Зырянов о бюджете «Зенита» на лето: «Разговоры про 50 миллионов – сплетни. Мы держим трансферный баланс, отталкиваясь от задач. А задача у нас одна – побеждать»
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался насчет бюджета сине-бело-голубых на ближайшее трансферное окно.
«Сейчас ходит много слухов вокруг летней трансферной кампании «Зенита». Они, конечно, ничего общего с действительностью не имеют. Точечные усиления будут обсуждаться с советом директоров клуба и тренерским штабом.
Мы стремимся держать трансферный баланс, отталкиваясь при этом от наших возможностей и задач. А задача у нас одна – побеждать. Пока решения по поводу летней трансферной кампании не принимались. Разговоры про какие‑то 50 миллионов – это все сплетни вместо версий», – заявил Зырянов.
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: «Матч ТВ»
