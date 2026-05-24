«Жирона» и «Мальорка» вылетели из Ла Лиги. Каталонцы были третьими в 2024 году

«Жирона » покидает высший дивизион Испании .

Команда Мичела Санчеса не сумела обыграть «Эльче» (1:1) в последнем туре и вылетела во вторую лигу.

Каталонский клуб еще в позапрошлом сезоне финишировал в Ла Лиге на третьем месте с 81 очком и играл в Лиге чемпионов в 2024 году.

Вместе с «Жироной» из Примеры в Сегунду отправляется «Мальорка ». Ранее также вылетел «Овьедо ».