  Кейн выиграл 4-й трофей в «Баварии» – Кубок Германии. С «Тоттенхэмом» и сборной Англии у форварда не было титулов
Кейн выиграл 4-й трофей в «Баварии» – Кубок Германии. С «Тоттенхэмом» и сборной Англии у форварда не было титулов

Харри Кейн завоевал четвертый трофей в карьере.

Харри Кейн выиграл Кубок Германии в составе «Баварии».

Англичанин сделал хет-трик в финальном матче турнира против «Штутгарта» (3:0). 

Это четвертый трофей в коллекции 32-летнего Кейна. Ранее он дважды брал золото Бундеслиги и выигрывал Суперкубок Германии с «Баварией».  

До этого Кейн, выступавший за «Тоттенхэм» и сборную Англии, никогда не побеждал в турнирах на взрослом уровне. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Заслужил 100%
Надеюсь получит золотой мяч
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Какими разговорчивыми стали фанаты Арсенала после первого чемпионства и выхода в финал ЛЧ за 20+ лет, забыв про многолетний статус обладателя «номер 4» 🤭
А если бы остался в "Тоттенхеме", в следующем году выиграл бы Чемпионшип!
лигу европы хоть бы выиграл,а так:)
Кейн потрясающий игрок, который давно заслужил свои победы и наконец-то они его нашли, а точнее он сам делает всё, чтобы их завоевать! Статистика у англичанина просто волшебная в этом сезоне, причём с отрывом от всех! Замечательного игрока и Баварию с победой в кубке Германии)
По Кейну можно сказать. Перечислю, чего он добился. 2 серебряные медали на ЧЕ, бронза в Лиге Наций и медаль за 4-е место на ЧМ-18 тоже чего-то стоят. На самом деле, отличный результат. Чего тут спорить?
неплохо, не хватает хотя бы одной лч чтобы прям считаться звёздным, он топовый бесспорно, но эта недостающая деталька всё портит, мы сейчас знаем что он классный нап один из лучших, но через время молодые люди забудут, будут сверять статистику чм, лч, кейна среди победителей не заметят(возможно)хотя если зм заберёт, это уже будет заметным
про бронзу лиги наций и четвёртое место чм конечно рассмешил
Жаль, что столько времени просидел в Тотенхеме.
кто ему доктор,да и заняты были все места в топ клубах,разве что в мю
когда у кейна заканчивался контракт в 2022 году, в ливерпуле была свободная вакансия для форварда, так что мог бы да навязаться.., потом в итоге нуньеса взяли за 85, думаю за кейна не пожалели бы и 120 за которые леви соглашался отпустить кейна!
Зря конечно Тухель его вызвал на ЧМ, надо было Делапа
Гарику нужно было намного раньше клуб менять.
а куда ему надо было идти в те времена?там всё занято было в топах
Нашел свою команду!!!
