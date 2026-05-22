Кейн, Олисе, Вушкович, Шлоттербек и Ундав – в сборной Бундеслиги-2025/26 от WhoScored
Четыре футболиста «Баварии» вошли в сборную сезона Бундеслиги от WhoScored.
Команда была составлена на основе рейтингов футболистов на соответствующих позициях.
В состав попали:
– вратарь: Моритц Николас («Боруссия» Менхенгладбах, средний балл – 6,87);
– защита: Владимир Цоуфал («Хоффенхайм», 7,18), Лука Вушкович («Гамбург», 7,33), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд, 7,26), Давид Раум («РБ Лейпциг», 7,43);
– полузащита: Майкл Олисе («Бавария», 7,84), Йозуа Киммих («Бавария», 7,28), Надим Амири («Майнц», 7,16), Луис Диас («Бавария», 7,45);
– нападение: Харри Кейн («Бавария», 8,14), Дениз Ундав («Штутгарт», 7,18).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
