Кейн выиграл 4-й трофей в «Баварии» – Кубок Германии. С «Тоттенхэмом» и сборной Англии у форварда не было титулов

Харри Кейн завоевал четвертый трофей в карьере.

Харри Кейн выиграл Кубок Германии в составе «Баварии».

Англичанин сделал хет-трик в финальном матче турнира против «Штутгарта » (3:0).

Это четвертый трофей в коллекции 32-летнего Кейна. Ранее он дважды брал золото Бундеслиги и выигрывал Суперкубок Германии с «Баварией».

До этого Кейн, выступавший за «Тоттенхэм » и сборную Англии, никогда не побеждал в турнирах на взрослом уровне.