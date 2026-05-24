Чемпионат Испании. «Атлетико» разгромлен «Вильярреалом» в гостях – 1:5

В Ла Лиге прошли матчи заключительного, 38-го, тура.

В заключительном, 38-м, туре Ла Лиги «Реал» победил «Атлетик» (4:2), «Барселона» в ранге чемпиона уступила в гостях «Валенсии» (1:3), «Сосьедад» Арсена Захаряна на выезде поделил очки с «Эспаньолом» (1:1).

Завершился сезон в воскресенье матчем «Вильярреал» – «Атлетико» (5:1).

Чемпионат Испании

38-й тур

Ла Лига Испания. 38 тур
24 мая 19:00, Эстадио де ла Серамика
Вильярреал
Завершен
5 - 1
2.8xG1.58
Атлетико
Матч окончен
Микаутадзе   Масиа
89’
Айосе Перес   Кабанес
75’
Гуйе   Коста
75’
Педраса   С. Кардона
67’
Парехо   Диатта
66’
61’
Алекс Баэна   Морсильо
61’
Лукман   Боньяр
  Айосе Перес
54’
46’
Ганцко   Пурич
46’
Симеоне   Серлот
46’
Пубиль   Руджери
2тайм
Перерыв
  Гуйе
45’
43’
  Пубиль
  Микаутадзе
40’
  Айосе Перес
34’
  Парехо
30’
27’
Симеоне
Вильярреал
Тенас, Педраса, Марин, Наварро, Моуриньо, Молейро, Парехо, Гуйе, Пепе, Микаутадзе, Айосе Перес
Запасные: Фриман, Камбвала, Айосе Перес, Жуниор, Вейга, Олувасейи, Гонсалес, Бьюкенен, Гуйе, Микаутадзе, Педраса, Парехо
1тайм
Атлетико:
Муссо, Ганцко, Лангле, Пубиль, Льоренте, Варгас, Коке, Алекс Баэна, Лукман, Гризманн, Симеоне
Запасные: Алекс Баэна, Облак, Диас дель Ромо, Белаид, Пубиль, Лукман, Эскивель, Сьерра, Ганцко, Симеоне, Miguel Llorente Cubo
Подробнее
Ла Лига Испания. 38 тур
23 мая 19:00, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Завершен
4 - 2
1.95xG1.45
Атлетик
Матч окончен
90’
+1’
  Исета
  Браим Диас
88’
85’
Хаурегисар   Весга
Карвахаль   Серрано
84’
Мастантуоно   Браим Диас
74’
Гонсало Гарсия   Гюлер
74’
74’
Гурусета   Исета
Беллингем   Себальос
74’
Алаба   Хейсен
70’
60’
Унаи Гомес   Рего Мора
60’
Руис де Галаррета   Лекуэ
  Мбаппе
51’
46’
Йерай Альварес   Горосабель
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Гурусета
  Беллингем
41’
Беллингем
20’
  Гонсало Гарсия
12’
Питарч
3’
Реал Мадрид
Куртуа, Альваро Каррерас, Алаба, Асенсио, Карвахаль, Питарч, Вальверде, Беллингем, Мастантуоно, Мбаппе, Гонсало Гарсия
Запасные: Мастантуоно, Álvaro González Pozo, Камавинга, Алаба, Лунин, Фран Гарсия, Гонсало Гарсия, Рюдигер, Тчуамени, Карвахаль, Беллингем
1тайм
Атлетик:
Падилья, Бойро, Паредес, Йерай Альварес, Вивиан, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Наварро, Унаи Гомес, И. Уильямс, Гурусета
Запасные: Хаурегисар, Руис де Галаррета, Унаи Симон, Лапорт, Йерай Альварес, Унаи Гомес, Гурусета, Саннади, Серрано, Аресо, Прадос, Гифт
Подробнее
Ла Лига Испания. 38 тур
23 мая 19:00, Месталья
Валенсия
Завершен
3 - 1
1.83xG1.29
Барселона
Матч окончен
  Гидо Родригес
90’
+7’
Герра   Андре Алмейда
90’
+7’
83’
Ферран Торрес   Жоау Канселу
83’
Берналь   Касадо
Дуро   Садик
80’
Хесус Васкес   Тьерри Коррейя
80’
79’
Берналь
  Риоха
71’
70’
Кристенсен
  Герра
66’
Нуньес
65’
Таррега
63’
62’
Ольмо   де Йонг
62’
Эрик Гарсия   Кристенсен
61’
  Левандовски
Диего Лопес   Рамазани
52’
46’
Араухо   Эспарт
2тайм
Перерыв
Валенсия
Димитриевски, Хесус Васкес, Пепелу, Таррега, Нуньес, Диего Лопес, Гидо Родригес, Угринич, Риоха, Герра, Дуро
Запасные: Ирансо, Сантамария, Раба, Оторби, Хесус Васкес, Диего Лопес, Rúben Muñoz de Morales Portellano, Данджума, Герра, Нуньес Рамирес, Дуро, Агирресабала
1тайм
Барселона:
Шченсны, Бальде, Мартин, Араухо, Эрик Гарсия, Гави, Берналь, Рэшфорд, Ольмо, Ферран Торрес, Левандовски
Запасные: Ферран Торрес, Кочен, Педри, Маркес, Араухо, Берналь, Ольмо, Гарсия, Эрик Гарсия, Кубарси, Кортес, Бардагжи
Подробнее
Ла Лига Испания. 38 тур
23 мая 19:00, Ла Картуха
Бетис
Завершен
2 - 1
1.87xG2.37
Леванте
Матч окончен
86’
Мартинес   Этта-Эйонг
Эззальзули   Чими Авила
80’
Форнальс   Фидальго
80’
Натан   Гомес
79’
78’
Оласагасти   Рагубер
78’
Ромеро   Лосада
71’
Каштру
  Форнальс
68’
66’
Толян
Иско   Ло Чельсо
54’
46’
Тунде   Абед
46’
Арриага   Ури Рей
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Эспи
37’
Арриага
Антони
22’
  Эззальзули
5’
Бетис
Адриан, Р. Родригес, Натан, Льоренте, Бельерин, Рока, Форнальс, Эззальзули, Иско, Антони, Эрнандес
Запасные: Лопес, Фирпо, Рикельме, Бакамбу, Эззальзули, Вальес, Натан, Форнальс, Иско, Деосса
1тайм
Леванте:
Райан, Ману Санчес, Морено, Адри, Толян, Арриага, Мартинес, Ромеро, Оласагасти, Тунде, Эспи
Запасные: Мартинес, Пампин, Перес, Венседор, Моралес, Арриага, Тунде, Куньят, Кортес, Ромеро, Оласагасти, Маттурро
Подробнее
Ла Лига Испания. 38 тур
23 мая 19:00, Монтиливи
Жирона
Завершен
1 - 1
0.67xG0.5
Эльче
Матч окончен
90’
Валера   Петро
Лемар
85’
85’
Агуадо
85’
Валера
84’
Фебас   Форт
Эчеверри
83’
Давид Лопес   Лемар
77’
75’
Вильяр   Педроса
75’
А. Родригес   Андре Силва
Рока   Эчеверри
67’
Рейс
60’
Витцель   Бельтран
58’
А. Мартинес   Ринкон
58’
Хиль   Стуани
58’
  А. Мартинес
48’
47’
Аффенгрубер
46’
Сангаре   Дональд
2тайм
Перерыв
Хиль
45’
+2’
39’
  А. Родригес
7’
Сангаре
Жирона
Гассанига, Морено, Давид Лопес, Рейс, А. Мартинес, Витцель, Рока, Унаи, Мартин, Хиль, Цыганков
Запасные: А. Мартинес, Артеро, Абель Руис, Давид Лопес, Витцель, Рока, Крапивцов, ван де Бек, Франсес, Хиль, Бланко
1тайм
Эльче:
Дитуро, Бигас, Виктор Чуст, Аффенгрубер, Сангаре, Агуадо, Фебас, Вильяр, Валера, Моренте, А. Родригес
Запасные: Редондо, Мартим Нету, Сепеда, Сангаре, Фебас, Валера, Хосан, Рафа Мир, Вильяр, А. Родригес, Пенья, Диангана
Подробнее
Ла Лига Испания. 38 тур
23 мая 19:00, Колисеум
Хетафе
Завершен
1 - 0
0.26xG0.8
Осасуна
Матч окончен
90’
+2’
Фернандес
Арамбарри
90’
Мартин   Давинчи
89’
Лисо   Damián
82’
82’
Орос   Моро
81’
Монкайола   Осамбела
70’
Рубен Гарсия   Мойсес Гомес
68’
Торро   Барха
68’
Эррандо   Рубен Гарсия
  Милья
59’
57’
Бойомо
2тайм
Перерыв
Хетафе
Сория, Иглесиас, Ньом, Ромеро, Дуарте, Абкар, Арамбарри, Милья, Мартин, Васкес, Лисо
Запасные: Хави Муньос, Бирманчевич, Мартин, Боселли, Майораль, Камара, Санкрис, Лисо, Летачек, Рикельме, Рико, Бекуша
1тайм
Осасуна:
Эррера, Галан, Розье, Эррандо, Катена, Бойомо, Орос, Торро, Монкайола, Будимир, Рауль Гарсия
Запасные: Бенито, Бретонес, Аргибиде, Рубен Гарсия, Монкайола, Стаматакис, Эррандо, Орос, Торро, Фернандес, Хуан Крус
Подробнее
Ла Лига Испания. 38 тур
23 мая 19:00, Мендисорроса
Алавес
Завершен
1 - 2
1.72xG1.65
Райо Вальекано
Матч окончен
90’
+4’
Эспино
90’
  Нтека
88’
Балиу   Рациу
Теналья
87’
Бойе   Диабате
84’
Гуриди   Гевара
84’
Реббаш
79’
Ибаньес   Денис Суарес
74’
73’
  Камельо
Перес Идальго
69’
64’
Сисс
61’
Мумин   Сисс
61’
Оскар Валентин   Алеман
54’
Камельо
46’
Альваро Гарсия   Де Фрутос
2тайм
Перерыв
38’
Мартин   Камельо
Парада   Бенавидес
33’
  Тони Мартинес
13’
Алавес
Сивера, Парада, Коски, Теналья, Реббаш, Гуриди, Антонио Бланко, Ибаньес, Перес Идальго, Тони Мартинес, Бойе
Запасные: Маньяс, Гуриди, Ибаньес, Бойе, Р. Фернандес, Аленья, Энрикес, Калебе, Парада, Свидерски, Кастро, Мариано Диас
1тайм
Райо Вальекано:
Карденас, Эспино, Менди, Мумин, Балиу, Гумбау, Оскар Валентин, Альваро Гарсия, Диас, Мартин, Нтека
Запасные: Баталья, Чаваррия, Лежен, Мумин, Трехо, Франсиско Перес, Мартин, Балиу, Альваро Гарсия, Хиль, Вертрауд, Оскар Валентин
Подробнее
Ла Лига Испания. 38 тур
23 мая 19:00, Балаидос
Сельта
Завершен
1 - 0
1.62xG0.76
Севилья
Матч окончен
90’
+6’
Мопе
Руэда   Мингеса
90’
+3’
86’
Агуме   Гудель
77’
Мартинес Гауна   Эджуке
Иглесиас   Дуран
74’
Фер Лопес   Весино
74’
Аспас   Жуджла
66’
Сведберг   У. Альварес
65’
64’
И. Ромеро   Адамс
64’
Санчес   Мопе
64’
Пеке   Варгас
  Мориба
51’
2тайм
Перерыв
Мориба
38’
Сельта
Раду, Алонсо, Лаго, Хави Родригес, Каррейра, Мориба, Фер Лопес, Руэда, Сведберг, Иглесиас, Аспас
Запасные: Аспас, Фер Лопес, Иглесиас, Руэда, Вильяр, Нуньес, Серви, Сотело, Сведберг, Айду, Ристич, Эль-Абделлауи
1тайм
Севилья:
Нюланд, Суасо, Салас, Аспиликуэта, Кармона, Соу, Агуме, Пеке, Мартинес Гауна, И. Ромеро, Санчес
Запасные: Влаходимос, Агуме, Санчес, Фабиу Кардозу, Гаттони, Пеке, Мартинес Гауна, И. Ромеро, Ньянзу, Жордан, Nicolás Guillén Peguero, Альберто Флорес
Подробнее
Ла Лига Испания. 38 тур
23 мая 19:00, RCDE Стэдиум
Эспаньол
Завершен
1 - 1
2.14xG1.23
Реал Сосьедад
Матч окончен
90’
Солер   Руперес
Кабрера
87’
Санчес   Эль-Хилали
79’
77’
Оускарссон   Ойарсабаль
77’
Арамбуру   Элустондо
Каррерас   Lluc Castell Solé
72’
68’
Очиенг   Марин
68’
Серхио Гомес   Муньос
Фернандес   Кике Гарсия
67’
  Фернандес
65’
64’
Марреро
Рока   Милья
46’
Терратс   Долан
46’
2тайм
Перерыв
28’
  Оускарссон
23’
Эррера
9’
Серхио Гомес
Эспаньол
Фортуньо, Ромеро, Кабрера, Калеро, Санчес, Рока, Экспосито, У. Гонсалес, Каррерас, Терратс, Фернандес
Запасные: Каррерас, Терратс, Ридель, Пикель, Санчес, Дмитрович, Рубио, Miguel Londoño Londoño, Фернандес, Салинас, Тристан, Рока
1тайм
Реал Сосьедад:
Марреро, Серхио Гомес, Субельдия, Бейтиа, Арамбуру, Эррера, Туррьентес, Сучич, Очиенг, Солер, Оускарссон
Запасные: Агирре, Серхио Гомес, Солер, Оускарссон, Чалета-Цар, Мартин, Кубо, Арамбуру, Очиенг, Фольгадо, Захарян, Браис Мендес
Подробнее
Ла Лига Испания. 38 тур
23 мая 19:00, Сон Моиш
Мальорка
Завершен
3 - 0
3.51xG0.24
Реал Овьедо
Матч окончен
  Мурики
88’
Тони Лато   Олаисола
85’
Торре   Пратс
85’
  Морланес
83’
77’
Альхассан   Хави Лопес
77’
Начо Видаль   Лукас Аихадо
63’
Касорла   Борбас
63’
Коломбатто   Илич
Саму Кошта   А. Санчес
62’
Асано   Виржили
61’
Саму Кошта
58’
Маскарель   Раильо
53’
Морланес
48’
46’
Форес   Хассан
2тайм
Перерыв
  Торре
42’
37’
Касорла
Мальорка
Роман, Тони Лато, Маскарель, Вальент, Маффео, Дардер, Торре, Морланес, Саму Кошта, Асано, Мурики
Запасные: Саму Кошта, Тони Лато, Торре, Miguel Calatayud García, Льябрес, Асано, Куэльяр, Морей, Орехуэла 2007, Маскарель, Лопес, Лувумбу
1тайм
Реал Овьедо:
Молдован, Альхассан, Кальво, Байи, Начо Видаль, Фонсека, Коломбатто, Рейна, Касорла, Шаира, Форес
Запасные: Касорла, Эскандель, Альхассан, Коломбатто, Форес, Карму, Сибо, Начо Видаль, Костас, Фернандес
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
«Сосьедад» Арсена Захаряна. Да угомонитесь вы уже, он там в роли туриста
Вернее скамейка Сосьедада Захаряна.
Супер плотно в том году конечно - 8 очков между вылетом и еврокубками
За спасение Эльче и Мальорки.
Бордалас и Иньгио Перес лучшие тренеры сезона в Испании
С такими ресурсами, такие результаты и играа.
Ну было пару полумоментов у Жироны в конце
Думаю, впервые в 21-м веке вылетело сразу две команды, которые набрали 40+ очков в топ-лиге.

Жаль Мальорку ...
Но Леванте спасся, даже несмотря на проигрыш в последнем туре
Леванте мог вылететь только если бы Мальорка не выиграла, а Осасуна набрала очки. То есть из всех участников борьбы за выживание у них меньше всего шансов вылететь было
Да там такие заркученные сценарии, что мозг взорвется!
Осталось узнать кто станет третьим Атлетико или Вильяреал
Мальорка, ну как же так.. В составе интересные таланты Торре и Вирджили, Саму Кошта, который на ЧМ поедет, Мурики, который лучший бомбардир Ла Лиги без учета пенальти. И так слить завершающую часть сезона. Сразу на ум приходит домашняя игра с Валенсией, когда разрывали гостей примерно час, забили всего один гол и пропустили с редкой контры. Этих двух очков по сути и не хватило.
А Мичел и Жирона банально устали друг от друга, еще года полтора назад. Не верится, что Цыганков, Унаи и даже Ванат останутся играть в Сегунде, скорее всего будет перестройка состава и отказ от ветеранов типа Витцеля и Блинда.
Ну и жаль, что Севилья спаслась от очищения пердивом, ей бы это правда не помешало на годик-другой. Скорее всего так и будут болтаться в чистилище, надежда лишь на новых владельцев.
Там Депортиво вернулся в Примеру, а новости нет. Ну как так?
Надо же было Вильярреалу так обделаться и в трёх последних играх с полудохлой Севильей, Мальоркой из зоны вылета и Райо набрать 1 очко из 9 возможных.
