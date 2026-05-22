Холанд, Бруну, Игор Тиаго и 5 игроков «Арсенала» – в сборной сезона АПЛ от The Athletic
В символическую команду чемпионата-2025/26 вошли:
– вратарь: Давид Райя («Арсенал»);
– защита: Нико О’Райли («Манчестер Сити»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Юрриен Тимбер («Арсенал»);
– полузащита: Деклан Райс («Арсенал»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Райан Шерки («Манчестер Сити»);
– атака: Игор Тиаго («Брентфорд»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Антуан Семеньо («Манчестер Сити»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
