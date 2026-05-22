Зырянов о бюджете «Зенита» на лето: «Разговоры про 50 миллионов – сплетни. Мы держим трансферный баланс, отталкиваясь от задач. А задача у нас одна – побеждать»

Зырянов о бюджете «Зенита»: мы стремимся держать трансферный баланс.

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался насчет бюджета сине-бело-голубых на ближайшее трансферное окно.

«Сейчас ходит много слухов вокруг летней трансферной кампании «Зенита». Они, конечно, ничего общего с действительностью не имеют. Точечные усиления будут обсуждаться с советом директоров клуба и тренерским штабом.

Мы стремимся держать трансферный баланс, отталкиваясь при этом от наших возможностей и задач. А задача у нас одна – побеждать. Пока решения по поводу летней трансферной кампании не принимались. Разговоры про какие‑то 50 миллионов – это все сплетни вместо версий», – заявил Зырянов.