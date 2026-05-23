Игроки «Реала» и «Атлетика» проводили Карвахаля коридором почета. Капитана мадридцев заменили на 84-й минуте под овации «Бернабеу»

Карвахаль простился с «Сантьяго Бернабеу».

Даниэля Карвахаля заменили на 84-й минуте его последней игры за «Реал».

Мадридцы встречались с «Атлетиком » (4:2) в 38-м туре Ла Лиги .

Капитан покинул поле под бурные аплодисменты посетителей «Сантьяго Бернабеу». Футболисты обеих команд выстроились в коридор почета – Карвахаль попрощался с каждым из них. Капитанскую повязку он передал Федерико Вальверде.

Также защитник обнялся с запасными и тренерским штабом, в том числе с Альваро Арбелоа , с которым, как сообщалось, у него не лучшие отношения.

В конце игры Карвахаля признали лучшим игроком матча.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 1»

Карвахаль уходит из «Реала» – со скандалом. Конец великой эпохи