер, Бернардо Силва, Неймар, Горецка,
Дибала. Там у некоторых зарплата не особо и большая))
ОтветDark.Babysitter
Так у них нет российского паспорта.. С новым лимитом они даже даром не нужны в РФПЛ.
ОтветМаксим Кочетков
Зато бесплатно)))
Скорее из РПЛ уйдёте без Дзюбы,и Беншимол вряд ли останется у вас.
Зенит как-то решил отказаться от сдающего Дзюбы - до сих пор взаимодействия не выстроены и не работают на уровне, как было с Артемом.
После ухода Клаудиньо, который хоть как-то тянул это понятие, вместо "современного футбола" получили привозы у своих ворот и "Семакоболл" - это когда лихорадочно пихаются игроки на разные "мерда позишенс" в надежде, что сработает, как в фифе: Кассьерра слева, Педро в глубине, Глушенков десятка, Жерсон опорник, Энрике - форвард, а Лусиано гнобить на лавке, и прочие фантазии...

Для Акрона отказ от Дзюбы - это путь на вылет в следующем сезоне.
Жгите, Артём Сергеевич ;)
Вот только без Дзюбы ’’Акрон’’ напрямую вылетел бы. А так не заболей в последние игры - спокойно в середке бы закончили.
Быстрый комбинационный футбол человечек захотел... ну-ну. Хотеть не вредно, как говорится. Вот только состав тогда другой нужен. Тренер другой. И есть большие подозрения, что и хозяин тогда другой понадобится - с иными возможностями и более реалистичным взглядом на местный ногомяч.
ОтветЭндрю81
Без Дзюбы в составе был бы кто-то другой.
Ответgleb_k
Вот-вот, у Сочи и НН были другие нападающие. Быстрые. Молодые. И... бесполезные.
