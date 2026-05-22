«Ман Сити» хочет купить Энцо у «Челси» по просьбе Марески. Контакты уже были (Флориан Плеттенберг)
Энцо Фернандес нужен Энцо Мареске в «Сити».
Энцо Фернандес может присоединиться к вице-чемпионам Англии.
По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении полузащитника «Челси». Этого хочет Энцо Мареска, который, как ожидается, возглавит «горожан». Между тренером и хавбеком очень хорошие отношения.
Отмечается, что первые контакты уже были.
В этом сезоне Фернандес провел 35 игр в АПЛ и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
