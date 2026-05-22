Диоманде – главная цель «Ливерпуля», но «Лейпциг» не хочет продавать форварда. Немецкий клуб может передумать, если предложат свыше 100 млн евро

Диоманде может перейти в «Ливерпуль» или «ПСЖ».

19-летний нападающий стал главной целью мерсисайдцев на лето, сообщает The Athletic. Также он интересен «ПСЖ », хотя парижанам сперва придется с кем-то расстаться.

При этом «Лейпциг» не хочет продавать ивуарийца, и выход в Лигу чемпионов может помочь сохранить его.

В то же время немецкий клуб, возможно, согласится отпустить форварда, если получит предложение на сумму больше 100 млн евро.

В этом сезоне Диоманде провел 33 игры в Бундеслиге и забил 12 голов, став вторым бомбардиром «Лейпцига ».