Игроки «Реала» и «Атлетика» проводили Карвахаля коридором почета. Капитана мадридцев заменили на 84-й минуте под овации «Бернабеу»
Карвахаль простился с «Сантьяго Бернабеу».
Даниэля Карвахаля заменили на 84-й минуте его последней игры за «Реал».
Мадридцы встречались с «Атлетиком» (4:2) в 38-м туре Ла Лиги.
Капитан покинул поле под бурные аплодисменты посетителей «Сантьяго Бернабеу». Футболисты обеих команд выстроились в коридор почета – Карвахаль попрощался с каждым из них. Капитанскую повязку он передал Федерико Вальверде.
Также защитник обнялся с запасными и тренерским штабом, в том числе с Альваро Арбелоа, с которым, как сообщалось, у него не лучшие отношения.
В конце игры Карвахаля признали лучшим игроком матча.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 1»
Карвахаль уходит из «Реала» – со скандалом. Конец великой эпохи
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Баскам тоже респект