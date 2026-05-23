Компани выиграл 4 трофея за два сезона в «Баварии». До этого была лишь победа в Чемпионшипе с «Бернли»
Венсан Компани выиграл четвертый трофей во главе «Баварии».
Сегодня мюнхенцы разгромили «Штутгарт» в финале Кубка Германии – 3:0. Также на счету бельгийца два чемпионства в Бундеслиге и победа в матче за Суперкубок Германии.
До «Баварии» Компани выиграл только один турнир – Чемпионшип с «Бернли» в сезоне-2022/23.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Все эти проблемы надо решать, если хочется реально выиграть ЛЧ в следующем году. Думать что все хорошо будет ошибкой