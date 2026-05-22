Макрона освистали перед финалом Кубка Франции. Матч «Ланса» и «Ниццы» начался с опозданием из-за долгого приветствия игроков президентом
Макрона освистали на финале Кубка Франции.
Президента Франции Эммануэля Макрона освистали на финале Кубка Франции, в котором играют «Ланс» и «Ницца» (0:0, первый тайм).
Перед началом матча на стадионе «Стад де Франс» политика, вышедшего на поле, встретили свистом трибун, сообщает Foot Mercato.
Несмотря на обстановку, глава государства неукоснительно следовал предматчевому протоколу, поочередно приветствуя игроков обеих команды.
По данным RMC Sport, в итоге Макрона даже попросили поторопиться. Президент несколько затянул выполнение протокольных процедур, в результате чего игра началась с небольшим опозданием.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46473 голоса
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Устал синяки мазать )