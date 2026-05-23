Кейн выиграл 4-й трофей в «Баварии» – Кубок Германии. С «Тоттенхэмом» и сборной Англии у форварда не было титулов
Харри Кейн завоевал четвертый трофей в карьере.
Харри Кейн выиграл Кубок Германии в составе «Баварии».
Англичанин сделал хет-трик в финальном матче турнира против «Штутгарта» (3:0).
Это четвертый трофей в коллекции 32-летнего Кейна. Ранее он дважды брал золото Бундеслиги и выигрывал Суперкубок Германии с «Баварией».
До этого Кейн, выступавший за «Тоттенхэм» и сборную Англии, никогда не побеждал в турнирах на взрослом уровне.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
