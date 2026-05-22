  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Матч ТВ» до 32-й минуты не мог начать показ игры «Фиорентина» – «Аталанта». Трансляцию запустили на «Футбол 1», на основном канале идет хоккей
0

«Матч ТВ» до 32-й минуты не мог начать показ игры «Фиорентина» – «Аталанта». Трансляцию запустили на «Футбол 1», на основном канале идет хоккей

У «Матч ТВ» возникли проблемы с показом игры Серии А.

«Матч ТВ» полчаса не мог начать показ игры между «Фиорентиной» и «Аталантой» ни на одном из каналов.

Команды встречаются в заключительном туре Серии А. Матч начался в 21:45 по московскому времени.

«Друзья, проблемы с предоставлением сигнала матча на стороне Серии А. Переключились на ЧМ по хоккею», – сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Трансляция матча чемпионата Италии началась на «Футбол 1» только с 32-й минуты. На основном канале продолжили показывать хоккей.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46473 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Александра Тащина
logoМатч ТВ
телевидение
logoпроисшествия
logoФиорентина
logoАталанта
logoЧМ по хоккею
Александр Тащин

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
этот матч итальянцы даже отдельным слотом поставили, в этой встрече ничего не решается.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Okko не разрешает показать игру России с Египтом на «Матч ТВ» (Иван Карпов)
18 мая, 17:22
Рекомендуем
Главные новости
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:3 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль тоже забили. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
11 минут назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
16 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
19 минут назад
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
27 минут назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:37
Дерби «Торино» – «Ювентус» отложили на час из-за фанатских столкновений. Один человек попал в больницу в критическом состоянии
29 минут назадВидео
Александр Мостовой: «Спартак» – чемпион, а «Краснодар» проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются»
44 минуты назад
Сперцян о суперфинале Кубка: «Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар»
46 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
8 минут назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
29 минут назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
40 минут назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
48 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
54 минуты назадLive
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
57 минут назад
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
сегодня, 18:48Live
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
сегодня, 18:26
Яндекс Маркет использовал коробки с газонокосилками Greenworks на суперфинале Кубка России «Спартак» – «Краснодар» как подставки под мячи
сегодня, 18:24Друзья сайта
Рекомендуем