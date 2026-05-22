Зырянов о «Зените»: «Я подписал одного игрока час назад. Фамилию называть не буду»

Зырянов: «Зенит» уже подписал одного игрока, фамилию не назову.

Председатель правления «Зенита » Константин Зырянов рассказал, что клуб подписал нового игрока.

В воскресенье петербуржцы стали 11-кратными чемпионами России.

– Вы думаете о том, какие усиления вам необходимы?

– Конечно, мы думаем об этом. Я вам открою один инсайд, что я час назад подписал одного футболиста в команду.

Я не буду называть фамилию, – сказал Зырянов.

Андраде и «Зенит» подписали контракт по схеме «4+1», зарплата – 1,2 млн евро в год вместе с бонусами. О трансфере защитника «Балтики» за 3,5 млн евро скоро объявят (Иван Карпов)