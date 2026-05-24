«Барселона» провела лучший сезон с 2015 года, тогда каталонцы тоже набрали 94 очка и взяли титул

«Барселона» набрала 94 очка в Ла Лиге – лучший результат клуба с 2015 года.

«Барселона » проиграла «Валенсии» (1:3) в заключительном матче сезона Ла Лиги и завершила чемпионат на первом месте с 94 очками.

Таким образом, это лучший сезон каталонского клуба с 2015 года. Тогда «Барса» тоже набрала 94 балла и стала первой, опередив «Реал» на два очка.

В этом сезоне «Барселона» опередила идущих вторыми мадридцев на 8 баллов.