  • Кисляк подколол Тюкавина, говоря про «самый большой улов» на рыбалке: форвард «Динамо» назвал марлина, хавбек ЦСКА – Кубок и Суперкубок России
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк подколол форварда «Динамо» Константина Тюкавина, похваставшись выигранными Fonbet Кубком России и Olimpbet Суперкубком России.

Ранее стало известно, что футболисты вместе сходили на рыбалку.

Матвей Кисляк: «Тюка, твой самый большой улов?»

Константин Тюкавин: «Здорового марлина вытащили на рыбалке на Мальдивах. Мы его вытягивали 40 минут!»

Кисляк: «Я такого ничего не ловил, к сожалению, так, карпиков таскаю».

Тюкавин: «А ты что самое большое поймал?»

Кисляк: «Мои самые большие трофеи – это Кубок и Суперкубок России. Они побольше весят».

Тюкавин: «Я тебя сейчас с лодки скину (смеются)».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Видео Спортс’‘
Как же хочу на рыбалку, озеро, тишина, поплавок, лягушки шкварчат, бокал пива......да и пофиг что не клюет, главное отдых
Это все хорошо, но лягушек за что пожарили?
Блин плюс тебе 😊 квакают же, да 😄 прям ржу от твоего коментария 😁
Тарантиновские диалоги
Про марлина:
- Пусть она(рыба) думает, что я гораздо мужественнее, чем я есть, и я таким стану.

Старик и море.
Эх, подколол-то как! Шутка-то добротная, чего не смеется никто? Аншлаг ведь отдыхает.
Им бы в лодку Томас Тухель как влитой зашел для продолжения искрометных шуток.
Марлин Мэнсон
Рыбак рыбака видит издалека! Молодцы пацаны! Ждём Кислого в Динамо!
Лучше Тюкавина в ЦСКА
Ни в коем случае. Там Фёдора Чалова возвращайте. Они с Макаровым клуб опустили в низшую лигу. Федя наверное скулит о возвращении домой, да и Гонда так себе нап. А на Тюку у вас денег не хватит, вы же не Зенит, там да, сорят. Банкиры ваши и наши деньги считать умеют.
