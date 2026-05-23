  • Игроки «Реала» и «Атлетика» проводили Карвахаля коридором почета. Капитана мадридцев заменили на 84-й минуте под овации «Бернабеу»
Карвахаль простился с «Сантьяго Бернабеу».

Даниэля Карвахаля заменили на 84-й минуте его последней игры за «Реал».

Мадридцы встречались с «Атлетиком» (4:2) в 38-м туре Ла Лиги.

Капитан покинул поле под бурные аплодисменты посетителей «Сантьяго Бернабеу». Футболисты обеих команд выстроились в коридор почета – Карвахаль попрощался с каждым из них. Капитанскую повязку он передал Федерико Вальверде.

Также защитник обнялся с запасными и тренерским штабом, в том числе с Альваро Арбелоа, с которым, как сообщалось, у него не лучшие отношения.

В конце игры Карвахаля признали лучшим игроком матча.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 1»

Карвахаль уходит из «Реала» – со скандалом. Конец великой эпохи

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Красиво завершил. Молодчик Дани. Спасибо за все и удачи ему ��
Гол на Уэмбли
Голевые на Криштиану в ЛЧ
Навес на Родриго
Заложенный первый камень Вальдебебас с Ди Стефано
Теперь это всё история
Для кантерано идеальная карьера..
Спасибо за все, легенда. Респект игрокам Бильбао, красиво проводили Дани.
А ещё Сесар Аспиликуэта и Санти Касорла провели последние матчи в карьере.
ОтветDOCTR
Касорле особо веры нет)
Карвахалю теперь нужно в Милан к Модричу.
ОтветDark.Babysitter
Уолкер уже съездил и не потянул правый фланг в Милане
Больше из того состава никого не осталось
Уважение Баскам✊🏻
Спасибо за все, Дани

Баскам тоже респект
С ролью капитана в этом году Дани справился, мягко говоря, не идеально. Но, очень много отдал команде за все эти годы. Настоящая легенда! Последний из той эпохи мастодонтов, бравших кучу европейских чашек. Спасибо за всё!
У Карвахаля голевой пас в последней игре за «Реал». Капитан ассистировал Гонсало Гарсии в матче с «Атлетиком»
23 мая, 19:30
Арбелоа о Карвахале: «Символ того, каким должен быть игрок «Реала». Завтра Дани выйдет в старте, его будет чествовать весь стадион. Он один из лучших крайних защитников всех времен»
22 мая, 18:12
Луис де ла Фуэнте: «Карвахаль вряд ли готов играть на ЧМ-2026. Надеюсь, он снова получит удовольствие от футбола. Дани – пример для нас, у него трудный период»
21 мая, 01:06
