Кейн, Олисе, Вушкович, Шлоттербек и Ундав – в сборной Бундеслиги-2025/26 от WhoScored

WhoScored включил Олисе и Кейна в сборную Бундеслиги.

Четыре футболиста «Баварии» вошли в сборную сезона Бундеслиги от WhoScored.

Команда была составлена на основе рейтингов футболистов на соответствующих позициях.

В состав попали:

– вратарь : Моритц Николас («Боруссия» Менхенгладбах, средний балл – 6,87);

– защита : Владимир Цоуфал («Хоффенхайм», 7,18), Лука Вушкович («Гамбург», 7,33), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд, 7,26), Давид Раум («РБ Лейпциг», 7,43);

– полузащита : Майкл Олисе («Бавария», 7,84), Йозуа Киммих («Бавария», 7,28), Надим Амири («Майнц», 7,16), Луис Диас («Бавария», 7,45);

– нападение : Харри Кейн («Бавария», 8,14), Дениз Ундав («Штутгарт», 7,18).