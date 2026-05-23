🏆«Бавария» выиграла Кубок Германии, разгромив «Штутгарт» – 3:0! Кейн сделал хет-трик
«Бавария» выиграла у «Штутгарта» (3:0) в финале Кубка Германии в Берлине.
Матч проходил на «Олимпияштадион».
Харри Кейн открыл счет на 55-й минуте с передачи Майкла Олисе. На 80-й Кейн сделал дубль, а на 92-й стал автором хет-трика, реализовав пенальти.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Ах,если б вышли в финал ЛЧ сезон можно было признать фантастическим.
В любом случае, спасибо за сезон!
Отдельное спасибо Харри,Конни,Олисе и Лучо.
С надеждой и верой в следующий сезон.
Всех болельщиков Байерна поздравляю с победой.
P.S.Компани молодец, терпение великое качество когда именно оно и нужно.
А удача и опыт игр в ЛЧ обязательно придут.
FCB!
Компани набивает шишки и надеюсь он понимает это и в новом сезоне мы увидим более прагматичную игру Байерна.