  • Макрона освистали перед финалом Кубка Франции. Матч «Ланса» и «Ниццы» начался с опозданием из-за долгого приветствия игроков президентом
Макрона освистали перед финалом Кубка Франции. Матч «Ланса» и «Ниццы» начался с опозданием из-за долгого приветствия игроков президентом

Президента Франции Эммануэля Макрона освистали на финале Кубка Франции, в котором играют «Ланс» и «Ницца» (0:0, первый тайм).

Перед началом матча на стадионе «Стад де Франс» политика, вышедшего на поле, встретили свистом трибун, сообщает Foot Mercato.

Несмотря на обстановку, глава государства неукоснительно следовал предматчевому протоколу, поочередно приветствуя игроков обеих команды.

По данным RMC Sport, в итоге Макрона даже попросили поторопиться. Президент несколько затянул выполнение протокольных процедур, в результате чего игра началась с небольшим опозданием.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
Опять дома лещей от Панина получит.
ОтветТретий фанат ФК Торпедо Москва
Брат ты лучший 🤣🤣🤣🤣🤣
ОтветMars1104
Это зависть, что не ему от ноги из панина.
Имеют право. Люди вправе выражать свое неудовольствие действиями временно избранного ими наемного менеджера…
ОтветТиджани Бабангида
Ты такие вещи не говори.
ОтветТиджани Бабангида
Комментарий удален модератором
На моей памяти это самый терпильный президент в мировой истории
ОтветЭдуардо Силва
У вас в Бразилии таких не было, Эдуардо? Или ваши бздят выходить на футбольное поле в финале Кубка Бразилии?
ОтветЭдуардо Силва
Чувак, это только так выглядит. Случайные люди президентами Франции не становятся. Может Трюдо какой нибудь да, но не Макрон.
Всех детей поцеловал зачем-то, в чем смысл этого действа?
ОтветТралл из Питера
Чтобы сохранить баланс вселенной после поцелуев с бабулей
ОтветТралл из Питера
Ищет новую жену)))
Устал синяки мазать )
Мерзко, когда политиканы пиарятся засчет спортсменов
Очень долго и навязчиво приветствовал негров
Нашего и освистать очкуют.
ОтветВасилич_82
Есть же видосы, как его освистывали на боях Феди. С тех пор на местные соревнования почти не ходит
Есть ролик где макрон с женой приветствуют игроков псж , там полный угар )))
Ахаха.. Теперь представьте крепостную челядь если на матч Спартак-Краснодар придёт царь сверхдержавных.. Там же песню шамана врубит на всю чтоб как минимум не слышно было 😁
ОтветАзазелло Коровьев_1116405595
А фануйди на что? Народ нынче на футбол не ходит. А кто ходит….
Свист болельщиков у него в одно ухо влетел, из другого вылетел. Хайп дороже.
«Ланс» ни разу не выигрывал Кубок Франции. Клуб – подавляющий фаворит финала с «Ниццей»
22 мая, 14:12
Макрон посетит финал Кубка Франции между «Лансом» и «Ниццей». Президент также встретится с французской сборной перед отъездом на ЧМ
21 мая, 13:43
