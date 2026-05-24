0

«Барселона» проиграла «Валенсии» в заключительном матче сезона – 1:3. Родригес, Риоха и Герра ответили на гол Левандовского

«Барселона» проиграла «Валенсии» (1:3) в последнем матче сезона.

«Валенсия» победила «Барселону» (3:1) в 38-м туре Ла Лиги.

Игра проходила на стадионе «Месталья».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Роберт Левандовски открыл счет на 61-й минуте. Хави Герра на 66-й забил ответный мяч. Луис Риоха на 71-й вывел «Валенсию» вперед. Гидо Родригес забил на 97-й.

Ла Лига Испания. 38 тур
23 мая 19:00, Месталья
Валенсия
Завершен
3 - 1
1.83xG1.29
Барселона
  Гидо Родригес
90’
+7’
Герра   Андре Алмейда
90’
+7’
83’
Ферран Торрес   Жоау Канселу
83’
Берналь   Касадо
Дуро   Садик
80’
Хесус Васкес   Тьерри Коррейя
80’
79’
Берналь
  Риоха
71’
70’
Кристенсен
  Герра
66’
Нуньес
65’
Таррега
63’
62’
Ольмо   де Йонг
62’
Эрик Гарсия   Кристенсен
61’
  Левандовски
Диего Лопес   Рамазани
52’
46’
Араухо   Эспарт
2тайм
Перерыв
Валенсия
Димитриевски, Хесус Васкес, Пепелу, Таррега, Нуньес, Диего Лопес, Гидо Родригес, Угринич, Риоха, Герра, Дуро
Запасные: Дуро, Ирансо, Сантамария, Оторби, Хесус Васкес, Нуньес Рамирес, Герра, Rúben Muñoz de Morales Portellano, Раба, Диего Лопес, Агирресабала, Данджума
1тайм
Барселона:
Шченсны, Бальде, Мартин, Араухо, Эрик Гарсия, Гави, Берналь, Рэшфорд, Ольмо, Ферран Торрес, Левандовски
Запасные: Берналь, Кочен, Кортес, Педри, Маркес, Эрик Гарсия, Гарсия, Бардагжи, Ферран Торрес, Араухо, Ольмо, Кубарси
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Эспарт переотмечал золотые медали? Просто бросил бежать за нападающим. Так нельзя играть,когда тебе тренер доверяет
может конечно Барселона настроение испортить. до сих пор помню как они после оформления чемпионства проиграли Леванте и упустили возможность закончить сезон в ла - лиге без единого поражения
ОтветАлександр Северный
Ну это у них менталитет такой. Стали чемпионами, а на болельщиков плевать. Можно остальные игры слить) потому Лч и не могут выиграть. Игрок должны всегда играть на победу, а не то что мы видим в концовке чемпионата
ОтветИван Никулин_1116720319
Полностью согласен, на болельщиков им плевать 💯
У Бальде, конечно, 0 футбольного интеллекта
ОтветRaindrop Drop Top
Что он должен был сделать в этой ситуации?) канселу бы не пробил в ближний?)
Ответsqynpcmf7w
С 3х метров хотя бы в створ ворот попасть 👍
Понимаю, сложно для него
Мда, смазали концовку сезона.
Матч показал, что без Педри хреново с созиданием в центре. Когда в составе нет одновременно Ямаля и Педри, с креативом впереди хреново. Жаль, что Барса не рассматривает подписание Бернарду.
Ладно, посмотрим кого подпишут летом.
Кулес с окончанием сезона. До встречи в следующем.
ОтветPamir88
Даже ультрапиковая Барселона мучалась на Месталье. Не стоит печалиться
ОтветPamir88
Смазали еще в матче с Алавесом, когда стольник уже не пробили бы.
Всех болельщиков Барселоны с окончанием сезона. Концовка получилась скучная. Еще раз поздравляю всех нас с заслуженный золотом Ла Лиги. Надеюсь, что в следующем сезоне повторим. Всем добра и спокойной ночи!
Ответfalkao2013
Тебя тоже🤜🏼🤛🏼🟦🟥
Ответfalkao2013
Хави Эспарт...
Пока Барселона очень далека даже от финала ЛЧ
Первый тайм запомнился причёской Араухо и отличной игрой Войцеха. Все уже головой и телом уехали на ЧМ. Рвать одно место ради трех очков не стоит.
Вообще хрен положили на игру.
ОтветEdgar Davids_1117089057
Флик решил устроить некоторым проверку боем - они ее не прошли.
ОтветDemitsuri
100%
Барселона - чемпион !
Валенсия заслужила сегодня победу, без вопросов.
ОтветКирилл
Завтра болеем за ЦСКА в финале... Хотя...
ОтветПобедитель по жизни_1117168002
Я лучше поболею за Реал с Мбаппе в финале ЛЧ - он же к вам ради победы именно в ЛЧ переходил… Хотя…
Кристенсен вообще заржавел.
