  • «Ман Сити» хочет купить Энцо у «Челси» по просьбе Марески. Контакты уже были (Флориан Плеттенберг)
Энцо Фернандес нужен Энцо Мареске в «Сити».

Энцо Фернандес может присоединиться к вице-чемпионам Англии.

По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении полузащитника «Челси». Этого хочет Энцо Мареска, который, как ожидается, возглавит «горожан». Между тренером и хавбеком очень хорошие отношения.

Отмечается, что первые контакты уже были.

В этом сезоне Фернандес провел 35 игр в АПЛ и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46603 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
У Гвардиолы был Гвардиол, надо продолжать традицию)
пусть покупают Энцо Зидана
Юмореска решил уничтожить Сити ватокатом без идей и аргентинским Киркоровым. Тайный агент Боулинга 😆
Киркоров это Гарначо
Гарначо это Шаман
Думаю Мареска в Сити будет полный провал
Это часть плана Пепа, он гений во всем. Уйдёт, чтобы зимой его вернули за космические деньги.
Как Слот
Это дорого.. Энцо сейчас очень хорош..
АПЛ уже не будет прежней без Пепа.
Как раз без Пепа она и станет прежней.
150 Лямов и алга
Да для Сити это не проблема)
наконец-то палмер будет играть под напом
Пеп бы его точно не купил…
почему? характер?
150 мультов и договорились
