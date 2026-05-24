«Жирона» и «Мальорка» вылетели из Ла Лиги. Каталонцы были третьими в 2024 году

«Жирона» покидает высший дивизион Испании.

Команда Мичела Санчеса не сумела обыграть «Эльче» (1:1) в последнем туре и вылетела во вторую лигу.

Каталонский клуб еще в позапрошлом сезоне финишировал в Ла Лиге на третьем месте с 81 очком и играл в Лиге чемпионов в 2024 году.

Вместе с «Жироной» из Примеры в Сегунду отправляется «Мальорка». Ранее также вылетел «Овьедо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Тер штеген выиграл чемпионат и вылетел из него в одном и том же сезоне. Шок контент))
Прям Лео Баптистао в сезоне 13-14
Ла лига просто атас, 41-42 очка не гарантировало сохранение в лиге, от 18 до 13 места всего 1 очко)) от 18 до 7 места (еврокубки) всего-то 9 очков)
Мальорку жаль, грустно, что не будет островной команды в Ла Лиге
Не припомню, когда сразу две вылетевшие команды набирали 40+ очков.
Не факт что не будет) Лас-Пальмас пока в топ-5 в Сегунде идёт, там тоже развязка как обычно жаркая
Да, в сегунде плотная борьба
Всего в 12 случаях за 27 лет, с сезона-1999/00, когда установился 3-очковый формат из 20 участников с тремя клубами на вылет, 40 очков не хватило, чтобы сохранить прописку в Ла Лиге. И впервые в одном сезоне вылетели сразу две команды с 40+ очками.

43 — Депортиво (10/11)
42 — Мальорка (25/26)
42 — Бетис (08/09)
42 — Сарагоса (07/08)
42 — Бетис (99/00)
41 — Жирона (25/26)
41 — Вальядолид (03/04)
41 — Вильярреал (11/12)
41 — Овьедо (00/01)
40 — Леганес (24/25)
40 — Вальядолид (22/23)
40 — Лас Пальмас (01/02)
Всего в 4-х из этих случаев команды не возвращались в элиту через сезон
За 2 года просто команда развалилась
Хотя стоит отдать должноетэтоу сезону,такого Выживалова я давно не видел что все плотно и почти ничего не ясно🫡
Провалили , как начало сезона , так и концовку !
Можно, конечно, сетовать на невезение , но по большому счёту должны винить исключительно самих себя
Эх Мальорка, помню в ЛЧ играли когда то. С Это’о и Ибагасой.
В своё время ла лига теряла даже Депортиво и Сарагосу (где они кстати сейчас). Это ⚽️ и он бывает жестоким.
Зато Хетафе в еврокубках!
Депортиво стремится в ЛЛ, а Сарагоса в 3 дивизион
Генич забавно сказал когда болелы выбежали на поле, что это Хетафе только в Лигу Конференции вышел)))
Хотя реакция то понятная. Хетафе в ЕК это праздник для болельщиков клуба. Не так часто выходит команда в ЕК, хотя помнится играли в ЛЕ в год когда корона началась.
Вообще для команды стоимость которой третья снизу, это очень крутой результат!
леванте из безнадежного аутсайдера выкорабкалась со дна ,мощнейшую весну провели -СТОИТ ОТМЕТИТЬ
Эльче тоже во второй половине сезона казалось что в штопор свалились. Но весной набрали хорошую форму
Согласен!
Они выбрались просто из глубокий ямы,просто аплодисменты!
Мальорку жаль, поражение от Леванте в прошлом туре стало фатальным, в итоге по сути личные встречи с валенсийцами всё и решили, сыграй вничью и вопрос сохранения прописки де-факто был бы решён.
Ну так про всех сказать можно, Жирона тоже против Атлетико должна была очки брать в пр. туре, а в очном матче с Мальоркой так вообще островные отскочили знатно
Примера в этом сезоне была ой как хороша. Жаль что за шампиньонство борьбы особой не было во второй половине, но во всем остальном это было круто. Полнейший хаос, рандом. Мальорку жаль(во многом из-за Мурики как-то обидно), а вот Жирону не очень. Заслуженный вылет абсолютно.
Еще и тот факт что Сосьедад выиграл Кубок Испании подтверждает весь хаос творившийся в этом году
Вильяреал который в Ла Лиге играл качественно , а в ЛЧ просто все кому не лень их обигрывали даже Пафос
Больше имел ввиду про такую борьбу между командами, а не уровень. Хотя уровень в самой примере был добротный
Да и Вильяр. Уже обсуждалось и не раз после того как сказали что в следующем сезоне Марселиньо не будет тренировать с следующем сезоне. Ну не повезло в ЛЧ, зато вышли опять.
