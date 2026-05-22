  Сборную ДР Конго могут не пустить на ЧМ-2026, если команда не уйдет на самоизоляцию. В стране вспышка Эболы
Сборную ДР Конго могут не пустить на ЧМ-2026, если команда не уйдет на самоизоляцию. В стране вспышка Эболы

У сборной ДР Конго могут возникнуть проблемы с допуском на ЧМ-2026 из-за вспышки вируса Эболы в стране.

По словам исполнительного директора рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани, команда должна уйти на карантин в Бельгии, где ДР Конго тренируется и планирует провести товарищеские игры.

Ранее сборная ДР Конго отменила сборы в Киншасе из-за эпидемии вируса Эболы на территории страны. 

«Мы четко дали ДР Конго понять, что перед приездом в Хьюстон 11 июня команда должна соблюсти 21-дневный карантин. То же мы донесли и до правительства страны – при несоблюдении карантина они рискуют не попасть в США. Мы высказались предельно ясно и хотим убедиться, что ничего подобного не попадет в пределы наших границ», – заявил Джулиани.

Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: ESPN
Организаторы помнят последствия олимпиады в игре Plague Inc
Фестиваль поцелуев лучше.
Сейчас опять политики начнут Италию тянуть))
Очевидно, если их не допустят, то поедет Нигерия
Это все заговор против Барселоны !
Часть вторая
Задолбали уже. То китайцы мышь сожрут, то негры обезьяну вы...любят. А потом пандемии.
пхпххппх, асу
Эбола тоже от летучих мышей. А вот ВИЧ, да, от приматов
Из выступления Барака Обамы на Генеральной Ассамблее ООН осенью 2014 года:
«Три главные угрозы миру: вирус Эбола, Россия и международный терроризм».
Такого президента потеряли Штаты.. Ну ничего, пускай с Трампопо мучаются
Ригобер не пиши bull shit. Никаких потоков давно нет!
Так где вспышка Эболы - в ДР Конго или в Бельгии? Как я понял, игроки в ДР Конго даже не ездили.
Так они и не в Бельгии ещё даже. Футболисты в ДР Конго с марта не бывали, но в теории к ним могли приехать родственники из Африки и заразить. Но равновероятно что родственники из ДРК могли так же заразить за это время и условного Лукаку, Тилеманса, да и и вообще добрую половину сборной Бельгии
Так почти все футболисты в Конго то не бывают, проживают во Франции и им Англии
Гатуззо вошёл в чат)))
глядишь и затащат Италию .и не важно что Африка должна менять Африку .коли трамп решала .
Материалы по теме
Сборная ДР Конго отменила сбор в Киншасе перед ЧМ из-за вспышки Эболы в стране. Его перенесут в Бельгию, ФИФА следит за ситуацией
20 мая, 20:17
Игроков ДР Конго не отпустили в клубы из-за приемов в связи с выходом на ЧМ впервые за 52 года. «Лилль», «Эспаньол» и другие недовольны, в ФИФА направлена жалоба: «Зарплату платим мы»
3 апреля, 18:12
