  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа о Карвахале: «Символ того, каким должен быть игрок «Реала». Завтра Дани выйдет в старте, его будет чествовать весь стадион. Он один из лучших крайних защитников всех времен»
0

Арбелоа о Карвахале: «Символ того, каким должен быть игрок «Реала». Завтра Дани выйдет в старте, его будет чествовать весь стадион. Он один из лучших крайних защитников всех времен»

Арбелоа о Карвахале: он – символ «Реала», один из лучших защитников всех времен.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о капитане и защитнике мадридцев Дани Карвахале.

Ранее стало известно, что и Карвахаль, и Арбелоа покинут мадридский клуб по окончании сезона. Завтрашний домашний матч 38-го тура Ла Лиги против «Атлетика» станет для обоих испанцев последним.

– Он – символ того, каким должен быть игрок мадридского «Реала». Тот факт, что он является воспитанником клуба и заложил первый камень в основание Real Madrid Sports City, делает его поистине особенным и уникальным игроком – источником гордости для всех мадридистов. Завтра станет для всех нас совершенно особенным днем: мы сможем воздать ему должное и подарить те овации, которых он, безусловно, заслуживает.

Завтра он выйдет в стартовом составе, и я уверен: когда его будут менять и чествовать в конце матча, весь стадион встанет со своих мест. У Дани останутся прекрасные воспоминания об этом дне и о той любви, которую проявят к нему болельщики. Я убежден: оглядываясь назад, он будет испытывать огромную гордость за все, что сделал для «Реала» на протяжении стольких лет. Нам, мадридистам, невероятно повезло, что мы имели возможность наслаждаться игрой Дани Карвахаля.

– Какое место вы отводите Карвахалю в ряду футбольных крайних защитников?

– Самое высокое – наравне с лучшими крайними защитниками всех времен. Одно из его главных качеств заключается в том, что ему удавалось играть ключевую роль как в атаке, так и в обороне. Главная задача для любого крайнего защитника –  всегда находить этот баланс. Дани сумел добиться полного превосходства в обоих аспектах игры: и при подключении к атакам, и при выполнении оборонительных функций. Его менталитет побуждал его совершенствоваться с каждым годом. Он – прирожденный боец, который не боится бросать вызов лучшим из лучших и представляет наш клуб на самом высоком уровне. Учитывая все сложности, с которыми сегодня приходится сталкиваться крайним защитникам, он справлялся со своей задачей наилучшим образом, неизменно демонстрируя высочайший уровень игры, – сказал Арбелоа на пресс-конференции.

Карвахаль не позвал Арбелоа на прощальный ужин. Сообщалось о конфликте защитника «Реала» с тренером

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46203 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАльваро Арбелоа
logoДаниэль Карвахаль
logoСантьяго Бернабеу
психология
logoболельщики
logoАтлетик

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Когда то Бульдог станет тренером Кастильи
ОтветSAKE01
Когда то Бульдог станет тренером Кастильи
Бульдог только один в футболе и это эдгар давидс.
Ответwadwill13
Бульдог только один в футболе и это эдгар давидс.
Питбуль😂
Видимо Дани доставку на дом для Арбелоа организовал из домашнего ужина ))
ОтветPamir88
Видимо Дани доставку на дом для Арбелоа организовал из домашнего ужина ))
отвечаю)
Какой же лицемер. Боже. Кстати Себальос 7 лет в клубе провел. Про него никто не вспоминает вообще.
ОтветBudabuda
Какой же лицемер. Боже. Кстати Себальос 7 лет в клубе провел. Про него никто не вспоминает вообще.
В чём лицемер? В том что Себальос и Карву не выпускал, ну на его взгляд были игроки в лучших кондициях, он тренер
ОтветBudabuda
Какой же лицемер. Боже. Кстати Себальос 7 лет в клубе провел. Про него никто не вспоминает вообще.
>> Кстати Себальос 7 лет в клубе провел.
Себальос слил дважды Анчи - травмировашись в ключевой момент!
Оказывается Арбелоу ещё и лицимер. Не он ли гнобил на лавке этот Символ?
ОтветЮрий Никитин_1117167340
Оказывается Арбелоу ещё и лицимер. Не он ли гнобил на лавке этот Символ?
Форма Карвахаля совсем не та, что раньше, он долго был травмирован, но тоже получал свое игровое время
Гнобить это совсем про другое
Арбелоа никогда не захочет портить репутацию клуба своей жизни, и прекрасно понимает, что значит Карвахаль для Мадрида
Не согласен. Он даже в реале не топ 1 справа за все времена. Я могу назвать минимум 5 фамилий. Даже сольгадо и в тактике и индивидуально сильнее на пол головы. Стабильнее. Каждое поколение своих представляет. Но его слова это банальное подхалимство
конус опять за старое
Сейчас принято так, всех называть лучшими в истории. А если по фактам, в первой пятерке его не будет
ОтветРотор-Волгоград
Сейчас принято так, всех называть лучшими в истории. А если по фактам, в первой пятерке его не будет
Если по фактам, то "лучших в мире" никогда не выбирали по фактам. Всегда только по впечатлениям и по субъективному отношению. По фактам только соревнования выигрывают. Пардон за душноту.
Чевстовать и чувствовать
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Будем счастливы. Мы все». Карвахаль прощается с «Реалом»
сегодня, 08:40
Арбелоа объявил об уходе из «Реала» после 38-го тура: «Я делал то, во что верил, доволен тем, чего мы достигли. «Мадрид» – мой дом»
22 мая, 09:11
Карвахаль не позвал Арбелоа на прощальный ужин. Сообщалось о конфликте защитника «Реала» с тренером
20 мая, 17:58
Карвахаль недоволен игровым временем и ролью в «Реале». 34-летний защитник считает, что может приносить пользу команде (Marca)
10 апреля, 08:45
Рекомендуем
Главные новости
Александр Мостовой: «Спартак» – чемпион, а «Краснодар» проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются»
7 минут назад
Сперцян о суперфинале Кубка: «Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар»
9 минут назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». Гризманн играет. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Лучшие игроки сезона – чемпионы топ-5 лиг. Узнаете всех в Невидимке?
17 минут назадТесты и игры
Мусаев о финале со «Спартаком»: «Игра была 50 на 50. К игрокам «Краснодара» претензий нет, кучу матчей выиграли из последних сил. Сезон показал, что у каждого есть характер и мастерство»
18 минут назад
Конте покидает «Наполи» после чемпионства и серебра – Де Лаурентис подтвердил
26 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» играет с «Кальяри», «Наполи» победил «Удинезе»
32 минуты назадLive
Гвардиола – фанатам «Сити»: «Мой 95-летний отец сидит на трибуне «Этихада» и даже не понимает, что она будет носить имя нашей семьи. За что вы так меня любите? За что вы так со мной?»
37 минут назад
«Арсеналу» вручили кубок АПЛ. Клуб стал чемпионом впервые за 22 года
38 минут назадВидео
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало матча отложено из-за беспорядков с участием фанатов. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
11 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
17 минут назадLive
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
20 минут назад
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
24 минуты назад
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
51 минуту назад
Карпин о победе «Спартака» над «Краснодаром» в финале Кубка: «Результат не удивил»
53 минуты назад
Яндекс Маркет использовал коробки с газонокосилками Greenworks на суперфинале Кубка России «Спартак» – «Краснодар» как подставки под мячи
53 минуты назадДрузья сайта
Рекомендуем