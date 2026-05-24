«Акрон» и «Махачкала» остались в РПЛ, «Бавария» выиграла Кубок Германии, поражения США и Швеции на ХЧМ, Андраде в «Зените», Бруну – лучший игрок АПЛ и другие новости

1. «Динамо» Махачкала и «Акрон» сохранили прописку в Мир РПЛ. Махачкалинцы вновь победили «Урал» (2:0): Агаларов забил паненкой, Мрезиг – дальним ударом после ошибки Селихова. «Акрон» проиграл «Ротору» (0:1, Шильников забил, гол Алиева и пенальти на Пестрякове отменили после ВАР), но остался в РПЛ благодаря 2:0 в первой игре.

Таким образом, определились все участники РПЛ-2026/27.

2. 🏆«Бавария» выиграла Кубок Германии , разгромив «Штутгарт» – 3:0! Кейн сделал хет-трик и стал третьим игроком после Месси (73) и Роналду (61) в XXI веке, забившим более 60 голов в сезоне за клуб из топ-5 лиг (у форварда «Баварии» 61 мяч). Англичанин выиграл 4-й трофей в «Баварии», с «Тоттенхэмом» и сборной Англии у форварда не было титулов.

3. ЧМ-2026 по хоккею. США уступили Латвии, Швеция проиграла Норвегии, Чехия была сильнее Словакии, Германия победила Австрию.

4. «Реал» победил «Атлетик» в последнем матче сезона (4:2), а «Барселона» проиграла «Валенсии» (1:3). «Жирона» и «Мальорка» вылетели из Ла Лиги – каталонцы были третьими в 2024 году.

5. «Зенит» подписал Кевина Андраде из «Балтики». Контракт колумбийского защитника – на 5 лет.

6. Кубок Стэнли. «Каролина» одолела «Монреаль» (3:2 ОТ) и сравняла счет в финале Востока (1-1), Элерс сделал дубль с победным голом, Свечников и Демидов – без очков.

7. Бруну Фернандеш – лучший игрок сезона в АПЛ. У хавбека «МЮ» 28 (8+20) очков в 34 матчах.

8. Плей-офф НБА. «Нью-Йорк» повел 3-0 в серии с «Кливлендом» в финале Востока, Брансон набрал 30 очков.

9. ЦСКА объявит о назначении Игдисамова главным тренером на следующей неделе. Костяк команды поддерживает решение, пишет Bobsoccer.

10. Флорентино Перес зарегистрирован в качестве кандидата в президенты «Реала». Он руководит клубом с 2009-го. Бизнесмен Энрике Рикельме также объявил об участии в выборах президента «Реала».

11. Вечер бокса в Гизе. Александр Усик победил Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за пояс WBC в тяжелом весе. Все результаты – здесь .

12. Матвей Сафонов и Илья Забарный не пожали друг другу руки перед двусторонкой «ПСЖ».

13. Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл спринт на Гран-при Канады, Норрис – 2-й, Антонелли – 3-й. Кроме того, Расселл выиграл квалификацию , Антонелли финишировал 2-м, Норрис – 3-м.

14. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 29 очков Тримбла помогли ЦСКА обыграть «Локомотив-Кубань» в пятом матче серии и выйти в финал .

15. «Халл» победил «Мидлсбро» (1:0) в финале плей-офф Чемпионшипа и сыграет в АПЛ впервые с сезона-2016/17.

16. Кубок России по регби. 1/4 финала. «Локомотив» выбил «Стрелу-Ак Барс», «Слава-МАР» уступила «Енисею-СТМ» и другие матчи.

17. «Джиро д’Италия-2026». 14-й этап. Датчанин Йонас Вингегор победил и возглавил общий зачет , Галль – 2-й, Хиндли – 3-й.

18. 18-летняя китаянка Янь Цзыи показала второй результат в истории женского метания копья – 71,74 м.

19. Вратарь Никита Хайкин не сможет играть за сборную Норвегии до 2028 года. ФИФА отклонила апелляцию.

20. У Валерия Карпина родится первый сын после пяти дочерей. Тренер сборной России провел гендер-пати с женой и детьми.

Цитаты дня

Игнашевич об отмене 2-го гола «Ротора» «Акрону»: «Это даже не толчок, Джурасович приукрашивает. Ни в одном нормальном чемпионате такие нарушения нельзя фиксировать »

Морган о Бруну как фаворите на приз игроку года от PFA: «Как может серийный лузер опередить того, кто привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года? Безумие»

Болеющий за «Арсенал» британский премьер Стармер попросил TNT Sports показать финал ЛЧ бесплатно: «Честные труженики на родине футбола не должны тратить деньги на подписку»

«Со времен Петра I у нас прелюбодействие перед иностранцами. Ничего в Шварце особенного не было . «У него был прессинг!» – вот удивили. Аж заматериться хочется». Ташуев о тренере «Динамо»

Мостовой о сыне Плющенко в Азербайджане: «Полностью поддерживаю. Что он сделал неправильного? Все свободные страны, человек может выбирать себе любую »

Ролик дня