Кисляк подколол Тюкавина, говоря про «самый большой улов» на рыбалке: форвард «Динамо» назвал марлина, хавбек ЦСКА – Кубок и Суперкубок России
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк подколол форварда «Динамо» Константина Тюкавина, похваставшись выигранными Fonbet Кубком России и Olimpbet Суперкубком России.
Ранее стало известно, что футболисты вместе сходили на рыбалку.
Матвей Кисляк: «Тюка, твой самый большой улов?»
Константин Тюкавин: «Здорового марлина вытащили на рыбалке на Мальдивах. Мы его вытягивали 40 минут!»
Кисляк: «Я такого ничего не ловил, к сожалению, так, карпиков таскаю».
Тюкавин: «А ты что самое большое поймал?»
Кисляк: «Мои самые большие трофеи – это Кубок и Суперкубок России. Они побольше весят».
Тюкавин: «Я тебя сейчас с лодки скину (смеются)».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Видео Спортс’‘
- Пусть она(рыба) думает, что я гораздо мужественнее, чем я есть, и я таким стану.
Старик и море.