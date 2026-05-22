Сборную ДР Конго могут не пустить на ЧМ-2026, если команда не уйдет на самоизоляцию. В стране вспышка Эболы

ДР Конго могут не пустить на ЧМ, если команда не уйдет на карантин из-за Эболы.

У сборной ДР Конго могут возникнуть проблемы с допуском на ЧМ-2026 из-за вспышки вируса Эболы в стране.

По словам исполнительного директора рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани, команда должна уйти на карантин в Бельгии, где ДР Конго тренируется и планирует провести товарищеские игры.

Ранее сборная ДР Конго отменила сборы в Киншасе из-за эпидемии вируса Эболы на территории страны.

«Мы четко дали ДР Конго понять, что перед приездом в Хьюстон 11 июня команда должна соблюсти 21-дневный карантин. То же мы донесли и до правительства страны – при несоблюдении карантина они рискуют не попасть в США. Мы высказались предельно ясно и хотим убедиться, что ничего подобного не попадет в пределы наших границ», – заявил Джулиани.