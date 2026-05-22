  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА планирует утвердить Игдисамова главным тренером. Иностранцы не убедили клуб после собеседований (Андрей Панков)
0

ЦСКА планирует утвердить Игдисамова главным тренером. Иностранцы не убедили клуб после собеседований (Андрей Панков)

ЦСКА готов оставить Игдисамова во главе команды.

ЦСКА планирует утвердить Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера, сообщает инсайдер Андрей Панков.

Игдисамов стал исполняющим главного тренера армейцев после отставки Фабио Челестини в начале мая.

По информации Панкова, ни один из иностранных кандидатов, которые были предложены спортивным отделом ЦСКА, и с кем были проведены собеседования, не убедил высшее руководство. В ЦСКА нет уверенности, что опыт этих тренеров команде будет нужнее и полезнее, чем опыт Игдисамова в работе с текущим составом команды.

Сейчас Игдисамов – однозначный фаворит на постоянную должность во главе клуба. Назначение может состояться в ближайшие полторы недели.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46477 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
logoЦСКА
logoДмитрий Игдисамов
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
И никого из топ-менеджмента не уволили за провальный обмен Дивеева на аргентинскую бестолковую каланчу?
ОтветА я ясные дни оставляю себе
И никого из топ-менеджмента не уволили за провальный обмен Дивеева на аргентинскую бестолковую каланчу?
Кто ж их уволит? Они же памятники!
На самом деле не смешно. И орешника первым гнать надо.
ОтветА я ясные дни оставляю себе
И никого из топ-менеджмента не уволили за провальный обмен Дивеева на аргентинскую бестолковую каланчу?
Там в АП корни "менеджмента" уходят. Не рискнут.
ОтветКруглый Квадрат_1117115255
Было бы здорово
Становится жалко Мостового.К мнению футбольного человека не прислушиваются.Скажет ,что опять назначили кого попало.Не умеет чеканить или мяч остановить.
ОтветВалерий Самойлов_1117167461
Становится жалко Мостового.К мнению футбольного человека не прислушиваются.Скажет ,что опять назначили кого попало.Не умеет чеканить или мяч остановить.
Абаскаля оставит в покое....Новая жертва на горизонте....
Андрей Панков – наш бывший коллега по комментариям.
ОтветPeter Sakic
Андрей Панков – наш бывший коллега по комментариям.
Волейболист?
ОтветPeter Sakic
Андрей Панков – наш бывший коллега по комментариям.
Помню Панкова ещё школьником. Я его тут воспитывал где-то с 2009 по 2013
Не думаю, что будут какие-то изменения. Место 3-6 займет ЦСКА в следующем сезоне.
Ответленнорыч-абрамович
Не думаю, что будут какие-то изменения. Место 3-6 займет ЦСКА в следующем сезоне.
причем с любым тренером
Ответленнорыч-абрамович
Не думаю, что будут какие-то изменения. Место 3-6 займет ЦСКА в следующем сезоне.
Тогда и толку шило-на-мыло менять нет.
Пусть лучше пацаны в футбол играют.

Выше третьей строчки сейчас ни один клуб, кроме зенита или магнита не зайдёт, чего бы не делали.
решение (если оно, конечно будет принято, как таковое) несомненно рискованное. но послушайте, а когда еще рисковать то? в команде много молодежи, еврокубков нет и не предвидится, достаточно резким будет лимит на легионеров... в такой ситуации достаточно логично поставить человека, хорошо знакомого с молодежью клуба. как мне кажется, в данный момент никакой иностранный тренер не сможет продуктивно работать в таких условиях. любой другой тренер, что вполне логично скажет, "мне для достижения результата нужны сильные игроки". легионеры - у нас лимит, да и без лимита мы уже видели, что приезжает в Россию... лучший, наверно, пример - Дуран в Зените... если рассматривать реальное усиление среди русских, сразу же натыкаемся на ценник, мы давно, очень давно не выступали в этом жанре, со времен раннего Гинера пожалуй что и не было серьезных покупок на этом рынке. остается только одно - собственные воспитанники, ну может быть еще точечно кто-то из русских
Ответhammers
решение (если оно, конечно будет принято, как таковое) несомненно рискованное. но послушайте, а когда еще рисковать то? в команде много молодежи, еврокубков нет и не предвидится, достаточно резким будет лимит на легионеров... в такой ситуации достаточно логично поставить человека, хорошо знакомого с молодежью клуба. как мне кажется, в данный момент никакой иностранный тренер не сможет продуктивно работать в таких условиях. любой другой тренер, что вполне логично скажет, "мне для достижения результата нужны сильные игроки". легионеры - у нас лимит, да и без лимита мы уже видели, что приезжает в Россию... лучший, наверно, пример - Дуран в Зените... если рассматривать реальное усиление среди русских, сразу же натыкаемся на ценник, мы давно, очень давно не выступали в этом жанре, со времен раннего Гинера пожалуй что и не было серьезных покупок на этом рынке. остается только одно - собственные воспитанники, ну может быть еще точечно кто-то из русских
А чем рисковое то? Тем что займут не 5-е, а 10-е место? Да пусть учатся и игроков растят, бабки зарабатывают. Еврокубков все равно нет. Может когда-нибудь клуб опять станет частным, а не под администрацией каких-то ушлепков.
Ответgiovanni@footman
А чем рисковое то? Тем что займут не 5-е, а 10-е место? Да пусть учатся и игроков растят, бабки зарабатывают. Еврокубков все равно нет. Может когда-нибудь клуб опять станет частным, а не под администрацией каких-то ушлепков.
Рискованное в том плане, что неизбежны будут критические вопли со всех сторон при первой же неудаче. начнется это "любимое" "поставили физрука в команду, неужели нормального тренера найти нельзя было". но повторюсь, это самые те условия, когда можно проводить эксперименты без особого ущерба, дать возможность заматереть новому тренеру, как в свое время это сделал Галицкий и добился таки значимого успеха
Не удивлюсь, если финишируют выше Шварцовского Динамо
Не люблю, когда "не договорились/отказали/запросили большую личку" выставляют, как "не убедили", пытались же Шварца переманить-то и тд.

Игдисамову удачи, он кажется приятным человеком, надеюсь он ещё и хороший тренер, успехов молодому специалисту!
ОтветРостовский Гусь
Не люблю, когда "не договорились/отказали/запросили большую личку" выставляют, как "не убедили", пытались же Шварца переманить-то и тд. Игдисамову удачи, он кажется приятным человеком, надеюсь он ещё и хороший тренер, успехов молодому специалисту!
Да, Шварца переманить пытались. Но в процессе лишь убедились что он шарлатан, поэтому разумно от него отказались. "Не убедил" в данном случае - это вполне корректная обтекаемая формулировка.
Вчера на Песчаной видел Гвардиолу, шёл быстрой походкой, ругался себе под нос по-испански, садясь в машину с силой хлопнул дверью.
ОтветБобби Боливия
Вчера на Песчаной видел Гвардиолу, шёл быстрой походкой, ругался себе под нос по-испански, садясь в машину с силой хлопнул дверью.
Видимо не дали контракт!
Иностранцы, действительно, не нужны. Альтернатива - Игнашевич. Нужен человек, болеющий за 🔴🔵
ОтветGerd Muller
Иностранцы, действительно, не нужны. Альтернатива - Игнашевич. Нужен человек, болеющий за 🔴🔵
кто ж тебе его пустит в клуб когда там один вратарь даже руку ему через силу пожимает
ОтветGerd Muller
Иностранцы, действительно, не нужны. Альтернатива - Игнашевич. Нужен человек, болеющий за 🔴🔵
за ЦСКА есть кому болеть. нужен тренер. а Сергей Николаевич пусть в пердиве набирается опыта
Не жду ничего хорошего, сейчас все кто за Игдисамова после нескольких провальных матчей кои вполне реальны, будут гнать его. Рано ему еще главным в таком клубе( будет очередной потерянный сезон, но буду рад ошибиться.
Ответraulka
Не жду ничего хорошего, сейчас все кто за Игдисамова после нескольких провальных матчей кои вполне реальны, будут гнать его. Рано ему еще главным в таком клубе( будет очередной потерянный сезон, но буду рад ошибиться.
одно дело, когда команда целиком состоит из игроков, прошедших огонь, воду и медные трубы. тогда да, ставить тренера из молодежки очень рискованное занятие. а когда часть основы состоит из его воспитанников, то возможно и имеет смысл. в любом случае сейчас, как я уже говорил тут на ветке самое время для экспериментов. мгновенного результата, конечно ждать не стоит, но дать возможность своему тренеру вырасти во что-то большее чем помощник основного, почему бы и нет.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Масалитин об Игдисамове: «Уйдет в «Акрон» – будет тяжело развиваться. Может сломать себе карьеру, если ничего не добьется»
22 мая, 07:41
Игдисамов может возглавить «Акрон», если команда останется в РПЛ, а ЦСКА назначит иностранного тренера (Иван Карпов)
21 мая, 13:51
ЦСКА назначит или Игдисамова, или тренера из топ-5 лиг Европы. С иностранцем ведутся консультации (Иван Карпов)
19 мая, 21:58
Игдисамов готов полноценно возглавить ЦСКА: «Да, вполне. Я прибавил во всем за этот сезон – контроль эмоций, реакция на складывающуюся игру, замены соперника»
17 мая, 18:12
Рекомендуем
Главные новости
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
12 минут назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
17 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
20 минут назад
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
28 минут назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:37
Дерби «Торино» – «Ювентус» отложили на час из-за фанатских столкновений. Один человек попал в больницу в критическом состоянии
30 минут назадВидео
Александр Мостовой: «Спартак» – чемпион, а «Краснодар» проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются»
45 минут назад
Сперцян о суперфинале Кубка: «Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар»
47 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – мне не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны люди, которые любят команду»
53 секунды назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
9 минут назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
30 минут назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
41 минуту назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
49 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
55 минут назадLive
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
58 минут назад
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
сегодня, 18:48Live
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
сегодня, 18:26
Рекомендуем