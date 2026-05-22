0

Кейн, Олисе, Вушкович, Шлоттербек и Ундав – в сборной Бундеслиги-2025/26 от WhoScored

WhoScored включил Олисе и Кейна в сборную Бундеслиги.

Четыре футболиста «Баварии» вошли в сборную сезона Бундеслиги от WhoScored.

Команда была составлена на основе рейтингов футболистов на соответствующих позициях.

В состав попали:

вратарь: Моритц Николас («Боруссия» Менхенгладбах, средний балл – 6,87);

защита: Владимир Цоуфал («Хоффенхайм», 7,18), Лука Вушкович («Гамбург», 7,33), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд, 7,26), Давид Раум («РБ Лейпциг», 7,43);

полузащита: Майкл Олисе («Бавария», 7,84), Йозуа Киммих («Бавария», 7,28), Надим Амири («Майнц», 7,16), Луис Диас («Бавария», 7,45);

нападение: Харри Кейн («Бавария», 8,14), Дениз Ундав («Штутгарт», 7,18).

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46085 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
рейтинги
logoДениз Ундав
logoЛуис Диас
logoМоритц Николас
logoЙозуа Киммих
logoРБ Лейпциг
logoМайнц
logoВладимир Цоуфал
logoДавид Раум
logoНадим Амири
logoХарри Кейн
logoХоффенхайм
logoМайкл Олисе
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Дортмунд
logoШтутгарт
logoЛука Вушкович
logoГамбург
logoНико Шлоттербек
logoБавария
logoБоруссия Менхенгладбах

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Холанд, Бруну, Игор Тиаго и 5 игроков «Арсенала» – в сборной сезона АПЛ от The Athletic
22 мая, 18:42
Димарко признан лучшим игроком сезона Серии А. Лаутаро, Пас, Свилар и Палестра – лучшие на своих позициях, Йылдыз – лучший молодой игрок
22 мая, 15:19
Олисе – игрок сезона в Бундеслиге. Вингер «Баварии» стал лучшим ассистентом турнира с 19 пасами и забил 15 голов за 32 матча
16 мая, 16:45
Рекомендуем
Главные новости
Конте покидает «Наполи» после чемпионства и серебра – Де Лаурентис подтвердил
7 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» играет с «Кальяри», «Наполи» победил «Удинезе»
13 минут назадLive
Гвардиола – фанатам «Сити»: «Мой 95-летний отец сидит на трибуне «Этихада» и даже не понимает, что она будет носить имя нашей семьи. Представлять этот клуб было невероятной честью»
18 минут назад
«Арсеналу» вручили кубок АПЛ. Клуб стал чемпионом впервые за 22 года
19 минут назадВидео
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
56 минут назад
Алаев о суперфинале Кубка: «Надо оставить все бойкоты позади и активным болельщикам возвращаться на стадион. Такие матчи – для них»
22 минуты назад
Карседо о победе над «Краснодаром» в финале Кубка: «У «Спартака» было преимущество – 12‑й игрок. Надеюсь, сегодня эти люди как следует отметят победу»
34 минуты назад
Совладелец «Спартака» Алекперов: «В следующем году будет чемпионство»
38 минут назад
«Арсенал» провел чемпионат без единой красной карточки и пенальти в свои ворота. Это первый случай в АПЛ
41 минуту назад
«Ливерпуль» устроил Салаху и Робертсону почетный коридор после матча с «Брентфордом»
42 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
1 минуту назад
«Милан» – «Кальяри». Рабьо играет. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Порадовала посещаемость – болельщикам надо оставить все бойкоты позади и возвращаться»
5 минут назад
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». Влахович играет. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
32 минуты назад
Яндекс Маркет использовал коробки с газонокосилками Greenworks на суперфинале Кубка России «Спартак» – «Краснодар» как подставки под мячи
34 минуты назадДрузья сайта
Карпин о победе «Спартака» над «Краснодаром» в финале Кубка: «Результат не удивил»
34 минуты назад
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет с «Филадельфией», «Атланта» Миранчука – с «Коламбусом»
38 минут назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». Гризманн играет. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
58 минут назад
Рекомендуем