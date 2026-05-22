«Ман Сити» хочет купить Энцо у «Челси» по просьбе Марески. Контакты уже были (Флориан Плеттенберг)

Энцо Фернандес нужен Энцо Мареске в «Сити».

Энцо Фернандес может присоединиться к вице-чемпионам Англии.

По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, «Манчестер Сити » заинтересован в приобретении полузащитника «Челси ». Этого хочет Энцо Мареска , который, как ожидается, возглавит «горожан». Между тренером и хавбеком очень хорошие отношения.

Отмечается, что первые контакты уже были.

В этом сезоне Фернандес провел 35 игр в АПЛ и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .