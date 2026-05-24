«Барселона» провела лучший сезон с 2015 года, тогда каталонцы тоже набрали 94 очка и взяли титул
«Барселона» набрала 94 очка в Ла Лиге – лучший результат клуба с 2015 года.
«Барселона» проиграла «Валенсии» (1:3) в заключительном матче сезона Ла Лиги и завершила чемпионат на первом месте с 94 очками.
Таким образом, это лучший сезон каталонского клуба с 2015 года. Тогда «Барса» тоже набрала 94 балла и стала первой, опередив «Реал» на два очка.
В этом сезоне «Барселона» опередила идущих вторыми мадридцев на 8 баллов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но ничнго - можно было доиграть так сезон, когда задачи решены )
Дальше ЧМ - главное, чтобы никто не сломался там.
И межсезонье - Деку нужно очень хорошо поработать перед следующим сезоном, невероятно.