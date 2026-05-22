  • Кристенсен согласился продлить контракт с «Барсой» на 2 года с понижением зарплаты. Защитник отклонил более выгодные предложения из Саудовской Аравии и Европы (Mundo Deportivo)
Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен останется в клубе.

По данным Mundo Deportivo, 30-летний игрок и сине-гранатовые достигли соглашения о продолжении сотрудничества еще на два сезона. Срок действия текущего контракта Кристенсена рассчитан до 30 июня.

После нескольких месяцев переговоров датчанин наконец принял новые условия «Барселоны». Они предусматривают продление контракта на два года с более низкой заработной платой, чем та, которую была ранее.

Хотя в последние два сезона из-за травм Кристенсен получал крайне мало игрового времени, Ханси Флик оказывает ему огромное доверие благодаря его игровым качествам, а также универсальности и опыту.

Отмечается, что игрок получал и другие предложения – как от европейских клубов, так и от команд из Саудовской Аравии, – однако с самого начала намеревался остаться в «Барсе». Поэтому он был не против пойти на определенные финансовые уступки. В свою очередь, клуб высоко оценил усилия, которые Кристенсен приложил ради «блауграны» – не только отказавшись от более выгодных предложений, но и неизменно демонстрируя свою преданность как истинный «игрок команды» всякий раз, когда того требовали обстоятельства.

Теперь Кристенсен ставит перед собой конкретную цель: подойти к предстоящим предсезонным сборам в пиковой физической форме, чтобы утвердиться в качестве ключевого игрока команды Флика. Кристенсен полон решимости внести свой вклад в стремление каталонцев вновь завоевать не только титул чемпиона Ла Лиги, но и кубок Лиги чемпионов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoЛа Лига
logoАндреас Кристенсен
logoБарселона
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoденьги
logoХанс-Дитер Флик

По моему, Андреас в здоровом состоянии - отличный вариант для защиты, лично мне нравится.

Но главная проблема в том, что здоровьем датчанин не славится …
как раз таки нет. он всегда был хорош в более оборонительной схеме, и всегда проваливался при высокой линии обороны, причем как в Челси так и в Барсе. помнишь чемпионский сезон? тогда Крис был крут, ибо Барса играла прагматично и спокойно отходила назад и обороняла счет, но он полностью провалился как только Хави перешел на более атакующий стиль, пришлось 16 летнего Кубарси вытащить в защиту, а самого Криса перевели в опорку. а сейчас он после возвращении из одной травмы ломает другую часть тела, и снова идет в лазарет.. его продление - максимально тупое решение со стороны руководство!
Я имею ввиду именно как запасной защитник - не написал сразу.
Лично я больше был бы рад видеть выходящего Кристенсена на поле вместо Араухо.
Тем более, если договорились о не такой уж большой зп.

Но да, у Андреаса самая главная проблема - его хрустальность.
На черный день для регистрации
17 игр за 2 года, зато чашки лутает, второй вермален
Новость очень хорошая. Крис шикарно в паре с Кубарси играет, в данном составе они были наиболее надежны. Только бы травм поменьше.
Усиление от Лапорты
Ну и зачем? У парня за 2 сезона от силы матчей на один круг еле набереться.
По идее Кристенсен, Араухо, МАтШ, на выход
теперь осталось избавиться от огромной лички Де йонга и Штегена
Логично. Там надо будет играть. А тут полный чил
Ну по стилю он куда лучше подходит чем Араухо, только теперь вопрос купит ли Барса ещё одного цз при наличии уже 5ых цз: Кубарси, Гарсия, Мартин, Кристенсен, Араухо. В идеале продать бы уругвайца, но тот вроде никуда не собирается уходить, хотя в этом сезоне мне кажется Флик ясно даёт ему понять что не рассчитывает на него раз за разом оставляя его в запасе
Араухо бы продать
Сколько можно благотворительностью заниматься?
Кристенсен вернулся после травмы «крестов». «Барса» включила защитника, не игравшего с декабря, в заявку на матч с «Алавесом»
13 мая, 09:38
«Барселона» предложила Кристенсену продлить контракт на 2 года со снижением зарплаты почти вдвое. Защитник пока не отреагировал
3 апреля, 20:50
«Барса» хочет, чтобы Кристенсен скорее принял решение о новом контракте. Предложение клуба предусматривает расторжение соглашения, если защитник не сыграет 30% матчей в сезоне
16 марта, 20:20
«Барса» предложила Кристенсену двухлетний контракт со значительным сокращением зарплаты. Защитник хочет остаться, но может рассмотреть и другие варианты
6 марта, 10:41
