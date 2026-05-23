  • «Реал» победил «Атлетик» в последнем матче сезона – 4:2. Браим, Мбаппе, Беллингем и Гонсало забили
«Реал» победил «Атлетик» (4:2) в 38-м туре Ла Лиги.

Игра проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гонсало Гарсия открыл счет на 12-й минуте. Джуд Беллингем отличился на 41-й. Горка Гурусета на первой добавленной к 1-му тайму минуте отыграл один мяч. Килиан Мбаппе забил на 51-й, Браим Диас – на 88-й. Урко Исета отличился на 91-й.

Ла Лига Испания. 38 тур
23 мая 19:00, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
4 - 2
1.95xG1.45
Атлетик
90’
+1’
  Исета
  Браим Диас
88’
85’
Хаурегисар   Весга
Карвахаль   Серрано
84’
Мастантуоно   Браим Диас
74’
Гонсало Гарсия   Гюлер
74’
74’
Гурусета   Исета
Беллингем   Себальос
74’
Алаба   Хейсен
70’
60’
Унаи Гомес   Рего Мора
60’
Руис де Галаррета   Лекуэ
  Мбаппе
51’
46’
Йерай Альварес   Горосабель
45’
+1’
  Гурусета
  Беллингем
41’
Беллингем
20’
  Гонсало Гарсия
12’
Питарч
3’
Реал Мадрид
Куртуа, Альваро Каррерас, Алаба, Асенсио, Карвахаль, Питарч, Вальверде, Беллингем, Мастантуоно, Мбаппе, Гонсало Гарсия
Запасные: Беллингем, Камавинга, Карвахаль, Гонсало Гарсия, Тчуамени, Алаба, Мастантуоно, Лунин, Álvaro González Pozo, Фран Гарсия, Рюдигер
Атлетик:
Падилья, Бойро, Паредес, Йерай Альварес, Вивиан, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Наварро, Унаи Гомес, И. Уильямс, Гурусета
Запасные: Йерай Альварес, Унаи Гомес, Лапорт, Саннади, Руис де Галаррета, Гурусета, Унаи Симон, Аресо, Прадос, Серрано, Гифт, Хаурегисар
Опубликовал: Никита Надёжин
Спасибо Давиду . Кресты всё испортили, но сезон 21/22 навсегда в памяти, особенно дальний удар на Камп Ноу
Красиво простились с Дани, игрокам Бильбао респект!
А вот и капитан уходит! Последний из легендарного состава. Спасибо, легенда!
Кстати, песня Рамоса CIBELES по настроению подходит под игроками клуба. Такая грустновато-ностальгичная.
Стулья вверх! Классный был защитник. Играл за Реал не очень много, но свой вклад внёс.
Трибьют со стульями)
Мадрид Иерархов - официально всё
Классно трибуны провожают Алабу со стульями)
Дада)) кто бы мог подумать, что такое празднования может стать своего рода культовым
Как тепло обнялись с Арбелоа... Кто бы мог подумать
Ну и почётный коридор с игроками Атлетика конечно круто
Мбаппе жадный и порет все что можно. Он не играет в футбол. Его игра - фарминг статы. Самый не командный игрок в мировом футболе
АнтиКейн)
