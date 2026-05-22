ЦСКА планирует утвердить Игдисамова главным тренером. Иностранцы не убедили клуб после собеседований (Андрей Панков)

ЦСКА готов оставить Игдисамова во главе команды.

ЦСКА планирует утвердить Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера, сообщает инсайдер Андрей Панков.

Игдисамов стал исполняющим главного тренера армейцев после отставки Фабио Челестини в начале мая.



По информации Панкова, ни один из иностранных кандидатов, которые были предложены спортивным отделом ЦСКА, и с кем были проведены собеседования, не убедил высшее руководство. В ЦСКА нет уверенности, что опыт этих тренеров команде будет нужнее и полезнее, чем опыт Игдисамова в работе с текущим составом команды.



Сейчас Игдисамов – однозначный фаворит на постоянную должность во главе клуба. Назначение может состояться в ближайшие полторы недели.