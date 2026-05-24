«Жирона» и «Мальорка» вылетели из Ла Лиги. Каталонцы были третьими в 2024 году
«Жирона» покидает высший дивизион Испании.
Команда Мичела Санчеса не сумела обыграть «Эльче» (1:1) в последнем туре и вылетела во вторую лигу.
Каталонский клуб еще в позапрошлом сезоне финишировал в Ла Лиге на третьем месте с 81 очком и играл в Лиге чемпионов в 2024 году.
Вместе с «Жироной» из Примеры в Сегунду отправляется «Мальорка». Ранее также вылетел «Овьедо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Не припомню, когда сразу две вылетевшие команды набирали 40+ очков.
43 — Депортиво (10/11)
42 — Мальорка (25/26)
42 — Бетис (08/09)
42 — Сарагоса (07/08)
42 — Бетис (99/00)
41 — Жирона (25/26)
41 — Вальядолид (03/04)
41 — Вильярреал (11/12)
41 — Овьедо (00/01)
40 — Леганес (24/25)
40 — Вальядолид (22/23)
40 — Лас Пальмас (01/02)
Хотя стоит отдать должноетэтоу сезону,такого Выживалова я давно не видел что все плотно и почти ничего не ясно🫡
Можно, конечно, сетовать на невезение , но по большому счёту должны винить исключительно самих себя
Зато Хетафе в еврокубках!
Хотя реакция то понятная. Хетафе в ЕК это праздник для болельщиков клуба. Не так часто выходит команда в ЕК, хотя помнится играли в ЛЕ в год когда корона началась.
Вообще для команды стоимость которой третья снизу, это очень крутой результат!
Они выбрались просто из глубокий ямы,просто аплодисменты!
Еще и тот факт что Сосьедад выиграл Кубок Испании подтверждает весь хаос творившийся в этом году
Да и Вильяр. Уже обсуждалось и не раз после того как сказали что в следующем сезоне Марселиньо не будет тренировать с следующем сезоне. Ну не повезло в ЛЧ, зато вышли опять.