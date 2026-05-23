  • 🏆«Бавария» выиграла Кубок Германии, разгромив «Штутгарт» – 3:0! Кейн сделал хет-трик
«Бавария» выиграла Кубок Германии, разгромив «Штутгарт» – 3:0! Кейн сделал хет-трик

«Бавария» победила «Штутгарт» (3:0) в финале Кубка Германии.

«Бавария» выиграла у «Штутгарта» (3:0) в финале Кубка Германии в Берлине.

Матч проходил на «Олимпияштадион».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Харри Кейн открыл счет на 55-й минуте с передачи Майкла Олисе. На 80-й Кейн сделал дубль, а на 92-й стал автором хет-трика, реализовав пенальти.

23 мая 18:00, Олимпийский
Бавария
3 - 0
2.38xG0.38
Штутгарт
Лаймер   Бишоф
90’
+5’
Олисе   Геррейру
90’
+5’
Станишич   Ито
90’
+5’
  Кейн
90’
+2’
Павлович   Горетцка
90’
84’
Демирович   Тиагу Томаш
84’
Андрес   Нарти
82’
Шабо
  Кейн
80’
78’
Фюрих   Эль-Ханнус
Мусиала   Карл
76’
64’
Хакес   Ельч
  Кейн
55’
54’
Фюрих
2тайм
Перерыв
Бавария
Урбиг, Станишич, Та, Упамекано, Лаймер, Павлович, Киммих, Диас, Мусиала, Олисе, Кейн
Запасные: Ульрайх, Ндиайе, Ким Мин Чжэ, Джексон, Горетцка, Геррейру, Ито, Бишоф, Карл
1тайм
Штутгарт:
Нюбель, Хендрикс, Шабо, Хакес, Фюрих, Ундав, Миттельштедт, Андрес, Штиллер, Левелинг, Демирович
Запасные: Ассиньон, Хакес, Буанани, Фюрих, Вагноман, Каразор, Андрес, Демирович, Бредлов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Безумно жаль, что Кейну такой сезон подпортил вылет из "ЛЧ".
Harryck
Ну Родри ещё раньше вылетел в сезоне 23/24.
Так он не на групповом этапе вылетел, а в полуфинале. Совсем не стыдно
золотой мяч этому господину срочно
Надо за сборную на ЧМ также забивать и вопросов ноль
Как нейтральный болельщик пожелаю Штутгарту(более слабая команда) удачи)
Кейн по хорошему золотой мяч в этом году должен получать
Отдадут Месси опять)))
Если дать Кейну золотой мяч в этом году, то он и его забьёт!
Молодцы ребята!
Ах,если б вышли в финал ЛЧ сезон можно было признать фантастическим.
В любом случае, спасибо за сезон!
Отдельное спасибо Харри,Конни,Олисе и Лучо.
С надеждой и верой в следующий сезон.
Всех болельщиков Байерна поздравляю с победой.
P.S.Компани молодец, терпение великое качество когда именно оно и нужно.
А удача и опыт игр в ЛЧ обязательно придут.
FCB!
С безбашенным и несбалансированным футболом Компани, без плана Б, нам ничего не светит в Европе.
Я понимаю о чем речь, просто нужно понимать что великолепная атака не всегда приносит результат (как пример полуфинал с ПСЖ),иногда нужно здраво оценить силы и сыграть компактно в обороне,а не нестись вперёд и получать голы в контратаках.
Компани набивает шишки и надеюсь он понимает это и в новом сезоне мы увидим более прагматичную игру Байерна.
Снова собрались. За Баварию💪
Ну что с кубком Германии!!!Красавцы!!!
🤝
Давай, штутгарт, по конспектам псж забирай кубок!🙂
Лучшая тройка мира в деле. Харрри великолепный💪
Странное судейство в Германии. Только за последние 5 минут первого тайма игроки Штуттгарта должны были получить 3 жёлтые карточки. Плюс перед этим ещё стопроцентный пенальти на Кейне
