Арбелоа о Карвахале: «Символ того, каким должен быть игрок «Реала». Завтра Дани выйдет в старте, его будет чествовать весь стадион. Он один из лучших крайних защитников всех времен»

Арбелоа о Карвахале: он – символ «Реала», один из лучших защитников всех времен.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о капитане и защитнике мадридцев Дани Карвахале .

Ранее стало известно, что и Карвахаль, и Арбелоа покинут мадридский клуб по окончании сезона. Завтрашний домашний матч 38-го тура Ла Лиги против «Атлетика » станет для обоих испанцев последним.

– Он – символ того, каким должен быть игрок мадридского «Реала ». Тот факт, что он является воспитанником клуба и заложил первый камень в основание Real Madrid Sports City, делает его поистине особенным и уникальным игроком – источником гордости для всех мадридистов. Завтра станет для всех нас совершенно особенным днем: мы сможем воздать ему должное и подарить те овации, которых он, безусловно, заслуживает.

Завтра он выйдет в стартовом составе, и я уверен: когда его будут менять и чествовать в конце матча, весь стадион встанет со своих мест. У Дани останутся прекрасные воспоминания об этом дне и о той любви, которую проявят к нему болельщики. Я убежден: оглядываясь назад, он будет испытывать огромную гордость за все, что сделал для «Реала» на протяжении стольких лет. Нам, мадридистам, невероятно повезло, что мы имели возможность наслаждаться игрой Дани Карвахаля.

– Какое место вы отводите Карвахалю в ряду футбольных крайних защитников?

– Самое высокое – наравне с лучшими крайними защитниками всех времен. Одно из его главных качеств заключается в том, что ему удавалось играть ключевую роль как в атаке, так и в обороне. Главная задача для любого крайнего защитника – всегда находить этот баланс. Дани сумел добиться полного превосходства в обоих аспектах игры: и при подключении к атакам, и при выполнении оборонительных функций. Его менталитет побуждал его совершенствоваться с каждым годом. Он – прирожденный боец, который не боится бросать вызов лучшим из лучших и представляет наш клуб на самом высоком уровне. Учитывая все сложности, с которыми сегодня приходится сталкиваться крайним защитникам, он справлялся со своей задачей наилучшим образом, неизменно демонстрируя высочайший уровень игры, – сказал Арбелоа на пресс-конференции.

