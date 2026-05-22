Сборную ДР Конго могут не пустить на ЧМ-2026, если команда не уйдет на самоизоляцию. В стране вспышка Эболы
По словам исполнительного директора рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани, команда должна уйти на карантин в Бельгии, где ДР Конго тренируется и планирует провести товарищеские игры.
Ранее сборная ДР Конго отменила сборы в Киншасе из-за эпидемии вируса Эболы на территории страны.
«Мы четко дали ДР Конго понять, что перед приездом в Хьюстон 11 июня команда должна соблюсти 21-дневный карантин. То же мы донесли и до правительства страны – при несоблюдении карантина они рискуют не попасть в США. Мы высказались предельно ясно и хотим убедиться, что ничего подобного не попадет в пределы наших границ», – заявил Джулиани.
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: ESPN
