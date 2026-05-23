Кейн сделал хет-трик в финале Кубка Германии. У Харри 66 голов за «Баварию» и Англию в этом сезоне

Кейн забил 64-й, 65-й и 66-й голы в этом сезоне.

Харри Кейн отличился в финале Кубка Германии.

Нападающий «Баварии» поразил ворота «Штутгарта» ударом головой на 55-й минуте, замкнув подачу Майкла Олисе . На 80-й Кейн стал автором дубля, а на 92-ф реализовал пенальти.

Англичанин забил 64-й, 65-й и 66-й голы в этом сезоне. В 51 игре за «Баварию» он отличился 61 раз, еще пять голов у него в составе сборной.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира Европы можно ознакомиться здесь .

Кубок Германии. Финал. «Бавария» против «Штутгарта». 2:0 – Кейн сделал дубль. Онлайн-трансляция