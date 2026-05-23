  • Кейн – третий игрок после Месси (73) и Роналду (61) в XXI веке, забивший более 60 голов в сезоне за клуб из топ-5 лиг. У форварда «Баварии» 61 мяч
Кейн повторил достижение, которое в этом веке удавалось только Месси и Роналду.

Харри Кейн стал третьим игроком в XXI веке, забившим более 60 голов в сезоне за клуб из топ-5 европейских лиг во всех турнирах.

Форвард «Баварии» отметился 61 голом. Сегодня Кейн сделал хет-трик в финале Кубка Германии против «Штутгарта» (3:0). Это заключительный матч сезона для мюнхенцев. 

Ранее эта отметка покорялась только Лионелю Месси в сезоне-2011/12 за «Барселону» (73 гола) и Криштиану Роналду за «Реал» в сезоне-2014/15 (61 гол).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Stats Foot
- Пффф, игрок одного сезона…
- Какого?
- Ну, видимо, текущего)
В Германии меньше туров и Кейну за 30. Не надо его принижать
В Германии чемпионата нет по сути
Комментарий скрыт
Месси 17 пенальти (14 забито) - с игры 59 голов + 30 голевых

Роналду 16 пенальти (13 забито) - с игры 48 голов + 21 голевая

Кейн 20 пенальти (17 забито) - с игры 43 гола + 7 голевых

Но был ещё один паренёк которому не хватило гола:)

Суарес 6 пенальти (4 забито) - с игры 55 голов + 24 голевые
Уступает конечно
Любопытная статистика, но не хватает сыгранных матчей, а лучше - минут. Суарес монстр, пробил намного меньше пенальти, чем остальные
Игрок каждого сезона!
Быть в этой тройке дорогого стоит, можно только поздравить Харри с таким успехом!
Оцените крутость момента - 26 лет уже этому столетию - и всего три человека достигли 60 голов за сезон.🤯
Можно и в другую сторону развернуть - аж 3 человека уже достигли 60 голов за сезон )
1 человек достиг 70 голов за сезон
Надеюсь возьмет золотой мяч, полностью заслужил в этом сезоне
Думаю, что ты и сам понимаешь важность ЛЧ и ЧМ для ЗМ, да бредовые критерии, но они есть. ЛЧ Бавария уже не возьмет, да и на ЧМ шансы у Англии довольно сомнительные. Так что не удивлюсь если прокатят мимо награды в пользу условного Витиньи (если ПСЖ возьмет ЛЧ) или какого-нибудь чемпиона мира, ну если ЧМ возьмет Аргентина, хоть в это верится слабо, то тоже все понятно
Боюсь что могут снова дать Дембеле, он сейчас котируется больше, хотя по мне Витинья и Хвича в ПСЖ этот сезон проводят сильнее. Может учитывают то что Франция один из главных фаворитов на ЧМ и Дембеле там тоже себя покажет с большой вероятностью. Усман явно не игрок уровня двух ЗМ, даже если выиграет в этом году ЛЧ и ЧМ :-)
Его вклад в футбол должен быть отмечен ЗМ. За себя и за Леву!
Это выдающееся достижение долго было в тени пиара Мбаппе
Пфф, игрок одной карьеры..
