Кисляк подколол Тюкавина, говоря про «самый большой улов» на рыбалке: форвард «Динамо» назвал марлина, хавбек ЦСКА – Кубок и Суперкубок России

Кисляк – Тюкавину на рыбалке: мой самый большой улов – Кубок и Суперкубок России.

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк подколол форварда «Динамо » Константина Тюкавина , похваставшись выигранными Fonbet Кубком России и Olimpbet Суперкубком России.

Ранее стало известно , что футболисты вместе сходили на рыбалку.

Матвей Кисляк: «Тюка, твой самый большой улов?»



Константин Тюкавин: «Здорового марлина вытащили на рыбалке на Мальдивах. Мы его вытягивали 40 минут!»



Кисляк: «Я такого ничего не ловил, к сожалению, так, карпиков таскаю».



Тюкавин: «А ты что самое большое поймал?»



Кисляк: «Мои самые большие трофеи – это Кубок и Суперкубок России. Они побольше весят».



Тюкавин: «Я тебя сейчас с лодки скину (смеются)».