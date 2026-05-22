«Матч ТВ» до 32-й минуты не мог начать показ игры «Фиорентина» – «Аталанта». Трансляцию запустили на «Футбол 1», на основном канале идет хоккей

У «Матч ТВ» возникли проблемы с показом игры Серии А.

«Матч ТВ » полчаса не мог начать показ игры между «Фиорентиной» и «Аталантой» ни на одном из каналов.

Команды встречаются в заключительном туре Серии А. Матч начался в 21:45 по московскому времени.

«Друзья, проблемы с предоставлением сигнала матча на стороне Серии А. Переключились на ЧМ по хоккею», – сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Трансляция матча чемпионата Италии началась на «Футбол 1» только с 32-й минуты. На основном канале продолжили показывать хоккей.