Диоманде – главная цель «Ливерпуля», но «Лейпциг» не хочет продавать форварда. Немецкий клуб может передумать, если предложат свыше 100 млн евро
19-летний нападающий стал главной целью мерсисайдцев на лето, сообщает The Athletic. Также он интересен «ПСЖ», хотя парижанам сперва придется с кем-то расстаться.
При этом «Лейпциг» не хочет продавать ивуарийца, и выход в Лигу чемпионов может помочь сохранить его.
В то же время немецкий клуб, возможно, согласится отпустить форварда, если получит предложение на сумму больше 100 млн евро.
В этом сезоне Диоманде провел 33 игры в Бундеслиге и забил 12 голов, став вторым бомбардиром «Лейпцига». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
Первый сезон , а кто знает ? Может быть и единственный.
Без раздумий и сожалений !
деваться некуда - надо брать, вроде, уже хороший вингер, и с перспективой роста
Челси ему предложил 2 года назад контракт после просмотра, но он перешел в Леганес за игровой практикой, а потом его заметил Лейпциг. И буквально за сезон стал звездой.
Жаль таки не подписали, хотя он вроде даже фанат Челси.