  Компани выиграл 4 трофея за два сезона в «Баварии». До этого была лишь победа в Чемпионшипе с «Бернли»
Компани выиграл 4 трофея за два сезона в «Баварии». До этого была лишь победа в Чемпионшипе с «Бернли»

Компани выиграл с «Баварией» четыре трофея.

Венсан Компани выиграл четвертый трофей во главе «Баварии».

Сегодня мюнхенцы разгромили «Штутгарт» в финале Кубка Германии – 3:0. Также на счету бельгийца два чемпионства в Бундеслиге и победа в матче за Суперкубок Германии.

До «Баварии» Компани выиграл только один турнир – Чемпионшип с «Бернли» в сезоне-2022/23.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Три очень классных трансфера провернули боссы Баварии - Кейн, Олисе, Компани.
Ещё Диас
100%
Так написали, будто до этого Компани десятилетиями тренировал другие клубы и главным достижениям была победа в Шипе:))
А разве до Баварии у него были достижения?
А разве до Баварии он где-то тренировал нормально и долго?)
В следующем сезоне могут попробовать и на ЛЧ замахнуться, когда Компани защиту отладит за лето.
Бавария нацелена только на Бундеслигу, ей больше ничего не надо
Нойера подписали уже, так что отлаживай, не отлаживай - бесполезно. Следующий полуфинал ЛЧ 8:9 проиграют.
И у Кейна 4 получается ?))
Круто, но не показательно. На памяти, лет за 20, только Клинсманн умудрился ничего не выиграть с Баварией.
Его рано уволили. Клинсмана. И Отто Рехагель в сезоне 1995-1996, это уже 30 лет назад было. Вывел в финал Кубок УЕФА и был отстранен. Кубок выигрывал Франц Бекенбауэр. Такая история...
Тут важно, Как выиграл. Без сомнений в Бундеслиге, с рекордным количеством мячей в современной Европе. И в ЛЧ уверенная игра, только с ПСЖ не удалось забить больше парижан.
боромир выиграл бы 6 (с)
По два трофея в год
Черный лысый шарлатан идет по графику своего белого хоз.. Учителя
Посмотрел бы. Как ты это Компани сказал бы в лицо. Один на один. А не клавишной пи..дежью страдать
Боюсь, компани не знает русский
Просто футбольный человек тренирует, все логично
Кто с Баварией не выигрывал чем и кубок?? Даже Мостовой бы по телефону взял бы. Лига чемпионов нужна Баварии но Компани не потянул
Все-таки состав у Баварии не так хорош. Станишич, Лаймер например игроки явно не для победы в ЛЧ. Компани тоде пели дифирамбы, но в решающий момент в ЛЧ он проявил себя плохо, и стало понятно что до лучших образцов Баварии он не дотягивает. Да и Кейн будем честны в решающий момент тоже не смог сделать разницы
Все эти проблемы надо решать, если хочется реально выиграть ЛЧ в следующем году. Думать что все хорошо будет ошибкой
