  Киммих о финале Кубка Германии: «Все смотрят лишь на титулы, но «Бавария» играет на высоком уровне несколько лет. Я не оцениваю сезон по одному матчу, но мы выложимся по максимуму»
Киммих о финале Кубка Германии: «Все смотрят лишь на титулы, но «Бавария» играет на высоком уровне несколько лет. Я не оцениваю сезон по одному матчу, но мы выложимся по максимуму»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих ответил на вопрос о давлении на команду перед финалом Кубка Германии.

Мюнхенцы завтра сыграют против «Штутгарта» в финальном матче турнира.

«Со стороны кажется, что имеют значение лишь успехи и титулы. Но когда находишься непосредственно в гуще событий и оглядываешься на последние несколько лет, то видишь: мы неизменно демонстрировали футбол высокого уровня. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть завтрашний матч. Тем не менее, я не оцениваю сезон, исходя из результата одной-единственной игры.

У меня складывается ощущение, что команде в радость приходить на тренировки каждый день, и все горят желанием играть в футбол вместе. Это имеет огромную ценность для нашего развития. На то, выиграем мы или проиграем, мы можем повлиять лишь в определенной степени, я же далек от того, чтобы измерять успех исключительно количеством титулов. Однако, когда спустя десять лет оглядываешься назад, хочется видеть, что ты завоевал как можно больше трофеев. Поэтому завтра мы выложимся по максимуму», – сказал Киммих на пресс-конференции.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
Атмосфера и правда очень важна! И сейчас в клубе она топовая)
ОтветI10ff
Атмосфера и правда очень важна! И сейчас в клубе она топовая)
Она априори не может быть топовой, пока в команде такие куизцосы вроде кимиха, который ни одного тренера, а нескольких слил,причём подговаривал других, это многое говорит о этом ########. Этого тридвараза пора гнать из клуба. Почему в таком великом клубе как Бавария играет вот такое ничтожество
Бавария – Штутгарт – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Кубок Германии, 23 мая 2026
22 мая, 11:50Пользовательская новость
Нойер пропустит финал Кубка Германии со «Штутгартом». Урбиг сыграет за «Баварию»
22 мая, 08:44
