«Барселона» проиграла «Валенсии» в заключительном матче сезона – 1:3. Родригес, Риоха и Герра ответили на гол Левандовского

«Валенсия » победила «Барселону» (3:1) в 38-м туре Ла Лиги.

Игра проходила на стадионе «Месталья».

Роберт Левандовски открыл счет на 61-й минуте. Хави Герра на 66-й забил ответный мяч. Луис Риоха на 71-й вывел «Валенсию» вперед. Гидо Родригес забил на 97-й.

Ла Лига Испания. 38 тур 23 мая 19:00, Месталья Валенсия Завершен 3 - 1 1.83 xG 1.29 Барселона Матч окончен Гидо Родригес

90’ +7’ Герра Андре Алмейда 90’ +7’ 83’ Ферран Торрес Жоау Канселу 83’ Берналь Касадо Дуро Садик 80’ Хесус Васкес Тьерри Коррейя 80’ 79’ Берналь Риоха

71’ 70’ Кристенсен Герра

66’ Нуньес 65’ Таррега 63’ 62’ Ольмо де Йонг 62’ Эрик Гарсия Кристенсен 61’ Левандовски

Диего Лопес Рамазани 52’ 46’ Араухо Эспарт 2 тайм Перерыв Валенсия Димитриевски, Хесус Васкес, Пепелу, Таррега, Нуньес, Диего Лопес, Гидо Родригес, Угринич, Риоха, Герра, Дуро Запасные: Дуро, Ирансо, Сантамария, Оторби, Хесус Васкес, Нуньес Рамирес, Герра, Rúben Muñoz de Morales Portellano, Раба, Диего Лопес, Агирресабала, Данджума 1 тайм Барселона: Шченсны, Бальде, Мартин, Араухо, Эрик Гарсия, Гави, Берналь, Рэшфорд, Ольмо, Ферран Торрес, Левандовски Запасные: Берналь, Кочен, Кортес, Педри, Маркес, Эрик Гарсия, Гарсия, Бардагжи, Ферран Торрес, Араухо, Ольмо, Кубарси

