  Зырянов о бюджете «Зенита» на лето: «Разговоры про 50 миллионов – сплетни. Мы держим трансферный баланс, отталкиваясь от задач. А задача у нас одна – побеждать»
Зырянов о бюджете «Зенита» на лето: «Разговоры про 50 миллионов – сплетни. Мы держим трансферный баланс, отталкиваясь от задач. А задача у нас одна – побеждать»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался насчет бюджета сине-бело-голубых на ближайшее трансферное окно.

«Сейчас ходит много слухов вокруг летней трансферной кампании «Зенита». Они, конечно, ничего общего с действительностью не имеют. Точечные усиления будут обсуждаться с советом директоров клуба и тренерским штабом.

Мы стремимся держать трансферный баланс, отталкиваясь при этом от наших возможностей и задач. А задача у нас одна – побеждать. Пока решения по поводу летней трансферной кампании не принимались. Разговоры про какие‑то 50 миллионов – это все сплетни вместо версий», – заявил Зырянов.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?45568 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: «Матч ТВ»
Значит сотка?
Ну т.е. может быть и больше?)
Неужто больше ? Неспроста вчера Газпром решил не выплачивать дивиденды акционерам…
Газовая колонка бездонна, - добавил Костя
А в голове подумал: вы угораете чтоли, вы угораете чтоли?
Червей сомненья, почестей иглу..
50 000 000? Не смешите мои подковы. Отката с этой суммы даже на булавки жене Миллера не хватит.
ОтветЗойч
Знакомы с женой Миллера?
Какие 50 миллионов!? Совсем ошалели! При Сталине вы с Семаком и Медведевым платили бы Зениту за последние трансферы, а не Зенит вам зарплату.
