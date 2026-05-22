  • Диоманде – главная цель «Ливерпуля», но «Лейпциг» не хочет продавать форварда. Немецкий клуб может передумать, если предложат свыше 100 млн евро
Диоманде – главная цель «Ливерпуля», но «Лейпциг» не хочет продавать форварда. Немецкий клуб может передумать, если предложат свыше 100 млн евро

Диоманде может перейти в «Ливерпуль» или «ПСЖ».

«Ливерпуль» претендует на Яна Диоманде.

19-летний нападающий стал главной целью мерсисайдцев на лето, сообщает The Athletic. Также он интересен «ПСЖ», хотя парижанам сперва придется с кем-то расстаться.

При этом «Лейпциг» не хочет продавать ивуарийца, и выход в Лигу чемпионов может помочь сохранить его.

В то же время немецкий клуб, возможно, согласится отпустить форварда, если получит предложение на сумму больше 100 млн евро.

В этом сезоне Диоманде провел 33 игры в Бундеслиге и забил 12 голов, став вторым бомбардиром «Лейпцига». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46605 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
Лейпциг живет, чтобы у них кого-то купили хотя бы за 50-60 миллионов, просто цену набивают. После Шешко за 76,5 млн, конечно, хочется продать главный актив пожирнее.
Актив ))
Первый сезон , а кто знает ? Может быть и единственный.
Без раздумий и сожалений !
Это треш, просто очередное разводилово на 100 миллионов от клубов Бундеслиги... Один нормальный сезон, один!!! И уже больше сотки хотят!
На Исака пусть обменяют. Тот в БЛ начнёт забивать и Лейпциг его снова продаст в АПЛ за 100+
так Диоманде получше Исака будет
вот и приплыли, после ухода Салаха на флангах только ролевик Гакпо, да Нгумоа (которому в августе всего 18 лет будет), и в центре один Исак, Экитике теперь неизвестно когда вернётся, и в какой форме
деваться некуда - надо брать, вроде, уже хороший вингер, и с перспективой роста
немецкий клуб просто набивает цену
а шо у ливепуля по форвардам? проблемная позиция?
а шо у ливепуля по форвардам? проблемная позиция?
На место Салаха
Нгумоа, Гакпо, Исак - вся АПЛ в ужасе, и еще никого на замену))
Пранк вышел из под контроля
нужно боооольше форвардов!
Классный игрок.
Челси ему предложил 2 года назад контракт после просмотра, но он перешел в Леганес за игровой практикой, а потом его заметил Лейпциг. И буквально за сезон стал звездой.
Жаль таки не подписали, хотя он вроде даже фанат Челси.
А я слышал, что как раз он фанат Ливерпуля
После ухода МО нужно брать Диоманде,ну и Родриго можно попробовать выцепить, Экитике не понятно насколько выбыл
Диоманде стал главной целью «Ливерпуля» на замену Салаху. Клуб общается с агентами вингера «Лейпцига» (Флориан Плеттенберг)
20 апреля, 17:18
«Лейпциг» не планирует продавать Диоманде и повысит ему зарплату. В новом контракте 19-летнего вингера по-прежнему не будет отступных (Sky Sport)
30 марта, 17:56
