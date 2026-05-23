🏆«Бавария» выиграла Кубок Германии, разгромив «Штутгарт» – 3:0! Кейн сделал хет-трик

«Бавария» победила «Штутгарт» (3:0) в финале Кубка Германии.

Матч проходил на «Олимпияштадион».

Харри Кейн открыл счет на 55-й минуте с передачи Майкла Олисе. На 80-й Кейн сделал дубль, а на 92-й стал автором хет-трика, реализовав пенальти.

Кубок Германии. Финал 23 мая 18:00, Олимпийский Бавария Завершен 3 - 0 2.38 xG 0.38 Штутгарт Матч окончен Лаймер Бишоф 90’ +5’ Олисе Геррейру 90’ +5’ Станишич Ито 90’ +5’ Кейн

90’ +2’ Павлович Горетцка 90’ 84’ Демирович Тиагу Томаш 84’ Андрес Нарти 82’ Шабо Кейн

80’ 78’ Фюрих Эль-Ханнус Мусиала Карл 76’ 64’ Хакес Ельч Кейн

55’ 54’ Фюрих 2 тайм Перерыв Бавария Урбиг, Станишич, Та, Упамекано, Лаймер, Павлович, Киммих, Диас, Мусиала, Олисе, Кейн Запасные: Олисе, Ульрайх, Ндиайе, Станишич, Павлович, Ким Мин Чжэ, Джексон, Лаймер, Мусиала 1 тайм Штутгарт: Нюбель, Хендрикс, Шабо, Хакес, Фюрих, Ундав, Миттельштедт, Андрес, Штиллер, Левелинг, Демирович Запасные: Ассиньон, Хакес, Буанани, Фюрих, Вагноман, Каразор, Андрес, Демирович, Бредлов

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

