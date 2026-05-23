Кейн – третий игрок после Месси (73) и Роналду (61) в XXI веке, забивший более 60 голов в сезоне за клуб из топ-5 лиг. У форварда «Баварии» 61 мяч

Кейн повторил достижение, которое в этом веке удавалось только Месси и Роналду.

Харри Кейн стал третьим игроком в XXI веке, забившим более 60 голов в сезоне за клуб из топ-5 европейских лиг во всех турнирах.

Форвард «Баварии» отметился 61 голом. Сегодня Кейн сделал хет-трик в финале Кубка Германии против «Штутгарта » (3:0). Это заключительный матч сезона для мюнхенцев.

Ранее эта отметка покорялась только Лионелю Месси в сезоне-2011/12 за «Барселону» (73 гола) и Криштиану Роналду за «Реал » в сезоне-2014/15 (61 гол).