«Матч ТВ» до 32-й минуты не мог начать показ игры «Фиорентина» – «Аталанта». Трансляцию запустили на «Футбол 1», на основном канале идет хоккей
У «Матч ТВ» возникли проблемы с показом игры Серии А.
«Матч ТВ» полчаса не мог начать показ игры между «Фиорентиной» и «Аталантой» ни на одном из каналов.
Команды встречаются в заключительном туре Серии А. Матч начался в 21:45 по московскому времени.
«Друзья, проблемы с предоставлением сигнала матча на стороне Серии А. Переключились на ЧМ по хоккею», – сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
Трансляция матча чемпионата Италии началась на «Футбол 1» только с 32-й минуты. На основном канале продолжили показывать хоккей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Александра Тащина
