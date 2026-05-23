  • Кейн сделал хет-трик в финале Кубка Германии. У Харри 66 голов за «Баварию» и Англию в этом сезоне
Кейн забил 64-й, 65-й и 66-й голы в этом сезоне.

Харри Кейн отличился в финале Кубка Германии.

Нападающий «Баварии» поразил ворота «Штутгарта» ударом головой на 55-й минуте, замкнув подачу Майкла Олисе. На 80-й Кейн стал автором дубля, а на 92-ф реализовал пенальти.

Англичанин забил 64-й, 65-й и 66-й голы в этом сезоне. В 51 игре за «Баварию» он отличился 61 раз, еще пять голов у него в составе сборной.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира Европы можно ознакомиться здесь.

Кубок Германии. Финал. «Бавария» против «Штутгарта». 2:0 – Кейн сделал дубль. Онлайн-трансляция 

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии

Если не Кейн то кто?
ЗМ
ОтветQqqubik
ну чм впереди, хороший шанс. если там провалится тяжело без лч и чм претендовать на зм. голы это круто, но за них бутсу получит
ОтветQqqubik
Комментарий скрыт
По раньше бы ему с тотенхэма валить нужно было конечно … зверь ! Его клуб , однозначно !
ОтветRomano1985
По какой раньше?
ОтветАлексей 163 RUS
Вроде из Самары тоже , а ничего не понимаешь в футболе
Кейн в этом сезоне возьмёт ЗБ и по идее должен взять ЗМ, если не провалится на ЧМ.
ОтветИгорь Климов
С бундеслигой и кубком ? Условный дембеле может спокойно за счет лч и чм забрать себе зм.. кто то из Арсенала в случае лч и удачного чм, но никак не Кейн. Новый левандовски бундес лиги, много забивает мало что выигрывает. С лч базару ноль был на первых кандидатах
Кейн гений. Ну это нужно признать
Если пульнёт со сборной на ЧМ то безоговорочно кандидат на ЗМ номер 1.
ОтветBalt
С Мадуэками и Хендерсонами тяжко будет.
ОтветBalt
ну там по сетке вязкая бразилия с папой карло в четвертфинале и порты или арги в полуфинале,тухель не потянет их
Если не учитывать матчи сборных, у Месси и Роналду лишь по одному сезону, где у них столько же, или больше голов, чем у Кейна- у Криша в сезоне 14/15(забил как раз 61), а у Лео в сезоне 11/12(забил 73).
Мы с вами наблюдаем исторический сезон
ОтветИлья Аржаев
Ну и стоит ещё учитывать силу чемпионата) Месси и Роналду не играли в таком чемпе без конкуренции, как нынешняя Бавария
ОтветИлья Аржаев
Кейн ещё пашет в обороне в отличие от тех двоих.
Кейн без порно сильнейший в индивидуальном плане игрок этого сезона и заслуживает золотой мяч
Ответkaka10
А с порно не заслуживает?
Ответkaka10
А с порно?
Кейн - машина)!с кубком,Баварцы)
Это уже уровень Роналду, выше только Месси с его статой под сотку)
ОтветCearvm
У Роналду в сезоне 14/15 был 61 гол(без учета сборных), у Месси-73 в сезоне 11/12.
В других сезонах ни у одного из них больше Кейна нет)
ОтветИлья Аржаев
Месси вроде в каком то году 91 гол забил
