Кристенсен согласился продлить контракт с «Барсой» на 2 года с понижением зарплаты. Защитник отклонил более выгодные предложения из Саудовской Аравии и Европы (Mundo Deportivo)

Кристенсен продлит контракт с «Барсой» на 2 года с понижением зарплаты.

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен останется в клубе.

По данным Mundo Deportivo, 30-летний игрок и сине-гранатовые достигли соглашения о продолжении сотрудничества еще на два сезона. Срок действия текущего контракта Кристенсена рассчитан до 30 июня.

После нескольких месяцев переговоров датчанин наконец принял новые условия «Барселоны». Они предусматривают продление контракта на два года с более низкой заработной платой, чем та, которую была ранее.

Хотя в последние два сезона из-за травм Кристенсен получал крайне мало игрового времени, Ханси Флик оказывает ему огромное доверие благодаря его игровым качествам, а также универсальности и опыту.

Отмечается, что игрок получал и другие предложения – как от европейских клубов, так и от команд из Саудовской Аравии, – однако с самого начала намеревался остаться в «Барсе». Поэтому он был не против пойти на определенные финансовые уступки. В свою очередь, клуб высоко оценил усилия, которые Кристенсен приложил ради «блауграны» – не только отказавшись от более выгодных предложений, но и неизменно демонстрируя свою преданность как истинный «игрок команды» всякий раз, когда того требовали обстоятельства.

Теперь Кристенсен ставит перед собой конкретную цель: подойти к предстоящим предсезонным сборам в пиковой физической форме, чтобы утвердиться в качестве ключевого игрока команды Флика . Кристенсен полон решимости внести свой вклад в стремление каталонцев вновь завоевать не только титул чемпиона Ла Лиги , но и кубок Лиги чемпионов.